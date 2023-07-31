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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230731/isvecin-nato-uyeligi-macaristan-parlamentosundan-onay-alamadi-1074217337.html
Macar parlamentosunda İsveç'in NATO üyeliği için oturum: Yeterli çoğunluk sağlanamadı
Macar parlamentosunda İsveç'in NATO üyeliği için oturum: Yeterli çoğunluk sağlanamadı
Macaristan muhalefetinin talebi üzerine ABD liderliğindeki askeri bloğun genişlemesiyle ilgili parlamentoda oturum düzenlendi. Ancak üçte iki çoğunluğa sahip... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T21:42+0300
2023-07-31T22:11+0300
ukrayna krizi
isveç
nato
macaristan
türkiye
viktor orban
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İsveç'in üyeliği konusunda NATO'da Türkiye-Macaristan senkronizasyonu bozulmadı. Kararların oybirliğiyle alındığı NATO'nun 31 üyesinden sadece Türkiye ile Macaristan'ın meclislerinden geçmediğinden beklemedeki İsveç'in üyeliği, TBMM'de ekimde başlayacak yeni dönemde oylanacak. Bu konuda Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hareket etme politikasına koşut, bugün Macar parlamentosundaki özel oturumdan onay çıkmadı. Muhalefet, kolektif Batı ile uygun adımNATO'nun 11-12 Temmuz'daki Vilnius zirvesinde Erdoğan'ın ardından Orban da İsveç'in üyeliğine veto kartını geri çekmişti. Muhalefetteki Momentum Hareketi, diğer muhalefet partilerinin de desteğiyle İsveç için parlamentoyu özel oturuma çağırdı. Çoğunluğu kolektif Batı yanlısı muhalefet, 'Macaristan'ın NATO üyeleri nezdindeki itibarının zedelenmemesi ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için İsveç'e onay verilmesi gerektiğini' iddia etti. Hükümet, acele etmek için neden olmadığını savundu.Fidesz ile KDNP'den boykotSonuçta anayasal çoğunluğu elinde tutan milliyetçi-muhafazakar Macar Yurttaş İttifakı (Fidesz) ile koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) oturuma katılmadı. 199 milletvekilinden 133'ü iktidar ittifakından olduğundan, onların boykotunda yeterli çoğunluk sağlanamadı.Orban'dan koşulsuz barış görüşmeleri çağrısıNATO'nun Rusya'ya karşı Ukrayna'ya koşulsuz askeri desteğin devamı söyleminden kopan Orban hükümeti, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan bizzat zarar gören AB üyeleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflara çatışmaların devam etmesinin maliyetini vurguladı. Koşulsuz barış görüşmeleri çağrısında bulunan Orban, cuma günü pozisyonuyla ilgili yaptığı açıklamada "Amerikalılar her türlü mali manipülasyonla çok para çekebilirler, ancak euro farklı bir hikaye, bunun için uygun değil" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230327/macaristandan-finlandiyanin-nato-uyeligine-onay-1068820068.html
https://sputniknews.com.tr/20230330/macaristan-isvec-buyukluk-tasladigi-icin-natoya-katilim-oylamasini-erteledik-1068975979.html
https://sputniknews.com.tr/20230628/macaristan-isvecin-nato-uyeligine-onay-oturumunu-erteledi-1072971438.html
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isveç, nato, macaristan, türkiye, viktor orban
isveç, nato, macaristan, türkiye, viktor orban

Macar parlamentosunda İsveç'in NATO üyeliği için oturum: Yeterli çoğunluk sağlanamadı

21:42 31.07.2023 (güncellendi: 22:11 31.07.2023)
© Sputnik / Yakov Berliner / Multimedya arşivine gidinBudapeşte'de Parlamento binası
Budapeşte'de Parlamento binası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Yakov Berliner
/
Multimedya arşivine gidin
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Macaristan muhalefetinin talebi üzerine ABD liderliğindeki askeri bloğun genişlemesiyle ilgili parlamentoda oturum düzenlendi. Ancak üçte iki çoğunluğa sahip iktidar milletvekillerinin oturumu boykot etmesi nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğine onay için gerekli çoğunluk bulunamadı.
İsveç'in üyeliği konusunda NATO'da Türkiye-Macaristan senkronizasyonu bozulmadı. Kararların oybirliğiyle alındığı NATO'nun 31 üyesinden sadece Türkiye ile Macaristan'ın meclislerinden geçmediğinden beklemedeki İsveç'in üyeliği, TBMM'de ekimde başlayacak yeni dönemde oylanacak. Bu konuda Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hareket etme politikasına koşut, bugün Macar parlamentosundaki özel oturumdan onay çıkmadı.

Muhalefet, kolektif Batı ile uygun adım

NATO'nun 11-12 Temmuz'daki Vilnius zirvesinde Erdoğan'ın ardından Orban da İsveç'in üyeliğine veto kartını geri çekmişti. Muhalefetteki Momentum Hareketi, diğer muhalefet partilerinin de desteğiyle İsveç için parlamentoyu özel oturuma çağırdı.
Çoğunluğu kolektif Batı yanlısı muhalefet, 'Macaristan'ın NATO üyeleri nezdindeki itibarının zedelenmemesi ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için İsveç'e onay verilmesi gerektiğini' iddia etti. Hükümet, acele etmek için neden olmadığını savundu.

Fidesz ile KDNP'den boykot

Sonuçta anayasal çoğunluğu elinde tutan milliyetçi-muhafazakar Macar Yurttaş İttifakı (Fidesz) ile koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) oturuma katılmadı. 199 milletvekilinden 133'ü iktidar ittifakından olduğundan, onların boykotunda yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
Macaristan’dan Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay
27 Mart, 20:25

Orban'dan koşulsuz barış görüşmeleri çağrısı

NATO'nun Rusya'ya karşı Ukrayna'ya koşulsuz askeri desteğin devamı söyleminden kopan Orban hükümeti, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan bizzat zarar gören AB üyeleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflara çatışmaların devam etmesinin maliyetini vurguladı.
Macaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
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Macaristan: İsveç büyüklük tasladığı için NATO’ya katılım oylamasını erteledik
30 Mart, 21:49
Koşulsuz barış görüşmeleri çağrısında bulunan Orban, cuma günü pozisyonuyla ilgili yaptığı açıklamada "Amerikalılar her türlü mali manipülasyonla çok para çekebilirler, ancak euro farklı bir hikaye, bunun için uygun değil" dedi.
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
DÜNYA
Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi
28 Haziran , 22:13
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