https://sputniknews.com.tr/20230724/y-zelanda-isci-partisinin-basi-belada-adalet-bakanindan-alkollu-arac-kullanirken-kaza-istifasi-1073899853.html

Y. Zelanda İşçi Partisi'nin başı belada: Adalet Bakanı'ndan 'alkollü araç kullanırken kaza' istifası

Y. Zelanda İşçi Partisi'nin başı belada: Adalet Bakanı'ndan 'alkollü araç kullanırken kaza' istifası

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiritapu 'Kiri' Allan, aracıyla park etmiş bir araca çarptığı sırada yasal alkol sınırını aşmış olduğu için hakkında suç duyurusunda... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T13:27+0300

2023-07-24T13:27+0300

2023-07-24T13:35+0300

dünya

yeni zelanda

işçi partisi (yeni zelanda)

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alkollü araç kullanımı

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istifa

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Adalet Bakanı Kiri Allan'ın karıştığı olay, Yeni Zelanda genel seçimlerine üç aydan kısa süre kala bakanların müdahil olduğu yanlış adımlar ve skandallar zincirinin son halkası oldu.Ekimdeki genel seçimler öncesinde İşçi Partisi hükümetinin yaşadığı sıkıntılara bir yenisini ekleyen Kiri Allan, polisin hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından pozisyonunun artık 'savunulamaz' olması nedeniyle Başbakan Chris Hipkins'e istifasını verdi. Başbakan Chris Hipkins, pazar gecesi Wellington'da meydana gelen kazadan sonra 4 saat polis merkezinde gözaltında tutulan Adalet Bakanı Allan'ın motorlu aracı dikkatsizce kullanmak ve polis memuruna eşlik etmeyi reddetmekle suçlandığını doğruladı.Hipkins, polisin Allan'ı sarhoş halde araba kullanmakla suçlamamasına rağmen nefes testine göre yasal alkol sınırını aştığını bildirdiğini söyledi. Polis de bakanın nefes testiyle ilgili ihlal bildirimi yayımladığını belirtti. Mahkeme tarihi belirlenmedi. Kadın bakan, suçlu bulunursa para cezası ve ehliyetinin askıya alınmasıyla karşı karşıya kalabilir.Bir zamanlar İşçi Partisi'nin yükselen yıldızı olarak görülen Allan, 2016'da gerçekleştirdiği eşcinsel evliliğinin geçen yıl boşanmayla sonuçlanması ve medyanın süreci yakın takibe almasının ardından yakın zamanda zihinsel sağlığı için izne ayrılmıştı. Bu arada bazı personelle çalışma ilişkilerinin kötü olduğuna dair suçlamalar da su yüzüne çıkmıştı. Bu sabah Allan ile konuştuğunu, ona bakan olarak kalmaya uygun durumda olmadığını, adalet bakanının suç işlemekle itham edilmesinin savunulamaz bir şey olduğunu söylediğini, bakanın da durumu kabul edip istifa ettiğini aktaran Hipkins, şu vurguyu yaptı:Bölgesel kalkınmadan sorumlu bakanlık pozisyonu dahil olmak üzere tüm görevlerinden istifa ettiğini duyuran Allan, ocak ayında istifa eden Jacinda Ardern'den başbakanlığı devralan Chris Hipkins'in kabinesinden ayrılan 4. bakan oldu.Geçen ay Ulaştırma ve Göçmenlik Bakanı Michael Wood, sahip olduğu hisse senetleriyle ilgili olası bir çıkar çatışmasını açıklamadığı için istifa etti. Martta Polis Bakanı Stuart Nash, bağışçılara gizli kalması gereken bilgiler verdiği ortaya çıkınca görevden alındı. Mayıs ayında Gümrük Bakanı Meka Whaitiri parti değiştirince kabine dışı kaldı.Muhalefet lideri Christopher Luxon, Allan'ın ihtiyaç duyduğu desteği aldığını umduğunu, ancak durumun Başbakan Hipkins'in muhakemesiyle ilgili soruları gündeme getirdiğini söyledi. Başa baş geçmesi beklenen ekimdeki seçim için yapılan anketler, muhafazakar muhalefetin görevdeki merkez solcu liberalleri yakalamış ya da biraz önüne geçmiş olduğunu gösteriyor.

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