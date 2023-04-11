https://sputniknews.com.tr/20230411/yeni-zelanda-basbakani-hipkins-kabinede-kadin-erkek-esitligine-ulastik-bu-cok-hos-bir-sey-1069515446.html
Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins: Kabinede kadın erkek eşitliğine ulaştık; bu, çok hoş bir şey
Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins: Kabinede kadın erkek eşitliğine ulaştık; bu, çok hoş bir şey
Yeni Zelanda, İşçi Partili Jacinda Ardern'in ocak sonunda istifasıyla kadın başbakanını kaybetmesine rağmen, tarihinde ilk kez hükümet kabinesinde cinsiyet... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:42+0300
2023-04-11T13:42+0300
2023-04-11T13:57+0300
dünya
yeni zelanda
cinsiyet eşitliği
kadın
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bakan
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chris hipkins
jacinda ardern
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2020'de Jacinda Ardern'in başbakanlığı döneminde bugüne değinki en çeşitlilik arz eden parlamentoyu seçmesiyle kadın, Māori ve LBGTQ+ üyelerin sayısının önemli ölçüde arttığı Yeni Zelanda'da, artık en önemli politika kararlarının alındığı üst düzey bakanlar organı olan kabinenin karar masasında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı açıklandı. 25 Ocak'ta Ardern'in yerine başbakan koltuğuna oturan Chris Hipkins'in dün milletvekili Willow-Jean Prime'ın (Çevre ve Biyoçeşitlilik) Koruma Bakanı olarak kabineye girdiğini duyurmasıyla yarı yarıya kadın-erkek eşitliği oluştu.Parlamentodan sonra kabinede deBaşbakan Hipkins, "Bu, nüfusu daha iyi temsil ettiğimiz anlamına geliyor. İyi bir kilometre taşını başardığımızı düşünüyorum. Bu dönem parlamentoda yüzde 50/50 temsil sağladık. Bence bu çok hoş bir şey ve şimdi kabine masasında da aynı durumdayız" dedi. Kabine dışındaki bakanlar dahil edildiğinde kadınlar çoğunluktaHipkins, kabine dışındaki bakanlar dahil edildiğinde Yeni Zelanda'nın yürütme erkinde artık erkeklerden daha fazla kadın olduğunu sözlerine ekledi. Parlamento üyelerinin yüzde 10'u LGBTQ+Yeni Zelanda'nın 2020'de seçilen parlamentosunun üyelerinin yaklaşık yüzde 10'u kendini LGBTQ+ olarak tanımlıyor. İçlerinde Maliye Bakanı Grant Robertson gibi önde gelen liderler var.Yaklaşık yüzde 40'ı Anglo Sakson değil Seçimde 120 kişilik meclise 25 Māori milletvekilinin girmesiyle yerli halkın temsiliyeti yüzde 20'yi geçti. Yanısıra meclisteki milletvekillerinin yüzde 9'u Pasifika topluluğunu ve yüzde 9'u Çin, Eritre, Hindistan, İran, Kore, Maldiv, Meksika ve Sri Lanka kökenliler dahil diğer etnik kökenleri temsil ediyor.Koruma Bakanı yapılan kadın milletvekili Prime, aynı zamanda gençlik bakanı ve sağlık ile sanat ve kültürden sorumlu bakan yardımcılığı görevlerini üstlendi.Kabinede cinsiyet eşitliğini görmekten memnun olduğunu ama bakan tercihinde bunun belirleyici bir etken olmadığını söyleyen Başbakan Hipkins, Prime için "Kabine masasında çok aktif bir katılımcı olacağına eminim" dedi.
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yeni zelanda, cinsiyet eşitliği, kadın, erkek, bakan, hükümet, kabine, chris hipkins, jacinda ardern, maori, lgbt, lgbtqi, çeşitlilik
yeni zelanda, cinsiyet eşitliği, kadın, erkek, bakan, hükümet, kabine, chris hipkins, jacinda ardern, maori, lgbt, lgbtqi, çeşitlilik
Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins: Kabinede kadın erkek eşitliğine ulaştık; bu, çok hoş bir şey
13:42 11.04.2023 (güncellendi: 13:57 11.04.2023) Abone ol
Yeni Zelanda, İşçi Partili Jacinda Ardern'in ocak sonunda istifasıyla kadın başbakanını kaybetmesine rağmen, tarihinde ilk kez hükümet kabinesinde cinsiyet eşitliğine ulaştı.
2020'de Jacinda Ardern'in başbakanlığı döneminde bugüne değinki en çeşitlilik arz eden parlamentoyu seçmesiyle kadın, Māori ve LBGTQ+ üyelerin sayısının önemli ölçüde arttığı Yeni Zelanda'da, artık en önemli politika kararlarının alındığı üst düzey bakanlar organı olan kabinenin karar masasında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı açıklandı.
25 Ocak'ta Ardern'in yerine başbakan koltuğuna oturan Chris Hipkins'in dün milletvekili Willow-Jean Prime'ın (Çevre ve Biyoçeşitlilik) Koruma Bakanı olarak kabineye girdiğini duyurmasıyla yarı yarıya kadın-erkek eşitliği oluştu.
Parlamentodan sonra kabinede de
Başbakan Hipkins, "Bu, nüfusu daha iyi temsil ettiğimiz anlamına geliyor. İyi bir kilometre taşını başardığımızı düşünüyorum. Bu dönem parlamentoda yüzde 50/50 temsil sağladık. Bence bu çok hoş bir şey ve şimdi kabine masasında da aynı durumdayız" dedi.
Kabine dışındaki bakanlar dahil edildiğinde kadınlar çoğunlukta
Hipkins, kabine dışındaki bakanlar dahil edildiğinde Yeni Zelanda'nın yürütme erkinde artık erkeklerden daha fazla kadın olduğunu sözlerine ekledi.
Parlamento üyelerinin yüzde 10'u LGBTQ+
Yeni Zelanda'nın 2020'de seçilen parlamentosunun üyelerinin yaklaşık yüzde 10'u kendini LGBTQ+ olarak tanımlıyor. İçlerinde Maliye Bakanı Grant Robertson gibi önde gelen liderler var.
Yaklaşık yüzde 40'ı Anglo Sakson değil
Seçimde 120 kişilik meclise 25 Māori milletvekilinin girmesiyle yerli halkın temsiliyeti yüzde 20'yi geçti. Yanısıra meclisteki milletvekillerinin yüzde 9'u Pasifika topluluğunu ve yüzde 9'u Çin, Eritre, Hindistan, İran, Kore, Maldiv, Meksika ve Sri Lanka kökenliler dahil diğer etnik kökenleri temsil ediyor.
Koruma Bakanı yapılan kadın milletvekili Prime, aynı zamanda gençlik bakanı ve sağlık ile sanat ve kültürden sorumlu bakan yardımcılığı görevlerini üstlendi.
Kabinede cinsiyet eşitliğini görmekten memnun olduğunu ama bakan tercihinde bunun belirleyici bir etken olmadığını söyleyen Başbakan Hipkins, Prime için "Kabine masasında çok aktif bir katılımcı olacağına eminim" dedi.