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https://sputniknews.com.tr/20230718/bm-ingilterenin-duzensiz-goce-iliskin-yasa-tasarisi-uluslararasi-multeci-hukukuyla-celisiyor-1073672633.html
BM: İngiltere'nin düzensiz göçe ilişkin yasa tasarısı uluslararası mülteci hukukuyla çelişiyor
BM: İngiltere'nin düzensiz göçe ilişkin yasa tasarısı uluslararası mülteci hukukuyla çelişiyor
Birleşmiş Milletler (BM), İngiliz parlamentosundan geçen tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nın ülkenin uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T19:17+0300
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dünya
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
göç
düzensiz göç
manş denizi
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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İngiltere'de hükümetin Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nın parlamentodan geçmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.Kabul edilen tasarının zulüm görmedikleri ülkelerden düzensiz olarak gelen göçmenlerin İngiltere'ye iltica başvurusunu yasakladığı belirtilen açıklamada, mültecilerin koruma veya insan haklarıyla ilgili diğer taleplerinin de bununla engellendiği belirtildi.Açıklamada, "Tasarı, zulüm riski altında olup olmadığına, insan hakları ihlallerine maruz kalıp kalmadığına, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kapsamında başka haklı iddialara sahip olup olmadığına bakılmaksızın, mülteci kapsamına giren herkesin İngiltere'de korumaya erişimini reddediyor" ifadeleri kullanıldı.BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi ve İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, tasarının ülkenin uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku kapsamındaki yükümlülükleriyle çeliştiğini ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyanlar için ağır sonuçları olacağını konusunda uyarıda bulundu.İngiltere'nin yıllardır uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda ihtiyacı olanları ülkesine kabul ettiğini kaydeden Grandi, "Bu yeni yasa tasarısı, çok sayıda mülteciyi koruyan yasal çerçeveyi önemli ölçüde aşındırıyor ve mültecileri uluslararası hukuku ihlal ederek ciddi risklere maruz bırakıyor" ifadesini kullandı.Türk de bu koşullar altında sınır dışı işlemlerinin yapılmasının, geri gönderme ve toplu sınır dışı etme yasaklarına, yargılanma haklarına, "aile ve özel hayat hakkına" aykırı olduğunu belirtti.Tasarının uluslararası perspektiften çok ciddi yasal endişeleri gündeme getirdiğini de kaydeden Türk, "Bunu emsal almak Avrupa ülkeleri dahil diğer ülkelere cazip gelebilir. Tasarı, uluslararası mülteci ve insan hakları koruma sisteminin tamamı üstünde potansiyel olarak olumsuz bir etki oluşturabilecek sığınmayla ilgili yükümlülüklerin ortadan kaldırılması için endişe verici bir örnek oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.Türk, İngiltere hükümetine bu tasarıyı yeniden gözden geçirmesinin yanı sıra mülteci ve sığınmacıların haklarına saygı gösterilmesi ve onların korunması çağrısında bulundu.Tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısıİngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı yasa tasarısı, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınmasını öngörüyor.Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.Düzensiz göçmenler, sığınma taleplerini ve yasal hak arayışlarını ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.Parlamentoda bugün kabul edilen söz konusu yasa tasarısı, Kraliyet onayının ardından yasallaşacak.Yasa tasarısı, bazı milletvekilleri, avukatlar ve insan hakları örgütleri tarafından "insanlık dışı" ve "zalimce" olmakla eleştiriliyordu.
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BM: İngiltere'nin düzensiz göçe ilişkin yasa tasarısı uluslararası mülteci hukukuyla çelişiyor

19:17 18.07.2023
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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Birleşmiş Milletler (BM), İngiliz parlamentosundan geçen tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nın ülkenin uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku kapsamındaki yükümlülükleriyle çeliştiğini açıkladı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İngiltere'de hükümetin Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nın parlamentodan geçmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.
Kabul edilen tasarının zulüm görmedikleri ülkelerden düzensiz olarak gelen göçmenlerin İngiltere'ye iltica başvurusunu yasakladığı belirtilen açıklamada, mültecilerin koruma veya insan haklarıyla ilgili diğer taleplerinin de bununla engellendiği belirtildi.
Açıklamada, "Tasarı, zulüm riski altında olup olmadığına, insan hakları ihlallerine maruz kalıp kalmadığına, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kapsamında başka haklı iddialara sahip olup olmadığına bakılmaksızın, mülteci kapsamına giren herkesin İngiltere'de korumaya erişimini reddediyor" ifadeleri kullanıldı.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi ve İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, tasarının ülkenin uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku kapsamındaki yükümlülükleriyle çeliştiğini ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyanlar için ağır sonuçları olacağını konusunda uyarıda bulundu.
İngiltere'nin yıllardır uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda ihtiyacı olanları ülkesine kabul ettiğini kaydeden Grandi, "Bu yeni yasa tasarısı, çok sayıda mülteciyi koruyan yasal çerçeveyi önemli ölçüde aşındırıyor ve mültecileri uluslararası hukuku ihlal ederek ciddi risklere maruz bırakıyor" ifadesini kullandı.
Türk de bu koşullar altında sınır dışı işlemlerinin yapılmasının, geri gönderme ve toplu sınır dışı etme yasaklarına, yargılanma haklarına, "aile ve özel hayat hakkına" aykırı olduğunu belirtti.
Tasarının uluslararası perspektiften çok ciddi yasal endişeleri gündeme getirdiğini de kaydeden Türk, "Bunu emsal almak Avrupa ülkeleri dahil diğer ülkelere cazip gelebilir. Tasarı, uluslararası mülteci ve insan hakları koruma sisteminin tamamı üstünde potansiyel olarak olumsuz bir etki oluşturabilecek sığınmayla ilgili yükümlülüklerin ortadan kaldırılması için endişe verici bir örnek oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Türk, İngiltere hükümetine bu tasarıyı yeniden gözden geçirmesinin yanı sıra mülteci ve sığınmacıların haklarına saygı gösterilmesi ve onların korunması çağrısında bulundu.

Tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı

İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı yasa tasarısı, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınmasını öngörüyor.
Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.
Düzensiz göçmenler, sığınma taleplerini ve yasal hak arayışlarını ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.
Parlamentoda bugün kabul edilen söz konusu yasa tasarısı, Kraliyet onayının ardından yasallaşacak.
Yasa tasarısı, bazı milletvekilleri, avukatlar ve insan hakları örgütleri tarafından "insanlık dışı" ve "zalimce" olmakla eleştiriliyordu.
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