https://sputniknews.com.tr/20230628/yapay-zekayla-calisan-siber-demir-kubbe-gelistirdigini-aciklayan-israil-kuresel-ittifak-kuruyoruz--1072959768.html
Yapay zekayla çalışan siber Demir Kubbe geliştirdiğini açıklayan İsrail: Küresel ittifak kuruyoruz
Yapay zekayla çalışan siber Demir Kubbe geliştirdiğini açıklayan İsrail: Küresel ittifak kuruyoruz
İsrail iç güvenlik teşkilatı başkanı, Yahudi devletinin özellikle Gazze'den atılan roketlere karşı kullandığı Demir Kubbe hava savunma sistemine atıfla, 'yapay... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T16:25+0300
2023-06-28T16:25+0300
2023-06-28T16:59+0300
dünya
küresel
siber
ittifak
israil
demir kubbe hava savunma sistemi
demir kubbe
şin bet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072959260_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_a3a180fe7f8d6e52df80e0ae10abde04.jpg
Tel Aviv Üniversitesi'nin evsahipliğindeki yıllık konferans Uluslararası Siber Hafta'da konuşan İsrail'in Genel Güvenlik Teşkilatı Şin Bet'in (Şabak) Başkanı Ronen Bar, yapay zeka (YZ) kullanarak tehditleri belirlemek ve bunlarla mücadele etmek için bir dizi ülkeyle işbirliği içinde 'küresel siber demir kubbe' sistemi geliştirdiklerini açıkladı:'Terörle mücadelede yapay zekayı etkin şekilde kullanıyoruz''Teşkilatın terör tehditlerini önlemek için yapay zeka teknolojisini etkin şekilde kullandığını, YZ teknolojisinin Şin Bet'in karşı önlem aygıtına asimile edildiğini' söyleyen Bar, "Yapay zekayı kullanarak önemli sayıda tehdit belirledik" diyerek ekledi:'Bu savaş sopa ve taşlarla kazanılamaz'Şin Bet'in 'bu savaşı sopalarla ve taşlarla kazanmanın imkansızlığının farkında olduğunu' dile getiren Bar, şöyle devam etti:İsrail'in yerli üretim hava savunma sistemiRafael ve İsrail Hava-Uzay Sanayi tarafından geliştirilip 2011 yılında konuşlandırılan Demir Kubbe hava savunma sistemi, 70 km yarıçapta kısa menzilli roketleri ve top mermilerini önleyip imha etme yeteneğine sahip. İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Füze Savunma Kurumu Direktörü Moşe Patel, mayıs ayı sonundaki açıklamasında, konuşlandırılmasından bu yana düzenlenen kısa menzilli füze saldırılarına karşı Demir Kubbe'nin 5 binden fazla başarılı engelleme gerçekleştirdiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/israil-meshur-merkava-tanklarini-ilk-kez-satacak-ukrayna-icin-stoklari-bosaltan-avrupalilar-sirada-1072534217.html
https://sputniknews.com.tr/20230530/israil-demir-kubbe-hava-savunma-sistemi-2011den-bu-yana-5-bin-fuzeyi-durdurdu-1071810732.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072959260_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_517dee2d272527c33d9c2855a02421c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
küresel, siber, ittifak, israil, demir kubbe hava savunma sistemi, demir kubbe, şin bet
küresel, siber, ittifak, israil, demir kubbe hava savunma sistemi, demir kubbe, şin bet
Yapay zekayla çalışan siber Demir Kubbe geliştirdiğini açıklayan İsrail: Küresel ittifak kuruyoruz
16:25 28.06.2023 (güncellendi: 16:59 28.06.2023) Abone ol
İsrail iç güvenlik teşkilatı başkanı, Yahudi devletinin özellikle Gazze'den atılan roketlere karşı kullandığı Demir Kubbe hava savunma sistemine atıfla, 'yapay zekayla entegre çalışan küresel siber demir kubbe sistemi' geliştirdiklerini duyurdu.
Tel Aviv Üniversitesi'nin evsahipliğindeki yıllık konferans Uluslararası Siber Hafta'da konuşan İsrail'in Genel Güvenlik Teşkilatı Şin Bet'in (Şabak) Başkanı Ronen Bar, yapay zeka (YZ) kullanarak tehditleri belirlemek ve bunlarla mücadele etmek için bir dizi ülkeyle işbirliği içinde 'küresel siber demir kubbe' sistemi geliştirdiklerini açıkladı:
"Şin Bet'in siber uzayda geliştirmekte olduğu Demir Kubbe şimdiden ilk adımlarını atıyor, ittifaklar dizisi ortaya çıkıyor ve harekete geçmiş bulunuyor."
"Halihazırda bu alanda çok sayıda önemli ülkeyle işbirliği yapıyoruz ve küresel siber demir kubbenin şekillenmeye başladığını görüyoruz."
'Terörle mücadelede yapay zekayı etkin şekilde kullanıyoruz'
'Teşkilatın terör tehditlerini önlemek için yapay zeka teknolojisini etkin şekilde kullandığını, YZ teknolojisinin Şin Bet'in karşı önlem aygıtına asimile edildiğini' söyleyen Bar, "Yapay zekayı kullanarak önemli sayıda tehdit belirledik" diyerek ekledi:
"Yapay zekanın devrime değil evrime yol açacağından emin olmak için teknoloji devleriyle güvenlik kurumları arasında işbirliğine ve açıklığa ihtiyacımız olacak."
'Bu savaş sopa ve taşlarla kazanılamaz'
Şin Bet'in 'bu savaşı sopalarla ve taşlarla kazanmanın imkansızlığının farkında olduğunu' dile getiren Bar, şöyle devam etti:
"Ağın derinliklerindeyiz ve içinde neler olduğunu çok iyi görüyoruz: Casusluk, terörizm, kışkırtma ve yabancı etkisi. Cenin'deki terörist yuvalarından Gazze'deki terör tünellerine dek ağ, düşmanlarımız için güvenli bir alan değil."
İsrail'in yerli üretim hava savunma sistemi
Rafael ve İsrail Hava-Uzay Sanayi tarafından geliştirilip 2011 yılında konuşlandırılan Demir Kubbe hava savunma sistemi, 70 km yarıçapta kısa menzilli roketleri ve top mermilerini önleyip imha etme yeteneğine sahip.
İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Füze Savunma Kurumu Direktörü Moşe Patel, mayıs ayı sonundaki açıklamasında, konuşlandırılmasından bu yana düzenlenen kısa menzilli füze saldırılarına karşı Demir Kubbe'nin 5 binden fazla başarılı engelleme gerçekleştirdiğini söyledi.