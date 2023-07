BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez yapay zeka konulu oturum

https://sputniknews.com.tr/20230719/bm-guvenlik-konseyinde-ilk-kez-yapay-zeka-konulu-oturum-1073690401.html

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ilk kez yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe etkilerini ele almak için bir araya geldi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

New York'taki BM binasında düzenlenen oturuma İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly başkanlık etti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 yıl önce BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada yapay zekanın sürdürülebilir kalkınma, iş hayatı ve toplumun her alanını etkileyeceği uyarısında bulunduğunu anımsatarak "Ancak ben de herkes gibi yapay zekanın en yeni hali karşısında şaşırıyorum ve etkileniyorum. Bu yeni teknolojinin hızı ve yenilikleri daha önce hiç görülmemiş düzeyde" değerlendirmesini yaptı.Guterres, zaman zaman yapay zekanın matbaanın ortaya çıkışıyla karşılaştırıldığına işaret ederek "Basılı kitapların Avrupa'da yaygınlaşması 50 yıl alırken, ChatGPT uygulamasının 100 milyon kullanıcıya ulaşması sadece iki ay sürdü" dedi.Dünya genelinde hemen hemen her ülke, şirket ve kuruluşun yapay zeka üzerine çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Guterres, bazı tasarımcıların üzerinde çalıştıkları teknolojinin tam olarak ortaya ne çıkaracağını bilmediğini söyledi.'Yapay zeka hayatımızın her alanına etki edecek'Guterres, "Yapay zekanın hayatımızın her alanına etki edeceği açık" diyerek, olumlu etkilerin yanı sıra ayrımcılık, dezenformasyon ve otoriter denetimin artması gibi olumsuz etkilerin de ortaya çıkabileceği uyarısı yaptı.BM Güvenlik Konseyi'ne bu konuya 'aciliyet duygusu, küresel bakış açısı ve öğrenme zihniyetle' yaklaşması çağrısında bulunan Guterres, yapay zekanın terör ve suç için kullanılması halinde yıkımın çok büyük olacağına dikkati çekti.Guterres, halihazırda yapay zeka sayesinde gerçekleştirilen siber saldırıların büyük zarar yol açtığını belirterek "Yapay zekanın askeri ya da askeri olmayan kullanımları, küresel barış ve güvenliği derinden etkileyebilir" diye konuştu.'BM kuruluşu kurulabilir'Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu nedenle üye ülkelerin bu olağanüstü teknolojinin yönetimini sağlamak için bir BM kuruluşu kurulmasına ilişkin tekliflerini memnuniyetle karşılıyorum. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi bir model örnek alınabilir. Bu kuruluşun temel hedefi, uluslararası onaylı denetim ve yönetim mekanizmaları kurarak, ülkelerin yapay zekanın faydalarını artırma ve olası risklerini azaltmalarına destek sağlamak olacaktır."Yeni bir BM kuruluşunun topladığı bilgi ve deneyimleri uluslararası topluma sunabileceğini kaydeden Guterres, aynı zamanda yapay zeka alanındaki araştırma ve geliştirmede işbirliğini artırabileceğini belirtti.Guterres, yapay zeka alanında rapor verecek çok taraflı yüksek düzeyli bir danışma kurulu oluşturacağını sözlerine ekledi.'Yapay zeka sınır tanımıyor'İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de bugün düzenlenen toplantının "tarihi" niteliğe sahip olduğunu vurguladı.Yapay zeka teknolojisinin çok hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Cleverly, ortaya çıkaracağı değişimi tam olarak anlamanın mümkün olmadığını belirtti.Bakan Cleverly, yapay zekanın hayatı tümüyle etkileyeceğini söyleyerek "Bugün burada toplanmamızın nedeni, yapay zekanın bu Konseyin işleyişini de etkileyecek olması." dedi."Yapay zeka küresel stratejik istikrarı geliştirebilir ya da yok edebilir" diyen Cleverly, yapay zekanın savunma ve caydırıcılıkla ilgili temel bilinenleri derinden sarstığını ifade etti.Cleverly, sözlerini, "Acilen dönüştürücü teknolojilerin devletler tarafından yönetimini şekillendirmemiz gerekiyor. Yapay zeka sınır tanımıyor" diye tamamladı.

