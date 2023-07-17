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Polonya'da kedilerde kuş gribi vakalarının arttığını duyuran DSÖ: Temaslı insanlarda semptom yok
Polonya'da kedilerde kuş gribi vakalarının arttığını duyuran DSÖ: Temaslı insanlarda semptom yok
Polonya'da kedilere yapılan kuş gribi testinin yüksek sayılarla pozitif sonuç verdiğini duyuran DSÖ, "Kedilerin virüse maruz kalmasının kaynağı şu anda... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T20:36+0300
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yaşam
polonya
kuş gribi
kedi
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Polonya'nın geniş bir alanda kuş gribi bulaşmış yüksek sayıda kedi bildiren ilk ülke olduğunu açıkladı. DSÖ, Polonyalı sağlık yetkililerinin geçen ay ülke genelinde olağandışı kedi ölümlerini bildirmesinden beri yaban hayatından çıkarılmış bir karakulak ve 46 kediye H5N1 kuş gribi testi yapıldığı, 29 kedinin testinin pozitif sonuçlandığı, enfekte hayvanlardan 14'üne ötanazi yapıldığı, 11'inin de öldüğü, son ölümün 30 Haziran'da bildirildiğini söyledi.DSÖ, "Kedilerin virüse maruz kalmasının kaynağı şu anda bilinmiyor ve hayvanlar arasındaki salgınla ilgili araştırmalar sürüyor" dedi.Buna göre bazı kedilerde nefes almada zorluk, kanlı ishal ve nörolojik belirtiler gibi ciddi semptomlar gelişirken, bazı durumlarda hızlı kötüleşme ve ölüm görüldü. Avrupa 2021'in sonlarından bu yana şimdiye kadarki en kötü kuş gribi salgınını deneyimlerken, Kuzey ve Güney Amerika da ciddi salgınlar yaşadı. Bu, dünya çapında on milyonlarca kümes hayvanının itlaf edilmesine yol açtı. Çoğu, ilk olarak 1996'da ortaya çıkan H5N1 virüsünü taşıyordu. Son zamanlarda memelilerdeki kuş gribi enfeksiyonlarında da endişe verici bir artış oldu.Geçmişte kedilerde H5N1 enfeksiyonu vakalarının tek tük görüldüğünü hatırlatan DSÖ, Polonya ile ilgili "Ancak bu, bir ülke içindeki geniş bir coğrafi alanda çok sayıda enfekte kedi olduğuna dair ilk rapor" ikazını yaptı. DSÖ, 12 Temmuz itibariyle enfekte kedilerin temas ettiği insanların hiçbirinde semptom görülmediğini ve tüm temaslılar için gözetim süresinin tamamlandığını bildirdi.Enfekte kedilere maruz kalan insanlarda enfeksiyon riskinin Polonya genel nüfusu için düşük olarak değerlendirildiğini vurgulayan DSÖ, kişisel koruyucu ekipman kullanmadan H5N1 ile enfekte olmuş kedilere daha düzenli maruz kalabilecek kedi sahipleri, veterinerler ve diğerleri için risk bandını düşük ile orta arasında gördüğünü belirtti.İnsanlarda kuş gribi enfeksiyonları nadir görülmekle birlikte ortaya çıktığında ölümle sonuçlanabilecek ciddi hastalığa neden olabilir.2020'den beri dünya çapında sadece 12 insanda H5N1 görüldüİnsanlarda H5N1 vakaları genellikle enfekte olmuş canlı veya ölü kümes hayvanlarına veya kontamine ortamlara doğrudan veya dolaylı maruz kalmaktan kaynaklanıyor. DSÖ, 2020'den beri dünya çapında sadece 12 insanda H5N1 vakası bildirildiğini, bunların 4'ünün ağır vaka, 8'inin hafif veya asemptomatik vaka olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230110/japonyada-kus-gribinden-itlaf-edilen-tavuk-sayisi-10-milyona-yaklasti-1065578473.html
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polonya, kuş gribi, kedi, dünya sağlık örgütü (dsö)
polonya, kuş gribi, kedi, dünya sağlık örgütü (dsö)

