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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern görevden ayrılacak: Devam edersem ülkeye zarar vermiş olurum
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern görevden ayrılacak: Devam edersem ülkeye zarar vermiş olurum
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıkladı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T06:38+0300
2023-01-19T06:38+0300
dünya
yeni zelanda
yeni zelanda başbakanı ardern
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42 yaşındaki Başbakan Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını bildirdi.Ardern, Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söyledi.Son dönemde bu konu üzerine düşündüğünü belirten ve "sadece bir yıl değil, bir dönem daha hazırlanmanın bir yolunu bulmayı ümit ettiğini" kaydeden Ardern, ancak bunu başaramadığını söyledi.Ardern, "Ülkenize barış zamanında liderlik etmek bir şey, kriz sırasında onlara liderlik etmek başka bir şey." ifadelerini kullandı.Mesleğin gerekliliklerinin farkında olduğunu kaydeden Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum." dedi.Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı unvanını almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220123/yeni-zelanda-basbakani-ardern-omicron-varyanti-nedeniyle-dugununu-erteledi-1053028254.html
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yeni zelanda, yeni zelanda başbakanı ardern, jacinda ardern, istifa
yeni zelanda, yeni zelanda başbakanı ardern, jacinda ardern, istifa

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern görevden ayrılacak: Devam edersem ülkeye zarar vermiş olurum

06:38 19.01.2023
© AP Photo / Rick Rycroft Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
 Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Rick Rycroft
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıkladı.
42 yaşındaki Başbakan Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını bildirdi.
Ardern, Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söyledi.
Son dönemde bu konu üzerine düşündüğünü belirten ve "sadece bir yıl değil, bir dönem daha hazırlanmanın bir yolunu bulmayı ümit ettiğini" kaydeden Ardern, ancak bunu başaramadığını söyledi.
Ardern, "Ülkenize barış zamanında liderlik etmek bir şey, kriz sırasında onlara liderlik etmek başka bir şey." ifadelerini kullandı.
Mesleğin gerekliliklerinin farkında olduğunu kaydeden Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum." dedi.
Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı unvanını almıştı.
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