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https://sputniknews.com.tr/20230522/lubnanin-israil-isgalinden-kurtulusunun-23-yildonumu-oncesi-hizbullahtan-govde-gosterisi-1071389728.html
Lübnan'ın İsrail işgalinden kurtuluşunun 23. yıldönümü öncesi, Hizbullah'tan gövde gösterisi
Lübnan'ın İsrail işgalinden kurtuluşunun 23. yıldönümü öncesi, Hizbullah'tan gövde gösterisi
İsrail'e karşı Direniş Ekseni'nin cephedeki başarılarıyla nam salan Lübnanlı Şii örgütü, İsrail'e sınırötesi baskın simülasyonu da içeren tatbikat düzenledi... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T14:59+0300
2023-05-22T15:22+0300
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lübnan
israil
hizbullah
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Lübnan, İsrail işgalinden Kurtuluş Günü'nü kutlamaya hazırlanırken, zaferin mimarlarından Hizbullah, pazar günü İsrail'e karşı sınırötesi operasyon simülasyonu da içeren askeri tatbikat düzenledi. Lübnan'ın güneyindeki tatbikata medya mensuplarının davet edilmesiyle Şii savaşçıların görüntüleri sosyal medyayı kapladı. Tatbikatta maskeli savaşçılar yanan çemberlerin içinden atladı, motosikletlerin arkasından ateş açtı, tepelere asılmış İsrail bayraklarını ve Lübnan-İsrail sınırındaki duvarın simülasyonu olan bir duvarı havaya uçurdu.Hizbullah'ın savaş kabiliyetlerini sergileyen savaşçılar, ellerinde ağır ve hafif silahlarla arazi araçları ve motosikletlerle cirit attı. Olası savaşta İsrail araçlarını ele geçirme ve ileri karakollarına saldırma simüle edilirken, İsrail askerlerini yakalamak için bir İsrail yerleşimine saldırı simülasyonu da yapıldı. Seferber edilen insansız hava araçlarından patlayıcı yüklüler, tatbikat alanındaki potansiyel İsrail hedeflerini vurdu. Görüntülerde taşınabilir hava savunma sistemleri, taşınabilir insansız hava aracı savar ve taşınabilir mayın temizleme sistemleri de dikkat çekti.Sınırın diğer tarafında, Hizbullah'la savaş simülasyonu tatbikatlarına zaman zaman gazetecileri davet eden İsrail'den, Şii örgütün tatbikatıyla ilgili ilk etapta yorum gelmedi. Tatbikatı izleyen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Seyfeddin, "İsrail'in herhangi bir saldırganlığına karşı tam hazır olduğumuzu teyit etmeyi amaçlıyor" dedi.Seyfeddin, Hizbullah'ın 'ortalıkta sergilenmeyen ancak İsrail'in daha sonra göreceği' hassas güdümlü füzelere sahip olduğunu ima etti:Seyfeddin, halka, 'Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda Hizbullah'a tam itimat' çağrısı da yaptı. Hizbullah, 2000'de Lübnan'dan çekilmek zorunda bıraktığı İsrail'in 2006'daki Lübnan saldırısını da geri püskürterek, Ortadoğu'nun en güçlü ordusuna karşı üst üste iki zafer kazandı. O zamandan beri Lübnan'da geniş çaplı çatışmadan geri duran İsrail, diğer yandan Suriye'de cihatçılara karşı Beşar Esad hükümetine destek için bulunan Hizbullah ve İran'la bağlantılı hedefleri düzenli vuruyor.İsrail-Filistin çatışmasının yine Gazze'de tırmanışa geçmesinin ve perşembe günü İsrail'in Kudüs Günü'nde 'Araplara Ölüm' gibi ırkçı sloganlarla yürünmesinin ardından gelen tatbikatı müteakip, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girdi. Lübnan ile İsrail, Ekim 2022'de ABD'nin arabuluculuğundaki dolaylı görüşmeler neticesinde deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını imzalamıştı. Analistler, anlaşmanın iki ülke arasında gelecekte askeri çatışma riskini azaltacağı öngörüsünde bulunmuştu.
