Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230120/istifa-eden-yeni-zelanda-basbakani-ardern-pisman-degilim-uzun-sure-uzerine-iyi-bir-uyku-cektim-1065973463.html
İstifa eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Pişman değilim, uzun süre üzerine iyi bir uyku çektim
İstifa eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Pişman değilim, uzun süre üzerine iyi bir uyku çektim
İstifa ettiğini duyurduktan bir gün sonra Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Uzun süre üzerine ilk defa güzel bir uyku çektim" dedi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T14:09+0300
2023-01-20T14:09+0300
dünya
jacinda ardern
yeni zelanda başbakanı ardern
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1b/1062745837_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_876b8f2c90ce5979234efee60ac2f6f1.jpg
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 'yeterli gücü kalmadığını' söyleyerek duyurduğu istifasından bir gün sonra, herhangi bir pişmanlık duymadığını ifade etti. Napier Havalimanı'nın önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ardern, hüzünden rahatlama hissine kadar bir dizi duygu hissettiğini söyledi.Ardern, 'uzun süre sonra ilk defa güzel bir uyku uyuduğunu' belirtti.Ardern, dün yaptığı açıklamada, '6 zorlu yıldır' sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını, 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/yeni-zelanda-basbakani-ardern-gorevden-ayrilacak-devam-edersem-ulkeye-zarar-vermis-olurum-1065906787.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1b/1062745837_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_84405d8233936b48ea918cc1f433388d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jacinda ardern, yeni zelanda başbakanı ardern
jacinda ardern, yeni zelanda başbakanı ardern

İstifa eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Pişman değilim, uzun süre üzerine iyi bir uyku çektim

14:09 20.01.2023
© HOW HWEE YOUNG Jacinda Ardern
 Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© HOW HWEE YOUNG
Abone olTelegram
İstifa ettiğini duyurduktan bir gün sonra Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Uzun süre üzerine ilk defa güzel bir uyku çektim" dedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 'yeterli gücü kalmadığını' söyleyerek duyurduğu istifasından bir gün sonra, herhangi bir pişmanlık duymadığını ifade etti.

Napier Havalimanı'nın önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ardern, hüzünden rahatlama hissine kadar bir dizi duygu hissettiğini söyledi.

Ardern, 'uzun süre sonra ilk defa güzel bir uyku uyuduğunu' belirtti.

Ardern, dün yaptığı açıklamada, '6 zorlu yıldır' sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını, 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söylemişti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
DÜNYA
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern görevden ayrılacak: Devam edersem ülkeye zarar vermiş olurum
Dün, 06:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала