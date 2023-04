New York Belediye Başkanı: Düzensiz göçmenleri New York'a gönderen kentlere fon verilmesin

https://sputniknews.com.tr/20230429/new-york-belediye-baskani-duzensiz-gocmenleri-new-yorka-gonderen-kentlere-fon-verilmesin-1070346024.html

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) yetkililerinden, New York'a düzensiz göçmenleri göndermek için fon kullanan... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

CNN'in New York Belediyesinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Adams'ın, FEMA yöneticisi Deanne Criswell ile başkent Washington'da bir araya geldiği ve New York'a gitmeleri için düzensiz göçmenlere otobüs kiralayan şehirlerin fonunun kesilmesini istediği belirtildi.Yetkili, bu talebiyle ilgili Adams'a doğrudan bir yanıt verilmediği bilgisini aktardı.Ayrıca ABD İç Güvenlik Bakanlığının konuyla ilgili Adams ve ekibiyle birden fazla görüşme yaptığı bilgisi paylaşıldı.New York, düzensiz göçmenlere 2024 sonuna kadar 4.3 milyar dolar harcayacakNew York Belediyesi Bütçe Direktörü Jacques Jiha geçen haftaki açıklamasında, Haziran 2024'ün sonuna kadar düzensiz göçmen akınına 4.3 milyar dolar harcamak durumunda kalacakları tahminini paylaşmıştı.Eric Adams da aynı hafta, New York'a bir süredir akın eden düzensiz göçmenlerin, 'şehrin kaynaklarını yok ettiğini' dile getirerek, "Washington'ın yanıt verme zamanı. Yeter artık" ifadesini kullanmıştı.Geçen bahardan bu yana 58 bin 300'den fazla düzensiz göçmenin New York'a geldiği ve 36 binden fazlasının hala belediyenin gözetiminde olduğu biliniyor.New York ve sınırdan gönderilen düzensiz göçmenler sorunuTexas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından akın eden düzensiz göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle ABD Başkanı Joe Biden’in göçmen politikasını protesto etmek için 2022 yaz sonundan itibaren düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere göndermeye başlamıştı.New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, sınır bölgelerinden otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.Belediye Başkanı Adams, düzensiz göçmen kriziyle daha iyi mücadele edebilmek için 7 Ekim'de şehirde olağanüstü hal ilan etmişti.New York’a gönderilen 10 binlerce düzensiz göçmeni ilk karşılama merkezi olarak Randall's Adası'nda İnsanı Acil Müdahale ve Yardım Merkezi (HERRC) adı altında 1000 kişilik geçici sığınak çadırlar tasarlanmıştı.

