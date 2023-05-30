https://sputniknews.com.tr/20230530/israil-demir-kubbe-hava-savunma-sistemi-2011den-bu-yana-5-bin-fuzeyi-durdurdu-1071810732.html

İsrail: Demir Kubbe hava savunma sistemi 2011'den bu yana 5 bin füzeyi durdurdu

İsrail: Demir Kubbe hava savunma sistemi 2011'den bu yana 5 bin füzeyi durdurdu

İsrail Füze Savunma Teşkilatı (IMDO) Direktörü Moşe Patel, yerli üretim Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin son 12 yılda, özellikle Gazze'deki Hamas... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T22:30+0300

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demir kubbe

israil

gazze

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Düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) düzenlenen bir etkinlikte konuşan Patel, "Demir Kubbe bugüne kadar 5 bin kadar başarılı önleme gerçekleştirdi" dedi.Demir Kubbe, İsrail'in yerleşim merkezlerini güney Lübnan ve Gazze'den sınırlarına atılan çok kısa menzilli, nispeten düşük teknolojili füzelere karşı korumak için kullandığı hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.Patel, bu sistemin başta David's Sling, Arrow-2 ve Arrow-3 olmak üzere diğer uzun menzilli sistemlerle entegre olduğunu söyledi.Patel, "Tüm sistemlerimizin birlikte çalışabilir olması gerekiyor. Kitlesel saldırılara hazır olmalıyız. Gözlemliyor, tahmin ediyor ve inşa ettikleri şeylerin önünde olmaya çalışıyoruz ve bugüne dek bunu başardık" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230522/lubnanin-israil-isgalinden-kurtulusunun-23-yildonumu-oncesi-hizbullahtan-govde-gosterisi-1071389728.html

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