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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/macaristan-kasa-bos-ama-ab-ukraynaya-50-milyar-euro-daha-vermek-istiyor-1072678219.html
Macaristan: Kasa boş ama AB, Ukrayna’ya 50 milyar euro daha vermek istiyor
Macaristan: Kasa boş ama AB, Ukrayna’ya 50 milyar euro daha vermek istiyor
Macaristan Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Csaba Demeter, Ukrayna’ya sağlanan finansman nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) kasasının boş kaldığını, buna... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T23:30+0300
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Demeter, düzenlediği basın toplantısında “AB, üye ülkelerden para istiyor. Yani savaş ve Ukrayna’nın finansmanı yüzünden AB kasası boş kaldı, bu yüzden bütçeye birkaç on milyar eklenmeli. En büyük kısmı Ukrayna’ya finansmanın devam etmesine gidecek. Bu, 50 milyar euro olacak” ifadelerini kullandı.AB bütçesinde değişikliğe gidilmesi için tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaç olduğunu anımsatan Demeter, “Bu nedenle, tartışma ilginç ve garip olacak. Çünkü bizden ek ödemeler beklenirken henüz AB fonlarından tarafımıza bir kuruş alamadık. Oysa bu bütçede var ve anlaşmalarda da yazıyor. Ama buna rağmen biz hiçbir şey almadık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/bloomberg-ab-ukraynaya-50-milyar-euroluk-yardim-paketi-saglamaya-hazir-ancak-bir-sart-koyuyor-1072667670.html
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avrupa birliği, ukrayna, yardım, macaristan

Macaristan: Kasa boş ama AB, Ukrayna’ya 50 milyar euro daha vermek istiyor

23:30 20.06.2023
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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Macaristan Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Csaba Demeter, Ukrayna’ya sağlanan finansman nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) kasasının boş kaldığını, buna rağmen 2027 bütçe taslağında Ukrayna’ya 50 milyar euro’nun daha tahsis edilmesinin öngörüldüğünü belirtti.
Demeter, düzenlediği basın toplantısında “AB, üye ülkelerden para istiyor. Yani savaş ve Ukrayna’nın finansmanı yüzünden AB kasası boş kaldı, bu yüzden bütçeye birkaç on milyar eklenmeli. En büyük kısmı Ukrayna’ya finansmanın devam etmesine gidecek. Bu, 50 milyar euro olacak” ifadelerini kullandı.
AB bütçesinde değişikliğe gidilmesi için tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaç olduğunu anımsatan Demeter, “Bu nedenle, tartışma ilginç ve garip olacak. Çünkü bizden ek ödemeler beklenirken henüz AB fonlarından tarafımıza bir kuruş alamadık. Oysa bu bütçede var ve anlaşmalarda da yazıyor. Ama buna rağmen biz hiçbir şey almadık” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferans yoluyla NATO zirvesine hitap ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
Ukrayna krizi
AB, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi sağlamaya hazır, ancak bir şart koyuyor
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