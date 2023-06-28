https://sputniknews.com.tr/20230628/macaristan-isvecin-nato-uyeligine-onay-oturumunu-erteledi-1072971438.html

Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi

Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi

Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu sonbahara ertelediği açıklandı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T22:13+0300

2023-06-28T22:13+0300

2023-06-28T22:13+0300

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Parlamentodaki muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) milletvekili Agnes Vadai, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin, yakın zamanda yapılması planlanan onay oturumunda İsveç'in üyeliği için oylama planlamadığını bildirdi.Vadai'nin yanı sıra DK partisinden diğer bir milletvekili de onay oturumunun sonbahara ertelendiği bilgisini doğruladı.İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki üst düzey toplantı 6 Temmuz'da yapılacakİsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantının, 6 Temmuz'da, Brüksel'de yapılacağı bildirilmişti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın, bir NATO zirvesine ilk kez üye olarak katılacağını hatırlatarak, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.Bu amaçla bu hafta başında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki NATO karargahında üst düzey bir toplantı teklifi yaptığını anımsatan Stoltenberg, daha önce zamanını açıklamadığı toplantının, 'gelecek hafta perşembe günü' düzenleneceğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230620/macaristan-kasa-bos-ama-ab-ukraynaya-50-milyar-euro-daha-vermek-istiyor-1072678219.html

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