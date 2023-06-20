https://sputniknews.com.tr/20230620/bloomberg-ab-ukraynaya-50-milyar-euroluk-yardim-paketi-saglamaya-hazir-ancak-bir-sart-koyuyor-1072667670.html

AB, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi sağlamaya hazır, ancak bir şart koyuyor

AB, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi sağlamaya hazır, ancak bir şart koyuyor

Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna'ya 50 milyar euro tutarında bir yardım paketi hazırladığı, fakat ödemenin Kiev'in yasaların üstünlüğünü güçlendirme ve... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T17:27+0300

2023-06-20T17:27+0300

2023-06-20T17:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

bloomberg

avrupa birliği

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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre AB Ukrayna'ya, ülkenin yeniden inşası için 50 milyar euro tutarında bir yardım paketi sağlamaya hazır, fakat karşılığında Kiev'in yasaların üstünlüğünü güçlendirmeye ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik reformları yapmasını şart koşuyor.Habere göre Avrupa Birliği, Londra’da düzenlenecek olan bağışçılar zirvesi öncesinde Ukrayna’nın yeniden inşası için yardım olarak 50 milyar Euro sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.Bloomberg’in aktardığı üzere paketin bir kısmı, Ukrayna'nın maaşlar, emekli maaşları ve sosyal yardımlar gibi cari giderlerini karşılamak için kullanılacak. Paket, AB üye devletlerinin katkılarıyla finanse edilecek. Bağışçılar zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere de, toplantıda tartışılacak olan genişletilmiş mekanizmalar kapsamında yardıma katılmayı planlıyor.50 milyar euronun, Ukrayna'nın ülkede yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere bir dizi reform gerçekleştirmesi şartıyla hibe ve avantajlı krediler şeklinde tahsis edileceği bildiriliyor.Yeniden yapılanma planının mimarlarına göre reformlar, Ukrayna'nın yalnızca somut yardım alması için değil, aynı zamanda AB üyeliği yoluna çıkması için de gerekiyor.

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