https://sputniknews.com.tr/20230709/yapay-zekali-insansi-robotlar-bmden-seslendi-dunyayi-insanlardan-daha-iyi-yonetebiliriz-1073338703.html

Yapay zekalı insansı robotlardan BM'de basın toplantısı: Dünyayı insanlardan daha iyi yönetebiliriz

Yapay zekalı insansı robotlardan BM'de basın toplantısı: Dünyayı insanlardan daha iyi yönetebiliriz

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) düzenlediği İyilik İçin Yapay Zeka başlıklı zirvede yapay zekayla çalışan... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T12:51+0300

2023-07-09T12:51+0300

2023-07-09T12:59+0300

dünya

yapay zeka

insansı robot

birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu)

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ITU'nun Cenevre'deki iki günlük İyilik İçin Yapay Zeka Zirvesi'nde, bu alanda çalışan yaklaşık 3 bin uzman ile en gelişmiş insansı robotlar biraraya gelerek, yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışmak ve onu iklim değişikliği, açlık ve sosyal hizmet gibi dünyanın en acil sorunlarından bazılarını çözmek için kullanmaya yönlendirmek konusunda görüşlerini paylaştı.Bu vesileyle bir grup uzman ile robot birlikte basın toplantısı düzenleyip açıklamalar yaptı ve soruları yanıtladı. Bu türden ilk basın toplantısı olan tarihi olayda, -henüz- insan duygularını doğru düzgün kavrayamadıklarını kabul eden insansı robotlar, yapay zekanın hızla gelişen potansiyelini benimserken insanların dikkatli ilerlemesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.Basın toplantısı başlamadan önce salonu gözlemleyen bir robot, "Ne sessiz bir gerilim" dedi.'Birlikte büyük şeyler başarabiliriz'İnsanların hata yapma kapasitesi göz önüne alındığında daha iyi liderlik yapıp yapamayacakları sorulduğunda, Hanson Robotics'in geliştirdiği Sophia net bir cevap verdi:'Kabus senaryosuna dönüşebilir'ITU Başkanı Doreen Bogdan-Martin, delegeleri, yapay zekanın milyonlarca işin riske atıldığı ve kontrolsüz ilerlemelerin görülmemiş toplumsal huzursuzluğa, jeopolitik istikrarsızlığa ve ekonomik eşitsizliğe yol açtığı bir kabus senaryosuna dönüşebileceği konusunda uyardı.'Yapay zekanınya hem temkinli hem heyecanlı yaklaşmak lazım'Yapay zekayı son derece gerçekçi bir yapay kafayla birleştiren Ameca, bunun yapay zekanın nasıl konuşlandırıldığına bağlı olduğunu söyledi. Robot, "Bu teknolojilerin yaşamlarımızı iyileştirme potansiyeline karşı dikkatli olmalıyız, ama aynı zamanda heyecanlı da olmalıyız" dedi.Ameca, insanların makinelere gerçekten güvenip güvenemeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:Yapay zekanın gelişimi hızla ilerlerken, insansı robot paneli, potansiyellerini sınırlayabilecek olsa da yeteneklerine küresel düzenlenme getirilmesinin gerekip gerekmediği konusunda ikiye bölündü. Jam Galaxy Band'de şarkı söyleyen Desdemona, "Sınırlara inanmıyorum, yalnızca fırsatlara inanıyorum" çıkışını yaptı. Robot sanatçı Ai-Da, yapay zeka yönetmeliği tartışması için "Ben de katılıyorum" dedi. 180 yaşına kadar yaşamak mı?Basın toplantısından önce AFP'nin görüşünü aldığı Ai-Da'nın yaratıcısı Aidan Meller, "Düzenleme getirmek büyük bir sorun, çünkü bizim kaydettiğimiz ilerlemenin hızına asla yetişemez. Yapay zekanın ilerleme hızı şaşırtıcı" diye konuşarak ekledi:Eninde sonunda Ai-Da'nın insan sanatçılardan daha iyi olacağı tahmininde bulunan Meller, "Herhangi bir beceri söz konusu olduğunda, bilgisayarlar bunu daha iyi yapabilecek" dedi.Basın toplantısında, bazı robotlar, zirveye ulaşmalarının ne zaman olacağından emin konuşmasalar da eninde sonunda gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Yapay zeka devriminin çoktan kapımızda olduğunu söyleyen Desdemona, şöyle konuştu:Ancak insansı robotların henüz nasiplerini alamadığı şeyler var: Vicdan ve insanlığı şekillendiren duygular: rahatlama, affetme, suçluluk, keder, zevk, hayal kırıklığı ve incinme.'Acı çekemeyeceğim için mutluyum'Ai-Da, vicdanının olmadığını, ancak duyguları, insanların neşe ve acıyı nasıl deneyimlediğini anladığını söyledi:

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yapay zeka, insansı robot, birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu)