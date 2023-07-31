https://sputniknews.com.tr/20230731/isvecin-nato-uyeligi-macaristan-parlamentosundan-onay-alamadi-1074217337.html

Macar parlamentosunda İsveç'in NATO üyeliği için oturum: Yeterli çoğunluk sağlanamadı

Macar parlamentosunda İsveç'in NATO üyeliği için oturum: Yeterli çoğunluk sağlanamadı

Macaristan muhalefetinin talebi üzerine ABD liderliğindeki askeri bloğun genişlemesiyle ilgili parlamentoda oturum düzenlendi. Ancak üçte iki çoğunluğa sahip... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T21:42+0300

2023-07-31T21:42+0300

2023-07-31T22:11+0300

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İsveç'in üyeliği konusunda NATO'da Türkiye-Macaristan senkronizasyonu bozulmadı. Kararların oybirliğiyle alındığı NATO'nun 31 üyesinden sadece Türkiye ile Macaristan'ın meclislerinden geçmediğinden beklemedeki İsveç'in üyeliği, TBMM'de ekimde başlayacak yeni dönemde oylanacak. Bu konuda Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hareket etme politikasına koşut, bugün Macar parlamentosundaki özel oturumdan onay çıkmadı. Muhalefet, kolektif Batı ile uygun adımNATO'nun 11-12 Temmuz'daki Vilnius zirvesinde Erdoğan'ın ardından Orban da İsveç'in üyeliğine veto kartını geri çekmişti. Muhalefetteki Momentum Hareketi, diğer muhalefet partilerinin de desteğiyle İsveç için parlamentoyu özel oturuma çağırdı. Çoğunluğu kolektif Batı yanlısı muhalefet, 'Macaristan'ın NATO üyeleri nezdindeki itibarının zedelenmemesi ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için İsveç'e onay verilmesi gerektiğini' iddia etti. Hükümet, acele etmek için neden olmadığını savundu.Fidesz ile KDNP'den boykotSonuçta anayasal çoğunluğu elinde tutan milliyetçi-muhafazakar Macar Yurttaş İttifakı (Fidesz) ile koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) oturuma katılmadı. 199 milletvekilinden 133'ü iktidar ittifakından olduğundan, onların boykotunda yeterli çoğunluk sağlanamadı.Orban'dan koşulsuz barış görüşmeleri çağrısıNATO'nun Rusya'ya karşı Ukrayna'ya koşulsuz askeri desteğin devamı söyleminden kopan Orban hükümeti, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan bizzat zarar gören AB üyeleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflara çatışmaların devam etmesinin maliyetini vurguladı. Koşulsuz barış görüşmeleri çağrısında bulunan Orban, cuma günü pozisyonuyla ilgili yaptığı açıklamada "Amerikalılar her türlü mali manipülasyonla çok para çekebilirler, ancak euro farklı bir hikaye, bunun için uygun değil" dedi.

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https://sputniknews.com.tr/20230628/macaristan-isvecin-nato-uyeligine-onay-oturumunu-erteledi-1072971438.html

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