https://sputniknews.com.tr/20230628/yapay-zekayla-calisan-siber-demir-kubbe-gelistirdigini-aciklayan-israil-kuresel-ittifak-kuruyoruz--1072959768.html

Yapay zekayla çalışan siber Demir Kubbe geliştirdiğini açıklayan İsrail: Küresel ittifak kuruyoruz

Yapay zekayla çalışan siber Demir Kubbe geliştirdiğini açıklayan İsrail: Küresel ittifak kuruyoruz

İsrail iç güvenlik teşkilatı başkanı, Yahudi devletinin özellikle Gazze'den atılan roketlere karşı kullandığı Demir Kubbe hava savunma sistemine atıfla, 'yapay... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T16:25+0300

2023-06-28T16:25+0300

2023-06-28T16:59+0300

dünya

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israil

demir kubbe hava savunma sistemi

demir kubbe

şin bet

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Tel Aviv Üniversitesi'nin evsahipliğindeki yıllık konferans Uluslararası Siber Hafta'da konuşan İsrail'in Genel Güvenlik Teşkilatı Şin Bet'in (Şabak) Başkanı Ronen Bar, yapay zeka (YZ) kullanarak tehditleri belirlemek ve bunlarla mücadele etmek için bir dizi ülkeyle işbirliği içinde 'küresel siber demir kubbe' sistemi geliştirdiklerini açıkladı:'Terörle mücadelede yapay zekayı etkin şekilde kullanıyoruz''Teşkilatın terör tehditlerini önlemek için yapay zeka teknolojisini etkin şekilde kullandığını, YZ teknolojisinin Şin Bet'in karşı önlem aygıtına asimile edildiğini' söyleyen Bar, "Yapay zekayı kullanarak önemli sayıda tehdit belirledik" diyerek ekledi:'Bu savaş sopa ve taşlarla kazanılamaz'Şin Bet'in 'bu savaşı sopalarla ve taşlarla kazanmanın imkansızlığının farkında olduğunu' dile getiren Bar, şöyle devam etti:İsrail'in yerli üretim hava savunma sistemiRafael ve İsrail Hava-Uzay Sanayi tarafından geliştirilip 2011 yılında konuşlandırılan Demir Kubbe hava savunma sistemi, 70 km yarıçapta kısa menzilli roketleri ve top mermilerini önleyip imha etme yeteneğine sahip. İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Füze Savunma Kurumu Direktörü Moşe Patel, mayıs ayı sonundaki açıklamasında, konuşlandırılmasından bu yana düzenlenen kısa menzilli füze saldırılarına karşı Demir Kubbe'nin 5 binden fazla başarılı engelleme gerçekleştirdiğini söyledi.

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https://sputniknews.com.tr/20230530/israil-demir-kubbe-hava-savunma-sistemi-2011den-bu-yana-5-bin-fuzeyi-durdurdu-1071810732.html

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küresel, siber, ittifak, israil, demir kubbe hava savunma sistemi, demir kubbe, şin bet