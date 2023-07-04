https://sputniknews.com.tr/20230704/bmgkdan-ilk-yapay-zeka-toplantisi-kuresel-barisa-olasi-tehditleri-tartisilacak-1073151711.html

BMGK'dan ilk yapay zeka toplantısı: Küresel barışa olası tehditleri tartışılacak

BMGK'dan ilk yapay zeka toplantısı: Küresel barışa olası tehditleri tartışılacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 18 Temmuz'da yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik potansiyel tehditleri hakkında ilk toplantısını... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T13:35+0300

2023-07-04T13:35+0300

2023-07-04T13:41+0300

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İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Barbara Woodward, yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin başkanlık edeceği toplantıya, uluslararası yapay zeka uzmanlarının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılacağını duyurdu.Yapay zeka konulu ilk BMGK toplantısının ülkesinin bu ayki dönem başkanlığı sırasında yapılmasından heyecan duyduğunu dile getiren Woodward, İngiltere'nin yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe potansiyel tehditlerinin yanı sıra muhtemel faydalarını da incelemeyi hedeflediğini vurguladı.Woodward, yapay zekanın tekil olarak bir aktör olmadığına dikkati çekerek onu kontrol edebilen ve risklerini görebilenin yine insanlar olduğunu söyledi.Guterres, yapay zeka sistemine düzen getirilmesi gerektiğini söylemiştiGuterres, 17 Mayıs'ta gazetecilere verdiği demeçte, yapay zekanın silah haline getirilmesinden duyduğu endişeyi de dile getirerek "Bir gün herhangi bir aşamada insana ihtiyaç duymayan silah sistemlerine sahip olacağımız fikri kesinlikle kabul edilemez" demişti.Yapay zeka alanında düzenleme yapma kolay olmasa da ülkelerin kırmızı çizgiler belirlemeyi kabul etmesi gerektiğine işaret eden Guterres, "Yapay zeka gelişmelerinin ön saflarında yer alan girişimciler bile sisteme bir düzen getirmemiz gerektiğini kabul ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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bm, birleşmiş milletler (bm), bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), yapay zeka, bilim, tehdit