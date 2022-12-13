https://sputniknews.com.tr/20221213/yeni-zelandada-acik-mikrofon-kazasi-ardern-mecliste-muhalefet-liderine-kibirli-pislik-dedi-1064538990.html
Yeni Zelanda'da açık mikrofon kazası: Ardern, mecliste muhalefet liderine 'kibirli pislik' dedi
Yeni Zelanda'da açık mikrofon kazası: Ardern, mecliste muhalefet liderine 'kibirli pislik' dedi
Bir muhalefet partisi liderinin sorusunu yanıtladıktan sonra hışımla yerine otururken 'kibirli pislik' dediği meclis televizyonunda yayımlanan kadın başbakan... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T19:07+0300
2022-12-13T19:07+0300
2022-12-13T19:12+0300
dünya
jacinda ardern
yeni zelanda
işçi partisi (yeni zelanda)
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Dünyaya 'dürüst, düzgün, dengeli lider' portresi sunmaya özen gösteren Yeni Zelanda'nın İşçi Partili Başbakanı Jacinda Ardern, mikrofonun açık olduğunu fark etmeyip bir muhalefet liderine küfrederken yakalandı. Meclis televizyonunun canlı yayınında kadın başbakanın, liberteryen eğilimli Eylem Partisi'nin lideri David Seymour hakkında 'kibirli pislik' dediği duyuldu.Meclisteki soru-cevap oturumunda Seymour, Ardern'den 'hata yaptığında düzgün bir şekilde özür dileyip hatasını düzelttiğine dair bir örnek vermesini' istedi. Ayağa kalkıp Yeni Zelanda'nın Kovid-19 pandemisini yönetmesinin kilit ama tartışmalı unsuru olan kapanmaların 'halkı zorladığını, ancak hükümetin halkın en yüksek çıkarlarına hizmet ettiğine inandığı icraatının arkasında durduğunu' söyleyen Ardern yanıtını bitirdikten sonra yerine oturdu. Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'ın yanındaki yerini aldıktan sonra da alçak sesle "O kadar kibirli bir pislik ki" dedi. Ancak o sırada Ardern'in önündeki mikrofon açıktı ve Meclis Başkanı Adrian Rurawhe sıradaki sorunun yöneltilmesini isterken arkadan sesi duyulabiliyordu.Ardından Seymour, Ardern'in sözünü geri alması ve özür dilemesi için Meclis Başkanı'na dilekçe verdi. Rurawhe, başbakanın meclisten ayrılmış olduğu ve sözlerinin meclis kayıtlarına geçip geçmediğini bilmediği gerekçesiyle talebi reddetti. Bu arada başbakanın küfrünün meclis kayıtlarına geçmediği anlaşıldı. Buna rağmen başbakanlık ofisinden bir sözcü, Ardern'in daha sonra Seymour'dan özür dilediğini doğruladı.Meclis çıkışı gazeteciler konuşan muhalefet partisi lideri, "Bazı günler işe yaramaz bir Māori'yim, bazı günler ise kibirli bir pisliğim" diyerek ekledi:"Gerçekten beklediğimiz özür, artan fiyatlar ve hırsızlıklarla gasplardan endişe duyan Yeni Zelandalılardan özür dilenmesidir."Ardern'in mesaj atarak özür dilediğini belirten Seymour, mesajda "Özür dilerim, söylememem gereken bir şeydi ve annemin dediği gibi, söyleyecek güzel bir şeyin yoksa söyleme" yazdığını aktardı. Kendisinin de "Teşekkür ederim, umarım çok mutlu bir Noel geçirirsin" yanıtını gönderdiğini söyleyerek "Sonuçta bu dünyanın sonu değil" dedi. Küfrederken açık mikrofona yakalanan pek çok lider var. ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında enflasyonla ilgili bir soru sorduğu için Fox News muhabiri Peter Doocy'ye "Ne aptal bir o... çocuğu" diye küfrederken mikrofonunun kapalı olduğunu düşünüyor gibiydi.Eylül'de BM Genel Kurulu vesilesiyle Biden'la görüşen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ardından ABD'nin Aids, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu'na katkısını artırma girişiminden söz ederken "Bu p...lar Kongre'den geçirmezse, Biden'ın karizması nasıl çizilmesin" dediği duyuldu.
