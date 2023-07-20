https://sputniknews.com.tr/20230720/britanya-siginma-basvurusunda-bulunanlari-ruandaya-nakledene-dek-yuzen-hapishaneye-koyacak-1073776116.html

Britanya, sığınma başvurusunda bulunanları Ruanda'ya nakledene dek yüzen toplama kampına koyacak

Britanya, sığınma başvurusunda bulunanları Ruanda'ya nakledene dek yüzen toplama kampına koyacak

Yasadışı göçle mücadele yasasını parlamentodan geçiren Britanya hükümeti, sığınma başvuruları incelenmekte olanları içine atacağı yüzen hapishane ya da toplama... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T21:40+0300

2023-07-20T21:40+0300

2023-07-20T22:22+0300

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Britanya'da Muhafazakar Parti hükümetinin düzensiz göçmenlerin ülkeye ayak basmamasını sağlamaya yönelik tartışmalı yasayı parlamentodan geçirmesinden birkaç saat sonra, göçmenlerin 'hapsedileceği' devasa mavna harekete geçti.Manş Denizi ve diğer 'yasadışı' rotalar üzerinden Britanya'ya geçerli belgeleri olmadan varanların tümünün sığınma taleplerini 'yasadışı' ilan eden ve (yargıdaki temyiz süreci aşılırsa) Ruanda gibi üçüncü ülkelere nakledilmesini öngören yasanın ilk sonucu, Bibby Stockholm isimli üç katlı devasa mavnanın İngiltere'nin güney kıyısındaki Dorset'in Portland Limanı'na demirlemesi oldu. Bu devasa yüzen hapishane, ayın sonundan itibaren 'esirlerine' kavuşacak. Britanya'ya sığınma başvurusunda bulunanlardan 500'ü Bibby Stockholm'e yerleştirilecek. Hindistan göçmeni bir aileden gelen 'Tekneleri durdurun' sloganıyla bu yasayı geçiren Başbakan Rishi Sunak, eleştirilere, göçmenleri mavnalara doldurmanın 'otellerde barındırmaktan daha ucuz olduğu' yanıtını verdi. Sunak'ın Resmi Sözcüsü "Vergi mükelleflerinin günde 6 milyon sterlininin bu kişileri otellerde barındırmaya harcandığı durumdan uzaklaşmamızın, bir bütün olarak halk için doğru olduğunu düşünüyorum" dedi. Sözcü "Bibby Stockholm ile yapmaya çalıştığımız şey bu, ülkenin diğer bölgelerinde yapmaya çalıştığımız şey de bu: Yerel alanların üzerindeki baskıyı ve maliyeti azaltmak için tesisler açmak" diye ekledi. Hükümete göre Bibby Stockholm'da gıda, sağlık ve güvenlik maliyeti günlük 20 bin sterlini geçmeyecek.İçişleri Bakanlığı da "Gelecek birkaç ay içinde gemideki kişi sayısını artırmaya yönelik dikkatlice yapılandırılmış bir planın parçası olarak, gelecek haftadan itibaren sığınma başvurusu yapan 50 kişi, Bibby Stockholm'e taşınacak" açıklamasını yaptı. "Polis ve ulusal sağlık hizmeti (NHS) dahil olmak üzere yerel hizmetlere onları desteklemek ve toplum üzerindeki etkiyi en aza indirmek için önemli miktarda fon sağlıyoruz" denilen açıklamada, gemide 7 gün 24 saat güvenlik olacağı belirtildi. "Yemek, dinlenme alanları ve temel sağlık hizmetlerinin sunulacağı yüzen yerleşke, yerel topluluk üzerindeki etkiyi en aza indirmek için kendi kendine yetecek şekilde tasarlandı" manzarası çizildi. Ancak The Indepent'a göre hükümet özel bir firmayla diğer sığınmacı barındırma ve seyahat hizmetlerinin yanısıra Bibby Stockholm'ün idaresi için de 1.6 milyar sterlinlik bir sözleşme yaptı.Bibby Marine Ltd'ye ait uzunluğu 93 metre, eni 28 metre olan üç katlı Bibby Stockholm'un kapasitesi 506 kişi olarak açıklandı. Gemiye yalnızca 18-65 yaş arasındaki bekar yetişkin erkekler gönderilecek. Böylece kadın-doğum-çocuk bakım hizmetleri ve eğitim gibi altyapı ihtiyaçlarına lüzum olmayacak. Hükümetin beklentisi, erkekleri gemide 3-6 ay arasında tutmak, ancak bu süre 9 aya kadar uzatılabilir. Portland Limanı işletmesinin devasa mavnanın 18 ay boyunca yanaşması için yaptığı anlaşma da gözden geçirilebilir. Hükümetin medyaya servis ettiği bilgilere göre Bibby Stockholm'a yerleştirilecekler gözaltında olmayacak, yani gelip gitmekte serbest olacaklar, ancak her seferinde bir kayıt imzalamak ve liman güvenliğinden geçmek zorunda kalacaklar. Geçecekleri çok sıkı güvenlik kontrolleri, Britanya ve uluslararası veritabanlarında arama yapılmasını içerecek. Sokağa çıkma yasağı olmayacak, ancak akşam geç kalan olursa, 24 saat güvenlik ekibi nerede olduğunu öğrenmek için devreye girecek.Hükümet, 'temel ve işlevsel konaklama yeri' olarak tanımladığı devasa mavnadaki hizmetlerin 'ayrılma ihtiyacını en aza indirecek' şekilde tasarlandığını söyledi. Gemide 222 banyolu yatak odası var. Her birinde iki adet tek kişilik yatak, tuvalet, duş, pencere, TV, çalışma masası, gardırop bulunuyor. Kişi başı yaşam alanı otomobil park etme alanı kadarAncak bu, geminin başta 222 kişinin konaklaması için tasarlandığı, her odaya iki kişi sığıştırılmak istendiğinde, kişi başına yaşam alanının, otomobil park etme alanı kadar olacağı anlamına geliyor. Geminin girişinde resepsiyon, genelinde Wi-Fi'nin yanısıra kantin, çamaşırhane, spor salonu, TV ve oyun odası ve çeşitli inançlar için ibadet odası bulunması da lazım. Gemiyi özel firmaların kullandığı dönemde bulunan bar ise kaldırıldı.Gemiye gidiş geliş için otobüs servisine, gemide tıbbi hizmet için yerel NHS'ye ödeme yapan İçişleri Bakanlığı, Dorset Belediyesi'ne de gemideki İngilizce dersleri ve diğer etkinliklerin finansması için için 377 bin sterlin (yatak başına 3500 sterlin) verdi. Hollanda'da kullanıldığı dönemde ölüm, tecavüz, tacizBibby Stockholm, 2000'lerde Hollanda hükümeti tarafından sığınmacıları gözaltında tutmak için kullanıldığında, gemide en az bir kişi öldüğü gibi tecavüz ve taciz vakaları da bildirildi. The Independent'ın elde ettiği 2008 tarihli Uluslararası Af Örgütü raporuna göre bir sığınmacı gemideki hayatı 'bir hücrede dört kişi' diye betimledi.

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hapishane, cezaevi, deniz, okyanus, britanya, ingiltere, göçmen, göç, sığınma hakkı, sığınma talebi, sığınmacı