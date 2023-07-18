https://sputniknews.com.tr/20230718/ingilterede-yasa-disi-gocu-engellemeye-yonelik-yasa-tasarisi-parlamentodan-gecti-1073663886.html
İngiltere'de yasa dışı göçü engellemeye yönelik tasarı parlamentodan geçti
İngiltere'de yasa dışı göçü engellemeye yönelik tasarı parlamentodan geçti
İngiltere'de hükümetin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı tartışmalı 'Yasa... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T15:00+0300
2023-07-18T15:00+0300
2023-07-18T15:11+0300
dünya
ingiltere
avrupa
kaçak göç
düzensiz göç
yasadışı göç
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
ruanda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/08/1057163205_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_04eabf863884030927a8fb416f4501f8.jpg
İngiltere'de göçmenlerin, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısı, parlamentoda onaylandı.Söz konusu yasa tasarısı, Kraliyetin onayının ardından yasallaşacak.Yasa tasarısı, bazı milletvekilleri, avukatlar ve insan hakları örgütleri tarafından 'insanlık dışı' ve 'zalimce' olmakla eleştiriliyordu.Tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısıİngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart’ta açıkladığı yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınmasını öngörüyor.Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.Düzensiz göçmenler, sığınma taleplerini ve yasal hak arayışlarını ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.İngiliz hükümeti, Ruanda'yla bu kapsamda bir anlaşma imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230629/ingilterede-temyiz-mahkemesi-gocmenleri-ruandaya-gondermek-yasadisi-1073010997.html
ingiltere
ruanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/08/1057163205_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_2669e658853d92e8c68cbfa4953bacf3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, avrupa, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, ruanda, yasa tasarısı, onay
ingiltere, avrupa, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, ruanda, yasa tasarısı, onay
İngiltere'de yasa dışı göçü engellemeye yönelik tasarı parlamentodan geçti
15:00 18.07.2023 (güncellendi: 15:11 18.07.2023) Abone ol
İngiltere'de hükümetin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı tartışmalı 'Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı' parlamentoda kabul edildi.
İngiltere'de göçmenlerin, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısı, parlamentoda onaylandı.
Söz konusu yasa tasarısı, Kraliyetin onayının ardından yasallaşacak.
Yasa tasarısı, bazı milletvekilleri, avukatlar ve insan hakları örgütleri tarafından 'insanlık dışı' ve 'zalimce' olmakla eleştiriliyordu.
Tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı
İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart’ta açıkladığı yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınmasını öngörüyor.
Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.
Düzensiz göçmenler, sığınma taleplerini ve yasal hak arayışlarını ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.
İngiliz hükümeti, Ruanda'yla bu kapsamda bir anlaşma imzalamıştı.