https://sputniknews.com.tr/20230327/macaristandan-finlandiyanin-nato-uyeligine-onay-1068820068.html
Macaristan’dan Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay
Macaristan’dan Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay
Macaristan parlamentosu, bugünkü oylamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılım anlaşmasına onay verdi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T20:25+0300
2023-03-27T20:25+0300
2023-03-27T20:25+0300
macaristan
nato
finlandiya
isveç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301724_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_45f2ceede7fdb997b4c1029d9f4c586f.jpg
Macaristan parlamentosunda bugün Finlandiya’nın NATO’ya katılım anlaşmasının onaylanmasına ilişkin tasarıya 117 milletvekili ‘evet’ derken, 40 milletvekili karşı çıktı, 18 milletvekili de çekimser kaldı.İktidardaki Fidesz Partisi’nin Başkanı Mate Koçiş, parlamentonun Finlandiya'nın başvurusunu 27 Mart'ta onaylayacağını, ancak İsveç dosyasına daha sonra karar vereceğini açıklamıştı.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasına destek verdiklerini dile getirmişti. Lakin Macar milletvekillerinin anlaşmayı onaylama konusunda pek istekli olmadığını dile getiren Orban, bunun sebebinin her iki ülkenin Macaristan hakkında yalan yayması olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiyanin-natoya-uyeligine-iliskin-teklif-tbmm-disisleri-komisyonunda-kabul-edildi-1068679537.html
macaristan
finlandiya
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301724_147:0:1020:655_1920x0_80_0_0_13ff2ce2d23e072eb1b9d461c2dd8518.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, nato, finlandiya, isveç
macaristan, nato, finlandiya, isveç
Macaristan’dan Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay
Abone ol
Macaristan parlamentosu, bugünkü oylamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılım anlaşmasına onay verdi.
Macaristan parlamentosunda bugün Finlandiya’nın NATO’ya katılım anlaşmasının onaylanmasına ilişkin tasarıya 117 milletvekili ‘evet’ derken, 40 milletvekili karşı çıktı, 18 milletvekili de çekimser kaldı.
İktidardaki Fidesz Partisi’nin Başkanı Mate Koçiş, parlamentonun Finlandiya'nın başvurusunu 27 Mart'ta onaylayacağını, ancak İsveç dosyasına daha sonra karar vereceğini açıklamıştı.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasına destek verdiklerini dile getirmişti. Lakin Macar milletvekillerinin anlaşmayı onaylama konusunda pek istekli olmadığını dile getiren Orban, bunun sebebinin her iki ülkenin Macaristan hakkında yalan yayması olduğunu kaydetmişti.