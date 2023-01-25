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https://sputniknews.com.tr/20230125/yeni-zelandada-devir-teslim-gerceklesti-yeni-basbakan-hipkins--1066142992.html
Yeni Zelanda'da devir teslim gerçekleşti: Yeni başbakan Hipkins
Yeni Zelanda'da devir teslim gerçekleşti: Yeni başbakan Hipkins
Yeni Zelanda'da İşçi Partisinin yeni lideri Chris Hipkins, yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T07:49+0300
2023-01-25T07:49+0300
dünya
yeni zelanda
jacinda ardern
chris hipkins
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Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'ın görevini bırakacağını açıklamasından sonra yeni başbakan belli oldu.Ada ülkesinde İşçi Partisi liderliğine seçilen 44 yaşındaki Chris Hipkins için başkent Wellington'da yemin töreni düzenlendi.Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro ev sahipliğindeki törende Hipkins, yemin ederek ülkenin yeni başbakanı olduTörende Hipkins, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Bakanlığını da üstlendi.Seçim ekimdeYeni Başbakan Chris Hipkins, törendeki konuşmasında "Bu, hayatımın en büyük ayrıcalığı ve sorumluluğu. Önümdeki zorluklar beni heyecanlandırıyor" dedi.Hipkins, dünya geneli "enflasyon salgını" şeklinde tanımladığı dönemde, "geçim kaynağı sorunları" ile orta ve düşük gelirli Yeni Zelandalılara odaklanacağını taahhüt etti.Başbakan Yardımcılığına Carmel Sepuloni getirildi. Ülkede 14 Ekim'de genel seçimler düzenlenmesi planlanıyor.Tek aday girmiştiYeni görevine kadar Hipkins, Temsilciler Meclisi liderliği ile Eğitim, Polis ve Kamu Hizmeti Bakanlığı vazifelerini yürütüyordu.Kovid-19 Politikalarından Sorumlu Bakan görevini de üstlenen Hipkins, kriz yönetimi konusunda kamuoyunda ses getirmişti.İşçi Partisi liderlik seçimlerinde tek aday olarak giren Hipkins'in, Ardern yerine başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.'İşin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum' demişti2017-23'teki görev dönemiyle Ardern, 19 Ocak'taki açıklamasında, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini bırakacağını söylemişti.42 yaşındaki Ardern, ülkede 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum." dedi.Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde Ardern, "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.5 milyonu aşkın nüfuslu ada ülkesi Yeni Zelanda, Pasifik Okyanusu'nun güneybatı bölgesinde yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/yeni-zelanda-basbakani-ardern-gorevden-ayrilacak-devam-edersem-ulkeye-zarar-vermis-olurum-1065906787.html
https://sputniknews.com.tr/20230120/istifa-eden-yeni-zelanda-basbakani-ardern-pisman-degilim-uzun-sure-uzerine-iyi-bir-uyku-cektim-1065973463.html
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yeni zelanda, jacinda ardern, chris hipkins
yeni zelanda, jacinda ardern, chris hipkins

Yeni Zelanda'da devir teslim gerçekleşti: Yeni başbakan Hipkins

07:49 25.01.2023
© AP Photo / Robert KitchinYeni Zelanda'da İşçi Partisinin yeni lideri Chris Hipkins, yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturdu.
Yeni Zelanda'da İşçi Partisinin yeni lideri Chris Hipkins, yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Robert Kitchin
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Yeni Zelanda'da İşçi Partisinin yeni lideri Chris Hipkins, yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturdu.
Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'ın görevini bırakacağını açıklamasından sonra yeni başbakan belli oldu.
Ada ülkesinde İşçi Partisi liderliğine seçilen 44 yaşındaki Chris Hipkins için başkent Wellington'da yemin töreni düzenlendi.
Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro ev sahipliğindeki törende Hipkins, yemin ederek ülkenin yeni başbakanı oldu
Törende Hipkins, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Bakanlığını da üstlendi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
DÜNYA
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern görevden ayrılacak: Devam edersem ülkeye zarar vermiş olurum
19 Ocak, 06:38

Seçim ekimde

Yeni Başbakan Chris Hipkins, törendeki konuşmasında "Bu, hayatımın en büyük ayrıcalığı ve sorumluluğu. Önümdeki zorluklar beni heyecanlandırıyor" dedi.
Hipkins, dünya geneli "enflasyon salgını" şeklinde tanımladığı dönemde, "geçim kaynağı sorunları" ile orta ve düşük gelirli Yeni Zelandalılara odaklanacağını taahhüt etti.
Başbakan Yardımcılığına Carmel Sepuloni getirildi. Ülkede 14 Ekim'de genel seçimler düzenlenmesi planlanıyor.

Tek aday girmişti

Yeni görevine kadar Hipkins, Temsilciler Meclisi liderliği ile Eğitim, Polis ve Kamu Hizmeti Bakanlığı vazifelerini yürütüyordu.
Kovid-19 Politikalarından Sorumlu Bakan görevini de üstlenen Hipkins, kriz yönetimi konusunda kamuoyunda ses getirmişti.
İşçi Partisi liderlik seçimlerinde tek aday olarak giren Hipkins'in, Ardern yerine başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

'İşin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum' demişti

2017-23'teki görev dönemiyle Ardern, 19 Ocak'taki açıklamasında, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini bırakacağını söylemişti.
42 yaşındaki Ardern, ülkede 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.
Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum." dedi.
Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde Ardern, "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.
5 milyonu aşkın nüfuslu ada ülkesi Yeni Zelanda, Pasifik Okyanusu'nun güneybatı bölgesinde yer alıyor.
Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
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İstifa eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Pişman değilim, uzun süre sonra iyi bir uyku çektim
20 Ocak, 14:09
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