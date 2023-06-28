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Yapay zekayla çalışan siber Demir Kubbe geliştirdiğini açıklayan İsrail: Küresel ittifak kuruyoruz
Yapay zekayla çalışan siber Demir Kubbe geliştirdiğini açıklayan İsrail: Küresel ittifak kuruyoruz
İsrail iç güvenlik teşkilatı başkanı, Yahudi devletinin özellikle Gazze'den atılan roketlere karşı kullandığı Demir Kubbe hava savunma sistemine atıfla, 'yapay... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T16:25+0300
2023-06-28T16:59+0300
dünya
küresel
siber
ittifak
israil
demir kubbe hava savunma sistemi
demir kubbe
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Tel Aviv Üniversitesi'nin evsahipliğindeki yıllık konferans Uluslararası Siber Hafta'da konuşan İsrail'in Genel Güvenlik Teşkilatı Şin Bet'in (Şabak) Başkanı Ronen Bar, yapay zeka (YZ) kullanarak tehditleri belirlemek ve bunlarla mücadele etmek için bir dizi ülkeyle işbirliği içinde 'küresel siber demir kubbe' sistemi geliştirdiklerini açıkladı:'Terörle mücadelede yapay zekayı etkin şekilde kullanıyoruz''Teşkilatın terör tehditlerini önlemek için yapay zeka teknolojisini etkin şekilde kullandığını, YZ teknolojisinin Şin Bet'in karşı önlem aygıtına asimile edildiğini' söyleyen Bar, "Yapay zekayı kullanarak önemli sayıda tehdit belirledik" diyerek ekledi:'Bu savaş sopa ve taşlarla kazanılamaz'Şin Bet'in 'bu savaşı sopalarla ve taşlarla kazanmanın imkansızlığının farkında olduğunu' dile getiren Bar, şöyle devam etti:İsrail'in yerli üretim hava savunma sistemiRafael ve İsrail Hava-Uzay Sanayi tarafından geliştirilip 2011 yılında konuşlandırılan Demir Kubbe hava savunma sistemi, 70 km yarıçapta kısa menzilli roketleri ve top mermilerini önleyip imha etme yeteneğine sahip. İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Füze Savunma Kurumu Direktörü Moşe Patel, mayıs ayı sonundaki açıklamasında, konuşlandırılmasından bu yana düzenlenen kısa menzilli füze saldırılarına karşı Demir Kubbe'nin 5 binden fazla başarılı engelleme gerçekleştirdiğini söyledi.
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küresel, siber, ittifak, israil, demir kubbe hava savunma sistemi, demir kubbe, şin bet
küresel, siber, ittifak, israil, demir kubbe hava savunma sistemi, demir kubbe, şin bet

Yapay zekayla çalışan siber Demir Kubbe geliştirdiğini açıklayan İsrail: Küresel ittifak kuruyoruz

16:25 28.06.2023 (güncellendi: 16:59 28.06.2023)
© AP Photo / Tsafrir Abayovİsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde Demir Kubbe füze savunma sistemi, Gazze'den atılan roketlerin bir kısmını havada imha ederken
İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde Demir Kubbe füze savunma sistemi, Gazze'den atılan roketlerin bir kısmını havada imha ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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İsrail iç güvenlik teşkilatı başkanı, Yahudi devletinin özellikle Gazze'den atılan roketlere karşı kullandığı Demir Kubbe hava savunma sistemine atıfla, 'yapay zekayla entegre çalışan küresel siber demir kubbe sistemi' geliştirdiklerini duyurdu.
Tel Aviv Üniversitesi'nin evsahipliğindeki yıllık konferans Uluslararası Siber Hafta'da konuşan İsrail'in Genel Güvenlik Teşkilatı Şin Bet'in (Şabak) Başkanı Ronen Bar, yapay zeka (YZ) kullanarak tehditleri belirlemek ve bunlarla mücadele etmek için bir dizi ülkeyle işbirliği içinde 'küresel siber demir kubbe' sistemi geliştirdiklerini açıkladı:

"Şin Bet'in siber uzayda geliştirmekte olduğu Demir Kubbe şimdiden ilk adımlarını atıyor, ittifaklar dizisi ortaya çıkıyor ve harekete geçmiş bulunuyor."

"Halihazırda bu alanda çok sayıda önemli ülkeyle işbirliği yapıyoruz ve küresel siber demir kubbenin şekillenmeye başladığını görüyoruz."

'Terörle mücadelede yapay zekayı etkin şekilde kullanıyoruz'

'Teşkilatın terör tehditlerini önlemek için yapay zeka teknolojisini etkin şekilde kullandığını, YZ teknolojisinin Şin Bet'in karşı önlem aygıtına asimile edildiğini' söyleyen Bar, "Yapay zekayı kullanarak önemli sayıda tehdit belirledik" diyerek ekledi:
"Yapay zekanın devrime değil evrime yol açacağından emin olmak için teknoloji devleriyle güvenlik kurumları arasında işbirliğine ve açıklığa ihtiyacımız olacak."

'Bu savaş sopa ve taşlarla kazanılamaz'

Şin Bet'in 'bu savaşı sopalarla ve taşlarla kazanmanın imkansızlığının farkında olduğunu' dile getiren Bar, şöyle devam etti:
"Ağın derinliklerindeyiz ve içinde neler olduğunu çok iyi görüyoruz: Casusluk, terörizm, kışkırtma ve yabancı etkisi. Cenin'deki terörist yuvalarından Gazze'deki terör tünellerine dek ağ, düşmanlarımız için güvenli bir alan değil."

İsrail'in yerli üretim hava savunma sistemi

Rafael ve İsrail Hava-Uzay Sanayi tarafından geliştirilip 2011 yılında konuşlandırılan Demir Kubbe hava savunma sistemi, 70 km yarıçapta kısa menzilli roketleri ve top mermilerini önleyip imha etme yeteneğine sahip.
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İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Füze Savunma Kurumu Direktörü Moşe Patel, mayıs ayı sonundaki açıklamasında, konuşlandırılmasından bu yana düzenlenen kısa menzilli füze saldırılarına karşı Demir Kubbe'nin 5 binden fazla başarılı engelleme gerçekleştirdiğini söyledi.
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