Polonya'da kedilerde kuş gribi vakalarının arttığını duyuran DSÖ: Temaslı insanlarda semptom yok

20:36 17.07.2023 (güncellendi: 20:58 17.07.2023)
© AAKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA
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Polonya'da kedilere yapılan kuş gribi testinin yüksek sayılarla pozitif sonuç verdiğini duyuran DSÖ, "Kedilerin virüse maruz kalmasının kaynağı şu anda bilinmiyor ve hayvanlar arasındaki salgınla ilgili araştırmalar sürüyor" dedi. DSÖ, kedilerden insanlara bulaşma riskinin 'düşük' olarak değerlendirildiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Polonya'nın geniş bir alanda kuş gribi bulaşmış yüksek sayıda kedi bildiren ilk ülke olduğunu açıkladı.
DSÖ, Polonyalı sağlık yetkililerinin geçen ay ülke genelinde olağandışı kedi ölümlerini bildirmesinden beri yaban hayatından çıkarılmış bir karakulak ve 46 kediye H5N1 kuş gribi testi yapıldığı, 29 kedinin testinin pozitif sonuçlandığı, enfekte hayvanlardan 14'üne ötanazi yapıldığı, 11'inin de öldüğü, son ölümün 30 Haziran'da bildirildiğini söyledi.
DSÖ, "Kedilerin virüse maruz kalmasının kaynağı şu anda bilinmiyor ve hayvanlar arasındaki salgınla ilgili araştırmalar sürüyor" dedi.
Buna göre bazı kedilerde nefes almada zorluk, kanlı ishal ve nörolojik belirtiler gibi ciddi semptomlar gelişirken, bazı durumlarda hızlı kötüleşme ve ölüm görüldü.
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Avrupa 2021'in sonlarından bu yana şimdiye kadarki en kötü kuş gribi salgınını deneyimlerken, Kuzey ve Güney Amerika da ciddi salgınlar yaşadı. Bu, dünya çapında on milyonlarca kümes hayvanının itlaf edilmesine yol açtı. Çoğu, ilk olarak 1996'da ortaya çıkan H5N1 virüsünü taşıyordu.
Son zamanlarda memelilerdeki kuş gribi enfeksiyonlarında da endişe verici bir artış oldu.
kanatlı hayvan - kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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Geçmişte kedilerde H5N1 enfeksiyonu vakalarının tek tük görüldüğünü hatırlatan DSÖ, Polonya ile ilgili "Ancak bu, bir ülke içindeki geniş bir coğrafi alanda çok sayıda enfekte kedi olduğuna dair ilk rapor" ikazını yaptı.
DSÖ, 12 Temmuz itibariyle enfekte kedilerin temas ettiği insanların hiçbirinde semptom görülmediğini ve tüm temaslılar için gözetim süresinin tamamlandığını bildirdi.
Kanatlı - tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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Enfekte kedilere maruz kalan insanlarda enfeksiyon riskinin Polonya genel nüfusu için düşük olarak değerlendirildiğini vurgulayan DSÖ, kişisel koruyucu ekipman kullanmadan H5N1 ile enfekte olmuş kedilere daha düzenli maruz kalabilecek kedi sahipleri, veterinerler ve diğerleri için risk bandını düşük ile orta arasında gördüğünü belirtti.
İnsanlarda kuş gribi enfeksiyonları nadir görülmekle birlikte ortaya çıktığında ölümle sonuçlanabilecek ciddi hastalığa neden olabilir.
Kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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2020'den beri dünya çapında sadece 12 insanda H5N1 görüldü

İnsanlarda H5N1 vakaları genellikle enfekte olmuş canlı veya ölü kümes hayvanlarına veya kontamine ortamlara doğrudan veya dolaylı maruz kalmaktan kaynaklanıyor.
DSÖ, 2020'den beri dünya çapında sadece 12 insanda H5N1 vakası bildirildiğini, bunların 4'ünün ağır vaka, 8'inin hafif veya asemptomatik vaka olduğunu belirtti.
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