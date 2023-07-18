https://sputniknews.com.tr/20230718/ingilterede-yasa-disi-gocu-engellemeye-yonelik-yasa-tasarisi-parlamentodan-gecti-1073663886.html

İngiltere'de yasa dışı göçü engellemeye yönelik tasarı parlamentodan geçti

İngiltere'de yasa dışı göçü engellemeye yönelik tasarı parlamentodan geçti

İngiltere'de hükümetin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı tartışmalı 'Yasa... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T15:00+0300

2023-07-18T15:00+0300

2023-07-18T15:11+0300

dünya

ingiltere

avrupa

kaçak göç

düzensiz göç

yasadışı göç

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

ruanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/08/1057163205_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_04eabf863884030927a8fb416f4501f8.jpg

İngiltere'de göçmenlerin, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısı, parlamentoda onaylandı.​​​​​​​Söz konusu yasa tasarısı, Kraliyetin onayının ardından yasallaşacak.​​​​​​​Yasa tasarısı, bazı milletvekilleri, avukatlar ve insan hakları örgütleri tarafından 'insanlık dışı' ve 'zalimce' olmakla eleştiriliyordu.Tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısıİngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart’ta açıkladığı yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınmasını öngörüyor.​​​​​​​Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.Düzensiz göçmenler, sığınma taleplerini ve yasal hak arayışlarını ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.İngiliz hükümeti, Ruanda'yla bu kapsamda bir anlaşma imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230629/ingilterede-temyiz-mahkemesi-gocmenleri-ruandaya-gondermek-yasadisi-1073010997.html

ingiltere

ruanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, avrupa, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, ruanda, yasa tasarısı, onay