https://sputniknews.com.tr/20220125/bidendan-enflasyonu-soran-gazeteciye-kufur-ne-aptal-bir-o-cocugu-1053090057.html
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jacinda ardern, yeni zelanda, işçi partisi (yeni zelanda)
jacinda ardern, yeni zelanda, işçi partisi (yeni zelanda)
Yeni Zelanda'da açık mikrofon kazası: Ardern, mecliste muhalefet liderine 'kibirli pislik' dedi
19:07 13.12.2022 (güncellendi: 19:12 13.12.2022) Abone ol
Bir muhalefet partisi liderinin sorusunu yanıtladıktan sonra hışımla yerine otururken 'kibirli pislik' dediği meclis televizyonunda yayımlanan kadın başbakan, daha sonra mesaj atarak özrünü iletti.
Dünyaya 'dürüst, düzgün, dengeli lider' portresi sunmaya özen gösteren Yeni Zelanda'nın İşçi Partili Başbakanı Jacinda Ardern, mikrofonun açık olduğunu fark etmeyip bir muhalefet liderine küfrederken yakalandı. Meclis televizyonunun canlı yayınında kadın başbakanın, liberteryen eğilimli Eylem Partisi'nin lideri David Seymour hakkında 'kibirli pislik' dediği duyuldu.
Meclisteki soru-cevap oturumunda Seymour, Ardern'den 'hata yaptığında düzgün bir şekilde özür dileyip hatasını düzelttiğine dair bir örnek vermesini' istedi.
Ayağa kalkıp Yeni Zelanda'nın Kovid-19 pandemisini yönetmesinin kilit ama tartışmalı unsuru olan kapanmaların 'halkı zorladığını, ancak hükümetin halkın en yüksek çıkarlarına hizmet ettiğine inandığı icraatının arkasında durduğunu' söyleyen Ardern yanıtını bitirdikten sonra yerine oturdu. Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'ın yanındaki yerini aldıktan sonra da alçak sesle "O kadar kibirli bir pislik ki" dedi.
Ancak o sırada Ardern'in önündeki mikrofon açıktı ve Meclis Başkanı Adrian Rurawhe sıradaki sorunun yöneltilmesini isterken arkadan sesi duyulabiliyordu.
Ardından Seymour, Ardern'in sözünü geri alması ve özür dilemesi için Meclis Başkanı'na dilekçe verdi.
Rurawhe, başbakanın meclisten ayrılmış olduğu ve sözlerinin meclis kayıtlarına geçip geçmediğini bilmediği gerekçesiyle talebi reddetti.
Bu arada başbakanın küfrünün meclis kayıtlarına geçmediği anlaşıldı. Buna rağmen başbakanlık ofisinden bir sözcü, Ardern'in daha sonra Seymour'dan özür dilediğini doğruladı.
Meclis çıkışı gazeteciler konuşan muhalefet partisi lideri, "Bazı günler işe yaramaz bir Māori'yim, bazı günler ise kibirli bir pisliğim" diyerek ekledi:
"Gerçekten beklediğimiz özür, artan fiyatlar ve hırsızlıklarla gasplardan endişe duyan Yeni Zelandalılardan özür dilenmesidir."
Ardern'in mesaj atarak özür dilediğini belirten Seymour, mesajda "Özür dilerim, söylememem gereken bir şeydi ve annemin dediği gibi, söyleyecek güzel bir şeyin yoksa söyleme" yazdığını aktardı. Kendisinin de "Teşekkür ederim, umarım çok mutlu bir Noel geçirirsin" yanıtını gönderdiğini söyleyerek "Sonuçta bu dünyanın sonu değil" dedi.
Küfrederken açık mikrofona yakalanan pek çok lider var. ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında enflasyonla ilgili bir soru sorduğu için Fox News muhabiri Peter Doocy'ye "Ne aptal bir o... çocuğu" diye küfrederken mikrofonunun kapalı olduğunu düşünüyor gibiydi.
Eylül'de BM Genel Kurulu vesilesiyle Biden'la görüşen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ardından ABD'nin Aids, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu'na katkısını artırma girişiminden söz ederken "Bu p...lar Kongre'den geçirmezse, Biden'ın karizması nasıl çizilmesin" dediği duyuldu.