https://sputniknews.com.tr/20230120/istifa-eden-yeni-zelanda-basbakani-ardern-pisman-degilim-uzun-sure-uzerine-iyi-bir-uyku-cektim-1065973463.html
İstifa eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Pişman değilim, uzun süre üzerine iyi bir uyku çektim
İstifa eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Pişman değilim, uzun süre üzerine iyi bir uyku çektim
İstifa ettiğini duyurduktan bir gün sonra Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Uzun süre üzerine ilk defa güzel bir uyku çektim" dedi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T14:09+0300
2023-01-20T14:09+0300
2023-01-20T14:09+0300
dünya
jacinda ardern
yeni zelanda başbakanı ardern
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 'yeterli gücü kalmadığını' söyleyerek duyurduğu istifasından bir gün sonra, herhangi bir pişmanlık duymadığını ifade etti. Napier Havalimanı'nın önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ardern, hüzünden rahatlama hissine kadar bir dizi duygu hissettiğini söyledi.Ardern, 'uzun süre sonra ilk defa güzel bir uyku uyuduğunu' belirtti.Ardern, dün yaptığı açıklamada, '6 zorlu yıldır' sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını, 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/yeni-zelanda-basbakani-ardern-gorevden-ayrilacak-devam-edersem-ulkeye-zarar-vermis-olurum-1065906787.html
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jacinda ardern, yeni zelanda başbakanı ardern
jacinda ardern, yeni zelanda başbakanı ardern
İstifa eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Pişman değilim, uzun süre üzerine iyi bir uyku çektim
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İstifa ettiğini duyurduktan bir gün sonra Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Uzun süre üzerine ilk defa güzel bir uyku çektim" dedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 'yeterli gücü kalmadığını' söyleyerek duyurduğu istifasından bir gün sonra, herhangi bir pişmanlık duymadığını ifade etti.
Napier Havalimanı'nın önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ardern, hüzünden rahatlama hissine kadar bir dizi duygu hissettiğini söyledi.
Ardern, 'uzun süre sonra ilk defa güzel bir uyku uyuduğunu' belirtti.
Ardern, dün yaptığı açıklamada, '6 zorlu yıldır' sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını, 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söylemişti.