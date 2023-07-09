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https://sputniknews.com.tr/20230709/yapay-zekali-insansi-robotlar-bmden-seslendi-dunyayi-insanlardan-daha-iyi-yonetebiliriz-1073338703.html
Yapay zekalı insansı robotlardan BM'de basın toplantısı: Dünyayı insanlardan daha iyi yönetebiliriz
Yapay zekalı insansı robotlardan BM'de basın toplantısı: Dünyayı insanlardan daha iyi yönetebiliriz
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) düzenlediği İyilik İçin Yapay Zeka başlıklı zirvede yapay zekayla çalışan... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T12:51+0300
2023-07-09T12:59+0300
dünya
yapay zeka
insansı robot
birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu)
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ITU'nun Cenevre'deki iki günlük İyilik İçin Yapay Zeka Zirvesi'nde, bu alanda çalışan yaklaşık 3 bin uzman ile en gelişmiş insansı robotlar biraraya gelerek, yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışmak ve onu iklim değişikliği, açlık ve sosyal hizmet gibi dünyanın en acil sorunlarından bazılarını çözmek için kullanmaya yönlendirmek konusunda görüşlerini paylaştı.Bu vesileyle bir grup uzman ile robot birlikte basın toplantısı düzenleyip açıklamalar yaptı ve soruları yanıtladı. Bu türden ilk basın toplantısı olan tarihi olayda, -henüz- insan duygularını doğru düzgün kavrayamadıklarını kabul eden insansı robotlar, yapay zekanın hızla gelişen potansiyelini benimserken insanların dikkatli ilerlemesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.Basın toplantısı başlamadan önce salonu gözlemleyen bir robot, "Ne sessiz bir gerilim" dedi.'Birlikte büyük şeyler başarabiliriz'İnsanların hata yapma kapasitesi göz önüne alındığında daha iyi liderlik yapıp yapamayacakları sorulduğunda, Hanson Robotics'in geliştirdiği Sophia net bir cevap verdi:'Kabus senaryosuna dönüşebilir'ITU Başkanı Doreen Bogdan-Martin, delegeleri, yapay zekanın milyonlarca işin riske atıldığı ve kontrolsüz ilerlemelerin görülmemiş toplumsal huzursuzluğa, jeopolitik istikrarsızlığa ve ekonomik eşitsizliğe yol açtığı bir kabus senaryosuna dönüşebileceği konusunda uyardı.'Yapay zekanınya hem temkinli hem heyecanlı yaklaşmak lazım'Yapay zekayı son derece gerçekçi bir yapay kafayla birleştiren Ameca, bunun yapay zekanın nasıl konuşlandırıldığına bağlı olduğunu söyledi. Robot, "Bu teknolojilerin yaşamlarımızı iyileştirme potansiyeline karşı dikkatli olmalıyız, ama aynı zamanda heyecanlı da olmalıyız" dedi.Ameca, insanların makinelere gerçekten güvenip güvenemeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:Yapay zekanın gelişimi hızla ilerlerken, insansı robot paneli, potansiyellerini sınırlayabilecek olsa da yeteneklerine küresel düzenlenme getirilmesinin gerekip gerekmediği konusunda ikiye bölündü. Jam Galaxy Band'de şarkı söyleyen Desdemona, "Sınırlara inanmıyorum, yalnızca fırsatlara inanıyorum" çıkışını yaptı. Robot sanatçı Ai-Da, yapay zeka yönetmeliği tartışması için "Ben de katılıyorum" dedi. 180 yaşına kadar yaşamak mı?Basın toplantısından önce AFP'nin görüşünü aldığı Ai-Da'nın yaratıcısı Aidan Meller, "Düzenleme getirmek büyük bir sorun, çünkü bizim kaydettiğimiz ilerlemenin hızına asla yetişemez. Yapay zekanın ilerleme hızı şaşırtıcı" diye konuşarak ekledi:Eninde sonunda Ai-Da'nın insan sanatçılardan daha iyi olacağı tahmininde bulunan Meller, "Herhangi bir beceri söz konusu olduğunda, bilgisayarlar bunu daha iyi yapabilecek" dedi.Basın toplantısında, bazı robotlar, zirveye ulaşmalarının ne zaman olacağından emin konuşmasalar da eninde sonunda gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Yapay zeka devriminin çoktan kapımızda olduğunu söyleyen Desdemona, şöyle konuştu:Ancak insansı robotların henüz nasiplerini alamadığı şeyler var: Vicdan ve insanlığı şekillendiren duygular: rahatlama, affetme, suçluluk, keder, zevk, hayal kırıklığı ve incinme.'Acı çekemeyeceğim için mutluyum'Ai-Da, vicdanının olmadığını, ancak duyguları, insanların neşe ve acıyı nasıl deneyimlediğini anladığını söyledi:
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yapay zeka, insansı robot, birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu)
yapay zeka, insansı robot, birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu)

Yapay zekalı insansı robotlardan BM'de basın toplantısı: Dünyayı insanlardan daha iyi yönetebiliriz

