https://sputniknews.com.tr/20221226/otobusler-dolusu-gocmen-kamala-harrisin-evinin-onune-birakildi-1065016879.html

Otobüsler dolusu göçmen ABD Başkan Yardımcısı Harris'in evinin önüne bırakıldı

Otobüsler dolusu göçmen ABD Başkan Yardımcısı Harris'in evinin önüne bırakıldı

ABD'de otobüsler dolusu göçmen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin önüne bırakıldı. Görgü tanıkları, göçmenlerin dondurucu soğuklara karşı giysilerinin... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T10:00+0300

2022-12-26T10:00+0300

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dünya

abd

göçmen

kamala harris

teksas valisi greg abbott

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Birka. otobüs dolusu göçmen, ülkedeki dondurucu soğuklar esnasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkent Washington'daki evinin önüne bırakıldı.Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda göçmenlerin Teksas'tan Harris'in yaşadığı Deniz Gözlemevi'ne getirildiği görüldü.Eksi 10 derecede sokağa bırakıldılarCNN International’ın bildirdiğine göre ise Washington'da sıcaklıkların eksi 10 dereceye düştüğü aşırı kış hava koşullarında bazı insanlar tişört ve şort gibi yetersiz giysiler giyiyordu.Göçmen Dayanışma Karşılıklı Yardım Ağı'ndan yapılan açıklamada, üç otobüs dolusu göçmenin bir kiliseye sığındığını ve onlara sıcak yiyecek ve giyecek sağladığı belirtildi.Ağın gönüllülerinden biri olan Amy Fischer, "İlk otobüs geldiğinden beri bunu yapıyoruz. Washington, ister Noel Arifesi, ister dışarısı eksi 20 derece, ister dışarısı 90 derece olsun, insanları karşılamak için kollarını açmaya her zaman hazır bir şehir olarak kendini göstermeye devam ediyor" dedi.'Paltoları yok, kıyafetleri yok ve donuyorlar'Harris’in evine gelen göçmenlerin Abbott'un siyasi bir oyunu olduğuna inandığını söyleyen Fischer, "Söz konusu durum, Vali Abbott'un zulmünü gösteriyor. İnsanlar otobüslerden iniyor. Paltoları yok, bu tür havalar için kıyafetleri yok ve donuyorlar" ifadelerini kullandı.Öte yandan otobüsleri kimin gönderdiği belli olmasa da Teksas Valisi Greg Abbott da dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi vali, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmenlik politikalarını protesto etmek için Washington ve New York gibi Demokratların yönettiği bölgelere göçmen göndermişti.Eylül ayında Abbott, eyaletindeki iki otobüs göçmeni Başkan Yardımcısı'nın Washington'daki evine gönderdiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220122/abd-kanada-sinirinda-4-gocmen-donmus-halde-bulundu-1053004390.html

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abd, göçmen, kamala harris, teksas valisi greg abbott