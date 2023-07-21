https://sputniknews.com.tr/20230721/new-yorkta-bekar-gocmenler-sokaga-atilacak-meksika-sinirinda-sakin-gelmeyin-brosuru-dagitilacak-1073819679.html

New York'ta bekar göçmenler sokağa atılacak, Meksika sınırında 'sakın gelmeyin' broşürü dağıtılacak

New York'ta bekar göçmenler sokağa atılacak, Meksika sınırında 'sakın gelmeyin' broşürü dağıtılacak

New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirde göçmenler için daha fazla yer kalmadığını, bekar ya da çocuksuz yetişkin göçmenleri 60 gün içinde sokağa... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T22:12+0300

2023-07-21T22:12+0300

2023-07-21T22:23+0300

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eric adams

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joe biden

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Bütün dünyayı dört koldan durduraksız karıştıran Washington'ın ABD'nin güney sınırına yığılan göçmenlerle ilgili politikalarını yüzüne gözüne bulaştırması, göçmenleri kucaklamanın simgesi olan Özgürlük Anıtı'nın şehrini de vurdu. Göçmenlerin entegre edilmesi yanlısı Demokrat Parti'den New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehrin barınma sistemine dahil edilen bekar yetişkin göçmenlere yaşayacak başka yer bulmaları için 60 gün süreleri olduğuna dair bildirim gönderileceğini açıkladı. Adams, kapıya konacaklara barınma ve diğer hizmetler için başka kapı bulmalarında yardımcı olacaklarını, 60 gün içinde alternatif konut bulamayanların kabul merkezine geri dönüp yeni bir yerleştirme için yeniden başvurmak zorunda kalacağını, sisteme yeniden yerleştirilenlerin 60 günlük bildirimleri dönüşümlü almaya devam edeceğini söyleyerek bir kabus döngüsü çizdi. Belediye Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Adams, New York'a her gün yüzlerce göçmen geldiğine dikkat çekip çocuklu ailelere acilen yer açmaları gerektiğini savundu:"New York göçmenlerle dolup taşıyor. Şehirde yerimiz kalmadı" diyen Adams, halihazırda 54 bin 800'den fazla göçmenin şehrin bakım sistemi içinde olduğunu ve her gün 300-500 kişinin daha geldiğini belirterek şu vurguyu yaptı: Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikalarını protesto için Cumhuriyetçi Partili yönetimlerin olduğu eyaletlerin son iki yıldır göçmenleri otobüse doldurup 'sığınak şehirlere' göndermesiyle New York'un yükü daha da arttı. Nisan 2022'den beri çoğunluğu Orta ve Güney Amerika'dan olmak üzere 90 binden fazla göçmenin geldiği New York'ta hizmetler çökme noktasına geldi.Göçmenleri barındırmak için çok sayıda otel kiralayan yerel yönetim, gelmeye devam edenleri geçici çadırlara, bir yolcu gemisi terminaline ve eski bir polis akademisi binasına yerleştirdi, okullara çocuk karyolaları koydu.Yerel yetkililere göre yaklaşık 55 bini göçmen olmak üzere yaklaşık 106 bin kişi şu anda New York şehrinin gözetiminde ya barınaklar ya da otellerde yaşıyor.Zira New York'ta 1981 tarihli bir mahkeme kararına göre yerel yönetimin isteyen her evsize geçici konut sağlaması gerekiyor. Bunun ihlalinin 'savunmasız insanları sokakta yaşamak zorunda bırakacağını' belirten göçmen hakları savunucuları, Adams'ın yeni uygulamasını yargıya götüreceklerini söyledi. Hızını alamayan Belediye Başkanı ise ABD'nin Meksika sınırında göçmenleri New York'un yolunu tutmaktan caydırmaya yönelik broşür dağıtacaklarını duyurdu.İngilizce ve İspanyolca olarak 'New York'ta barınmanın çok pahalı olduğu ve ABD'de yiyecek, ulaşım ve diğer ihtiyaç maddelerinin en pahalı seyrettiği yerin de New York olduğu' konusunda uyaracak broşürde şöyle ifadelere yer verilecek.'New Yorkluların göçmenlerin hakiki gerçeklikle sınırdayken yüzleşmesini istediğinden' söz eden Adams, Demokrat Partili Biden yönetimine atıfla "Bu aslında federal hükümetin yapması gereken bir şey" dedi. "On binlerce yeni gelen göçmeni federal ve eyalet hükümetlerinin yardımı olmadan kendi başımıza özümsemeye devam edemeyiz" diye eleştiriye devam etti.1801'de yaratılan New York şehrinin 1 numaralı maliye ve mali denetim yetkilisi makamındaki Brad Lander ise Belediye Başkanı'nın kararını "Barınma hakkının yanısıra Özgürlük Anıtı'nın tabanına kazınmış New York'un umut ışığı rolünü de baltalıyor" diye eleştirdi. 19. yüzyılda Doğu Avrupa'daki Yahudi karşıtı pogromlardan kaçanların New York'a ulaşmasına yardım eden Emma Lazarus’un Özgürlük Heykeli’nin kaidesinin iç duvarına bronz plaket şeklinde konulan şiirinde şöyle diyor:

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