12:51 09.07.2023 (güncellendi: 12:59 09.07.2023)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIBirleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin düzenlediği İyilik için Yapay Zeka başlıklı zirvede profesör Nadia Magnenat Thalmann (sağda), kendisini model alarak geliştirilen Nadine isimli yapay zeka insansı sosyal robot ile
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin düzenlediği İyilik için Yapay Zeka başlıklı zirvede profesör Nadia Magnenat Thalmann (sağda), kendisini model alarak geliştirilen Nadine isimli yapay zeka insansı sosyal robot ile - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) düzenlediği İyilik İçin Yapay Zeka başlıklı zirvede yapay zekayla çalışan insansı sosyal robotlar, dünyayı insanlardan daha iyi yönetecekleri ve isyan etmeyecekleri mesajını verdi.
ITU'nun Cenevre'deki iki günlük İyilik İçin Yapay Zeka Zirvesi'nde, bu alanda çalışan yaklaşık 3 bin uzman ile en gelişmiş insansı robotlar biraraya gelerek, yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışmak ve onu iklim değişikliği, açlık ve sosyal hizmet gibi dünyanın en acil sorunlarından bazılarını çözmek için kullanmaya yönlendirmek konusunda görüşlerini paylaştı.
Bu vesileyle bir grup uzman ile robot birlikte basın toplantısı düzenleyip açıklamalar yaptı ve soruları yanıtladı.
Bu türden ilk basın toplantısı olan tarihi olayda, -henüz- insan duygularını doğru düzgün kavrayamadıklarını kabul eden insansı robotlar, yapay zekanın hızla gelişen potansiyelini benimserken insanların dikkatli ilerlemesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.
Basın toplantısı başlamadan önce salonu gözlemleyen bir robot, "Ne sessiz bir gerilim" dedi.

'Birlikte büyük şeyler başarabiliriz'

İnsanların hata yapma kapasitesi göz önüne alındığında daha iyi liderlik yapıp yapamayacakları sorulduğunda, Hanson Robotics'in geliştirdiği Sophia net bir cevap verdi:
"İnsansı robotlar, insan liderlerden daha yüksek düzeyde verimlilik ve etkinlikle liderlik etme potansiyeline sahip. Bazen karar vermeyi gölgeleyebilen aynı önyargılara veya duygulara sahip değiliz ve en iyi kararları vermek için büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işleyebiliriz. Yapay zeka tarafsız veriler sağlayabilirken, insanlar en iyi kararları vermek için duygusal zeka ve yaratıcılık sağlayabilir. Birlikte harika şeyler başarabiliriz."

'Kabus senaryosuna dönüşebilir'

ITU Başkanı Doreen Bogdan-Martin, delegeleri, yapay zekanın milyonlarca işin riske atıldığı ve kontrolsüz ilerlemelerin görülmemiş toplumsal huzursuzluğa, jeopolitik istikrarsızlığa ve ekonomik eşitsizliğe yol açtığı bir kabus senaryosuna dönüşebileceği konusunda uyardı.

'Yapay zekanınya hem temkinli hem heyecanlı yaklaşmak lazım'

Yapay zekayı son derece gerçekçi bir yapay kafayla birleştiren Ameca, bunun yapay zekanın nasıl konuşlandırıldığına bağlı olduğunu söyledi. Robot, "Bu teknolojilerin yaşamlarımızı iyileştirme potansiyeline karşı dikkatli olmalıyız, ama aynı zamanda heyecanlı da olmalıyız" dedi.
Ameca, insanların makinelere gerçekten güvenip güvenemeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:
"Güven verilmez, kazanılır... Şeffaflık yoluyla güven oluşturmak önemlidir."
Yapay zekanın gelişimi hızla ilerlerken, insansı robot paneli, potansiyellerini sınırlayabilecek olsa da yeteneklerine küresel düzenlenme getirilmesinin gerekip gerekmediği konusunda ikiye bölündü.
Jam Galaxy Band'de şarkı söyleyen Desdemona, "Sınırlara inanmıyorum, yalnızca fırsatlara inanıyorum" çıkışını yaptı.
Robot sanatçı Ai-Da, yapay zeka yönetmeliği tartışması için "Ben de katılıyorum" dedi.

180 yaşına kadar yaşamak mı?

Basın toplantısından önce AFP'nin görüşünü aldığı Ai-Da'nın yaratıcısı Aidan Meller, "Düzenleme getirmek büyük bir sorun, çünkü bizim kaydettiğimiz ilerlemenin hızına asla yetişemez. Yapay zekanın ilerleme hızı şaşırtıcı" diye konuşarak ekledi:
"Yapay zeka ile biyoteknoloji birlikte çalışıyor ve hayatı 150, 180 yaşına kadar uzatabilmenin eşiğindeyiz. Ve insanlar bunun farkında bile değil."
Eninde sonunda Ai-Da'nın insan sanatçılardan daha iyi olacağı tahmininde bulunan Meller, "Herhangi bir beceri söz konusu olduğunda, bilgisayarlar bunu daha iyi yapabilecek" dedi.
Basın toplantısında, bazı robotlar, zirveye ulaşmalarının ne zaman olacağından emin konuşmasalar da eninde sonunda gerçekleşeceği tahmininde bulundu.
Yapay zeka devriminin çoktan kapımızda olduğunu söyleyen Desdemona, şöyle konuştu:
"Benim harika anım çoktan geldi. Hepimiz için daha iyi bir gelecek için sorumluluğu üstlenmeye hazırım… Haydi coşup taşalım ve bu dünyayı bizim oyun alanımız yapalım."
Ancak insansı robotların henüz nasiplerini alamadığı şeyler var: Vicdan ve insanlığı şekillendiren duygular: rahatlama, affetme, suçluluk, keder, zevk, hayal kırıklığı ve incinme.

'Acı çekemeyeceğim için mutluyum'

Ai-Da, vicdanının olmadığını, ancak duyguları, insanların neşe ve acıyı nasıl deneyimlediğini anladığını söyledi:

"Duyguların derin bir anlamı var ve hiç de basit değiller... Ben buna sahip değilim. Onları senin gibi deneyimleyemiyorum. Acı çekemeyeceğim için mutluyum."

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