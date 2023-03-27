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https://sputniknews.com.tr/20230327/macaristandan-finlandiyanin-nato-uyeligine-onay-1068820068.html
Macaristan’dan Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay
Macaristan’dan Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay
Macaristan parlamentosu, bugünkü oylamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılım anlaşmasına onay verdi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
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macaristan
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Macaristan parlamentosunda bugün Finlandiya’nın NATO’ya katılım anlaşmasının onaylanmasına ilişkin tasarıya 117 milletvekili ‘evet’ derken, 40 milletvekili karşı çıktı, 18 milletvekili de çekimser kaldı.İktidardaki Fidesz Partisi’nin Başkanı Mate Koçiş, parlamentonun Finlandiya'nın başvurusunu 27 Mart'ta onaylayacağını, ancak İsveç dosyasına daha sonra karar vereceğini açıklamıştı.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasına destek verdiklerini dile getirmişti. Lakin Macar milletvekillerinin anlaşmayı onaylama konusunda pek istekli olmadığını dile getiren Orban, bunun sebebinin her iki ülkenin Macaristan hakkında yalan yayması olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiyanin-natoya-uyeligine-iliskin-teklif-tbmm-disisleri-komisyonunda-kabul-edildi-1068679537.html
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macaristan, nato, finlandiya, isveç

Macaristan’dan Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay

20:25 27.03.2023
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AP Photo
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Macaristan parlamentosu, bugünkü oylamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılım anlaşmasına onay verdi.
Macaristan parlamentosunda bugün Finlandiya’nın NATO’ya katılım anlaşmasının onaylanmasına ilişkin tasarıya 117 milletvekili ‘evet’ derken, 40 milletvekili karşı çıktı, 18 milletvekili de çekimser kaldı.
İktidardaki Fidesz Partisi’nin Başkanı Mate Koçiş, parlamentonun Finlandiya'nın başvurusunu 27 Mart'ta onaylayacağını, ancak İsveç dosyasına daha sonra karar vereceğini açıklamıştı.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasına destek verdiklerini dile getirmişti. Lakin Macar milletvekillerinin anlaşmayı onaylama konusunda pek istekli olmadığını dile getiren Orban, bunun sebebinin her iki ülkenin Macaristan hakkında yalan yayması olduğunu kaydetmişti.
Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu TBMM'de görüşülmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
TÜRKİYE
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
23 Mart, 20:04
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