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lübnan, israil, hizbullah, tatbikat
lübnan, israil, hizbullah, tatbikat

Lübnan'ın İsrail işgalinden kurtuluşunun 23. yıldönümü öncesi, Hizbullah'tan gövde gösterisi

14:59 22.05.2023 (güncellendi: 15:22 22.05.2023)
© AFP 2023 / ANWAR AMROLübnanlı Şii örgüt Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı sınırötesi operasyon da simüle eden askeri tatbikatta
Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı sınırötesi operasyon da simüle eden askeri tatbikatta - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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İsrail'e karşı Direniş Ekseni'nin cephedeki başarılarıyla nam salan Lübnanlı Şii örgütü, İsrail'e sınırötesi baskın simülasyonu da içeren tatbikat düzenledi. Hizbullah'ın güç gösterisi, İsrail'i Güney Lübnan'dan çekilmek zorunda bıraktığı 25 Mayıs 2000'in yıldönümü öncesinde geldi.
Lübnan, İsrail işgalinden Kurtuluş Günü'nü kutlamaya hazırlanırken, zaferin mimarlarından Hizbullah, pazar günü İsrail'e karşı sınırötesi operasyon simülasyonu da içeren askeri tatbikat düzenledi. Lübnan'ın güneyindeki tatbikata medya mensuplarının davet edilmesiyle Şii savaşçıların görüntüleri sosyal medyayı kapladı.
Tatbikatta maskeli savaşçılar yanan çemberlerin içinden atladı, motosikletlerin arkasından ateş açtı, tepelere asılmış İsrail bayraklarını ve Lübnan-İsrail sınırındaki duvarın simülasyonu olan bir duvarı havaya uçurdu.
Hizbullah'ın savaş kabiliyetlerini sergileyen savaşçılar, ellerinde ağır ve hafif silahlarla arazi araçları ve motosikletlerle cirit attı.
Olası savaşta İsrail araçlarını ele geçirme ve ileri karakollarına saldırma simüle edilirken, İsrail askerlerini yakalamak için bir İsrail yerleşimine saldırı simülasyonu da yapıldı.
Seferber edilen insansız hava araçlarından patlayıcı yüklüler, tatbikat alanındaki potansiyel İsrail hedeflerini vurdu.
Görüntülerde taşınabilir hava savunma sistemleri, taşınabilir insansız hava aracı savar ve taşınabilir mayın temizleme sistemleri de dikkat çekti.
Sınırın diğer tarafında, Hizbullah'la savaş simülasyonu tatbikatlarına zaman zaman gazetecileri davet eden İsrail'den, Şii örgütün tatbikatıyla ilgili ilk etapta yorum gelmedi.
Tatbikatı izleyen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Seyfeddin, "İsrail'in herhangi bir saldırganlığına karşı tam hazır olduğumuzu teyit etmeyi amaçlıyor" dedi.
Seyfeddin, Hizbullah'ın 'ortalıkta sergilenmeyen ancak İsrail'in daha sonra göreceği' hassas güdümlü füzelere sahip olduğunu ima etti:
"Siyonist düşman aptalca harekette bulunur ve oyunun kurallarını çiğnerse, hassas füzelerimizi bölgelerine yağdıracağız."
“Düşman, saldırgan eylemlerini genişletmeyi ve kanımızla ve mücadeleyle kurduğumuz denklemleri değiştirmeyi düşünürse, karşılık vermesi tam manasıyla imkansız darbeler üzerine yağacak."
Seyfeddin, halka, 'Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda Hizbullah'a tam itimat' çağrısı da yaptı.
Hizbullah, 2000'de Lübnan'dan çekilmek zorunda bıraktığı İsrail'in 2006'daki Lübnan saldırısını da geri püskürterek, Ortadoğu'nun en güçlü ordusuna karşı üst üste iki zafer kazandı.
O zamandan beri Lübnan'da geniş çaplı çatışmadan geri duran İsrail, diğer yandan Suriye'de cihatçılara karşı Beşar Esad hükümetine destek için bulunan Hizbullah ve İran'la bağlantılı hedefleri düzenli vuruyor.
İsrail-Filistin çatışmasının yine Gazze'de tırmanışa geçmesinin ve perşembe günü İsrail'in Kudüs Günü'nde 'Araplara Ölüm' gibi ırkçı sloganlarla yürünmesinin ardından gelen tatbikatı müteakip, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girdi.
Lübnan ile İsrail, Ekim 2022'de ABD'nin arabuluculuğundaki dolaylı görüşmeler neticesinde deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını imzalamıştı. Analistler, anlaşmanın iki ülke arasında gelecekte askeri çatışma riskini azaltacağı öngörüsünde bulunmuştu.
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