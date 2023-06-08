New York Belediye Başkanı, düzensiz göçmenleri istemeyen 30 ilçe yönetimine dava açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
SES Partisi lideri Bilgen: Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'nda olmasının ilk sebebi sandık güvenliğiydi
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine dün ilk toplantısını yaptı
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikinci kim olacak? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
14:06
45 dk
ANLAT BANA
Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan düşünülüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
NATO Vinilius Zirvesi'ne giderken
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
Meclis'te başkanlık seçimi
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230608/new-york-belediye-baskani-duzensiz-gocmenleri-istemeyen-30-ilce-yonetimine-dava-acti-1072159831.html
New York Belediye Başkanı, düzensiz göçmenleri istemeyen 30 ilçe yönetimine dava açtı
New York Belediye Başkanı, düzensiz göçmenleri istemeyen 30 ilçe yönetimine dava açtı
New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki on binlerce düzensiz göçmenden bir kısmını kendi bölgelerinde misafir etmek istemeyen 30 ilçe yönetimine dava... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T01:36+0300
2023-06-08T01:36+0300
dünya
eric adams
abd
göçmen
kaçak göçmen
düzensiz göç
federal acil durum yönetim kurumu (fema)
federal acil durum yönetimi ajansı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072159674_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_8ef27a5349fc6a5981ae5397090e8b6b.jpg
New York Belediye Başkanı Eric Adams, yazılı açıklamasında, söz konusu davanın "yabancı düşmanlığı bağnazlığı"na son vermeyi amaçladığını belirterek "(Dava) Bu insani krizi adil ve insanca yönetmek için birlikte çalışırken devletimizin tek vücut olarak hareket etmesini amaçlıyor" ifadesine yer verdi.Belediye Başkanı Adams, şöyle devam etti:Adams, bu davayı, New York'a bağlı en az 30 ilçe yönetiminin, düzensiz göçmenleri kendi bölgelerindeki otellerde "kamu güvenliğini riske atmamak için" misafir etmek istememeleri üzerine açtı.Dava dosyasında, söz konusu ilçelerin aldığı kararın, New York City'nin eyalet çapında bir acil durum ve insani krizle mücadele etmesini engellemeye yönelik "yasadışı bir girişim" olduğu belirtildi.Dosyada, şehir merkezinde halen 47 bin 200 civarında düzensiz göçmenin bulunduğu ve "halihazırda büyük ölçekli bir insani kriz ve acil durumun" yaşandığı vurgulandı.Adams, pazartesi günü düzensiz göçmenlerden bir kısmının barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli inanç gruplarıyla ortak bir program başlattıklarını duyurmuştu. New York Belediye Başkanı, düzensiz göçmenler için bugüne kadar kendi bütçelerinden 1,2 milyar dolar harcadığını açıklamış, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) ise 40 milyon dolarla sınırlı yardımını eleştirmişti. ABD'deki düzensiz göçmen sorunuDüzensiz göçmenlerin yükünü belirli eyaletlerin çektiğini ve bunun adil olmadığını iddia eden Florida Valisi Ron DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin göçmen politikasını sert bir dille eleştirmiş, düzensiz göçmenlerin Florida'dan başka eyaletlere nakli için 12 milyon dolar bütçe ayırdığını duyurmuştu.Düzensiz göçmen krizinin altından kalkmak için göçmen politikasında gerçek bir reform yapılması gerektiğini dile getiren New York Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi Partiye bu konuda engel çıkarmayı bırakması çağrısında bulundu.ABD'ye giren yasadışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayda geçirilerek otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD'de serbestçe dolaşabiliyor.Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmenlerin yükünü tek başlarına kaldıramayacakları gerekçesiyle bunların bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts ve Kalifornyia gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230429/new-york-belediye-baskani-duzensiz-gocmenleri-new-yorka-gonderen-kentlere-fon-verilmesin-1070346024.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072159674_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_4f75398b0fba367c025c5d1a62b8f537.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eric adams, abd, göçmen, kaçak göçmen, düzensiz göç, federal acil durum yönetim kurumu (fema), federal acil durum yönetimi ajansı
eric adams, abd, göçmen, kaçak göçmen, düzensiz göç, federal acil durum yönetim kurumu (fema), federal acil durum yönetimi ajansı

New York Belediye Başkanı, düzensiz göçmenleri istemeyen 30 ilçe yönetimine dava açtı

01:36 08.06.2023
© AFP 2023 / KENA BETANCUR Eric Adams
 Eric Adams - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / KENA BETANCUR
Abone olTelegram
New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki on binlerce düzensiz göçmenden bir kısmını kendi bölgelerinde misafir etmek istemeyen 30 ilçe yönetimine dava açtı.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, yazılı açıklamasında, söz konusu davanın "yabancı düşmanlığı bağnazlığı"na son vermeyi amaçladığını belirterek "(Dava) Bu insani krizi adil ve insanca yönetmek için birlikte çalışırken devletimizin tek vücut olarak hareket etmesini amaçlıyor" ifadesine yer verdi.
Belediye Başkanı Adams, şöyle devam etti:
"Bu kriz başladığından beri New York şehri, neredeyse tek başına sığınmacılara barınak, yiyecek, giyecek ve diğer hizmetleri sağlamak için uğraştı. Ancak eyaletteki her bölgenin de kendi payına düşeni yapması gerek."
Adams, bu davayı, New York'a bağlı en az 30 ilçe yönetiminin, düzensiz göçmenleri kendi bölgelerindeki otellerde "kamu güvenliğini riske atmamak için" misafir etmek istememeleri üzerine açtı.
Dava dosyasında, söz konusu ilçelerin aldığı kararın, New York City'nin eyalet çapında bir acil durum ve insani krizle mücadele etmesini engellemeye yönelik "yasadışı bir girişim" olduğu belirtildi.
Dosyada, şehir merkezinde halen 47 bin 200 civarında düzensiz göçmenin bulunduğu ve "halihazırda büyük ölçekli bir insani kriz ve acil durumun" yaşandığı vurgulandı.
Adams, pazartesi günü düzensiz göçmenlerden bir kısmının barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli inanç gruplarıyla ortak bir program başlattıklarını duyurmuştu. New York Belediye Başkanı, düzensiz göçmenler için bugüne kadar kendi bütçelerinden 1,2 milyar dolar harcadığını açıklamış, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) ise 40 milyon dolarla sınırlı yardımını eleştirmişti.

ABD'deki düzensiz göçmen sorunu

Düzensiz göçmenlerin yükünü belirli eyaletlerin çektiğini ve bunun adil olmadığını iddia eden Florida Valisi Ron DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin göçmen politikasını sert bir dille eleştirmiş, düzensiz göçmenlerin Florida'dan başka eyaletlere nakli için 12 milyon dolar bütçe ayırdığını duyurmuştu.
Düzensiz göçmen krizinin altından kalkmak için göçmen politikasında gerçek bir reform yapılması gerektiğini dile getiren New York Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi Partiye bu konuda engel çıkarmayı bırakması çağrısında bulundu.
ABD'ye giren yasadışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayda geçirilerek otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD'de serbestçe dolaşabiliyor.
Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmenlerin yükünü tek başlarına kaldıramayacakları gerekçesiyle bunların bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts ve Kalifornyia gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.
Dünyanın en zengin 10 şehri açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
DÜNYA
New York Belediye Başkanı: Düzensiz göçmenleri New York'a gönderen kentlere fon verilmesin
29 Nisan, 04:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала