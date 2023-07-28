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Biden, İtalya Başbakanı Meloni ile Beyaz Saray'da görüştü
Biden, İtalya Başbakanı Meloni ile Beyaz Saray'da görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T04:48+0300
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dünya
abd
joe biden
giorgia meloni
italya
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İkili görüşmeleri öncesi gazetecilerin karşısına çıkan liderler, ülkeleri arasındaki ilişkileri övdü.Biden, Meloni'ye, İtalya ve Akdeniz'deki aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.NATO müttefikleri olarak, transatlantik ortaklığın güvenlik açısından önemine işaret eden Biden, "İtalyan askeri birlikleri Avrupa'da, Akdeniz'de ve ötesinde kritik bir rol oynamaktadır" ifadesini kullandı.Biden, İtalya'nı Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.ABD Başkanı, görüşmelerinde, ekonomik ilişkiler, uzay işbirlikleri, gelişmekte olan ülkelere verdikleri destek ve Akdeniz'deki göçmen sorunu gibi konuları ele alacaklarını aktardı.Ukrayna öne çıktıMeloni de ülkesinin Amerikan ulusuna katkılarından bahsederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi olarak güçlü olduğu değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna'ya verilen destekte İtalya'nın üzerine düşeni yapmasından gurur duyduğunu söyleyen Meloni, Ukrayna'yı desteklemenin, dünyanın her yerindeki insanlar ve ülkelerin bir arada barış içinde yaşamalarını savunmak anlamına geldiğini iddia etti.Başbakan Meloni, kaynaklarının sömürüldüğünü düşünen uluslara karşı adil olunması gerektiği mesajını vererek, bazı ülkelerin bu nedenle Batı'ya karşı güvensizlik duyduğuna işaret etti.Afrika ülkeleriyle ilişkileri önemsediğini ifade eden Meloni, bu ülkelerle yeni bir yaklaşıma dayalı eşitlikçi bir ilişki kurmanın öneminden bahsetti.Meloni ayrıca, ABD'nin, ülkesinin Avrupa Birliği dışındaki en önemli ticari ortağı olduğunu kaydetti ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik mesajlar verdi.
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abd, joe biden, giorgia meloni, italya
abd, joe biden, giorgia meloni, italya

Biden, İtalya Başbakanı Meloni ile Beyaz Saray'da görüştü

04:48 28.07.2023
© AFP 2023ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladı.
ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023
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ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladı.
İkili görüşmeleri öncesi gazetecilerin karşısına çıkan liderler, ülkeleri arasındaki ilişkileri övdü.
Biden, Meloni'ye, İtalya ve Akdeniz'deki aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
NATO müttefikleri olarak, transatlantik ortaklığın güvenlik açısından önemine işaret eden Biden, "İtalyan askeri birlikleri Avrupa'da, Akdeniz'de ve ötesinde kritik bir rol oynamaktadır" ifadesini kullandı.
Biden, İtalya'nı Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
ABD Başkanı, görüşmelerinde, ekonomik ilişkiler, uzay işbirlikleri, gelişmekte olan ülkelere verdikleri destek ve Akdeniz'deki göçmen sorunu gibi konuları ele alacaklarını aktardı.

Ukrayna öne çıktı

Meloni de ülkesinin Amerikan ulusuna katkılarından bahsederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi olarak güçlü olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'ya verilen destekte İtalya'nın üzerine düşeni yapmasından gurur duyduğunu söyleyen Meloni, Ukrayna'yı desteklemenin, dünyanın her yerindeki insanlar ve ülkelerin bir arada barış içinde yaşamalarını savunmak anlamına geldiğini iddia etti.
Başbakan Meloni, kaynaklarının sömürüldüğünü düşünen uluslara karşı adil olunması gerektiği mesajını vererek, bazı ülkelerin bu nedenle Batı'ya karşı güvensizlik duyduğuna işaret etti.
Afrika ülkeleriyle ilişkileri önemsediğini ifade eden Meloni, bu ülkelerle yeni bir yaklaşıma dayalı eşitlikçi bir ilişki kurmanın öneminden bahsetti.
Meloni ayrıca, ABD'nin, ülkesinin Avrupa Birliği dışındaki en önemli ticari ortağı olduğunu kaydetti ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik mesajlar verdi.
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