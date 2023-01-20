https://sputniknews.com.tr/20230120/istifa-eden-yeni-zelanda-basbakani-ardern-pisman-degilim-uzun-sure-uzerine-iyi-bir-uyku-cektim-1065973463.html

İstifa eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Pişman değilim, uzun süre üzerine iyi bir uyku çektim

İstifa eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Pişman değilim, uzun süre üzerine iyi bir uyku çektim

İstifa ettiğini duyurduktan bir gün sonra Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Uzun süre üzerine ilk defa güzel bir uyku çektim" dedi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T14:09+0300

2023-01-20T14:09+0300

2023-01-20T14:09+0300

dünya

jacinda ardern

yeni zelanda başbakanı ardern

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 'yeterli gücü kalmadığını' söyleyerek duyurduğu istifasından bir gün sonra, herhangi bir pişmanlık duymadığını ifade etti. Napier Havalimanı'nın önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ardern, hüzünden rahatlama hissine kadar bir dizi duygu hissettiğini söyledi.Ardern, 'uzun süre sonra ilk defa güzel bir uyku uyuduğunu' belirtti.Ardern, dün yaptığı açıklamada, '6 zorlu yıldır' sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını, 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230119/yeni-zelanda-basbakani-ardern-gorevden-ayrilacak-devam-edersem-ulkeye-zarar-vermis-olurum-1065906787.html

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jacinda ardern, yeni zelanda başbakanı ardern