https://sputniknews.com.tr/20230620/bloomberg-ab-ukraynaya-50-milyar-euroluk-yardim-paketi-saglamaya-hazir-ancak-bir-sart-koyuyor-1072667670.html
AB, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi sağlamaya hazır, ancak bir şart koyuyor
AB, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi sağlamaya hazır, ancak bir şart koyuyor
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna'ya 50 milyar euro tutarında bir yardım paketi hazırladığı, fakat ödemenin Kiev'in yasaların üstünlüğünü güçlendirme ve... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T17:27+0300
2023-06-20T17:27+0300
2023-06-20T17:39+0300
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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre AB Ukrayna'ya, ülkenin yeniden inşası için 50 milyar euro tutarında bir yardım paketi sağlamaya hazır, fakat karşılığında Kiev'in yasaların üstünlüğünü güçlendirmeye ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik reformları yapmasını şart koşuyor.Habere göre Avrupa Birliği, Londra’da düzenlenecek olan bağışçılar zirvesi öncesinde Ukrayna’nın yeniden inşası için yardım olarak 50 milyar Euro sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.Bloomberg’in aktardığı üzere paketin bir kısmı, Ukrayna'nın maaşlar, emekli maaşları ve sosyal yardımlar gibi cari giderlerini karşılamak için kullanılacak. Paket, AB üye devletlerinin katkılarıyla finanse edilecek. Bağışçılar zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere de, toplantıda tartışılacak olan genişletilmiş mekanizmalar kapsamında yardıma katılmayı planlıyor.50 milyar euronun, Ukrayna'nın ülkede yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere bir dizi reform gerçekleştirmesi şartıyla hibe ve avantajlı krediler şeklinde tahsis edileceği bildiriliyor.Yeniden yapılanma planının mimarlarına göre reformlar, Ukrayna'nın yalnızca somut yardım alması için değil, aynı zamanda AB üyeliği yoluna çıkması için de gerekiyor.
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ukrayna, ukrayna krizi, bloomberg, avrupa birliği
AB, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi sağlamaya hazır, ancak bir şart koyuyor
17:27 20.06.2023 (güncellendi: 17:39 20.06.2023) Abone ol
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna'ya 50 milyar euro tutarında bir yardım paketi hazırladığı, fakat ödemenin Kiev'in yasaların üstünlüğünü güçlendirme ve yolsuzlukla mücadele amaçlı reformları uygulaması şartıyla yapılacağı bildirildi.
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre AB Ukrayna'ya, ülkenin yeniden inşası için 50 milyar euro tutarında bir yardım paketi sağlamaya hazır, fakat karşılığında Kiev'in yasaların üstünlüğünü güçlendirmeye ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik reformları yapmasını şart koşuyor.
Habere göre Avrupa Birliği, Londra’da düzenlenecek olan bağışçılar zirvesi öncesinde Ukrayna’nın yeniden inşası için yardım olarak 50 milyar Euro sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.
Bloomberg’in aktardığı üzere paketin bir kısmı, Ukrayna'nın maaşlar, emekli maaşları ve sosyal yardımlar gibi cari giderlerini karşılamak için kullanılacak. Paket, AB üye devletlerinin katkılarıyla finanse edilecek. Bağışçılar zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere de, toplantıda tartışılacak olan genişletilmiş mekanizmalar kapsamında yardıma katılmayı planlıyor.
50 milyar euronun, Ukrayna'nın ülkede yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere bir dizi reform gerçekleştirmesi şartıyla hibe ve avantajlı krediler şeklinde tahsis edileceği bildiriliyor.
Yeniden yapılanma planının mimarlarına göre reformlar, Ukrayna'nın yalnızca somut yardım alması için değil, aynı zamanda AB üyeliği yoluna çıkması için de gerekiyor.