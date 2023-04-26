https://sputniknews.com.tr/20230426/bilim-insanlarindan-kopek-gribi-uyarisi-evrim-geciriyor-insanlara-bulasabilir-1070209293.html
Bilim insanlarından 'köpek gribi' uyarısı: Evrim geçiriyor, insanlara bulaşabilir
Bilim insanlarından 'köpek gribi' uyarısı: Evrim geçiriyor, insanlara bulaşabilir
Çin'de yapılan bir araştırma neticesinde, kuş gribinin 'köpek gribi' olarak bilinen H3N2 varyantının memeliler arasında yayılabildiği ve insanlara... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T13:23+0300
2023-04-26T13:23+0300
2023-04-26T13:23+0300
yaşam
köpek
grip
salgın
salgın hastalık
uyarı
bilim insanı
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Bilim insanları, bir 'köpek gribi' virüsünün insanlara bulaşabilecek şekilde adaptasyon geçirdiğini söyleyerek uyarıda bulundu.Virüs, ilk olarak 2006'da köpekleri enfekte eden H3N2 adlı bir kuş gribi türünden geliyor.Şu ana kadar elde edilen veriler, kuş gribinin insandan insana bulaşmayı sürdüremeyeceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, virüsün bir memeli türünde evrim geçirmesi durumunda bu durumun değişebileceği ve insanlar da dahil olmak üzere memeliler arasında bulaşıyı artırabileceğine vurgu yaptı. Çin'de 4 binden fazla köpek üzerinde çalışıldı Çin Ziraat Üniversitesi'ndeki kuş gribi uzmanları, 4 binden fazla köpek üzerinde bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında uzmanlar, virüsün insan hücre reseptörlerini daha iyi tanıyabildiğini ve insan hücrelerinde çoğaldığını keşfettiler.Sonuçlar adaptasyona işaret ediyorELife dergisinde yayımlanan makalede, "Sonuçlarımız, köpeklerde bulunan kuş gribi virüsünün insanlara bulaşacak şekilde adaptasyon geçirdiğini ortaya çıkardı" ifadeleri yer aldı.Bununla birlikte, 6 köpeğe kasıtlı olarak H3N2'nin 'köpek gribi' olarak bilinen varyantı bulaştırıldı ve her biri ateş, hapşırma ve öksürük gibi semptomlarla hafif derecede hastalık geçirdi.Cambridge Üniversitesi'nde veterinerlik bölümü başkanı Prof. James Wood, kuş gribinin H3 varyantının köpeğe özgü bir virüs haline geldiğinin 'oldukça açık' olduğunu söylediWood, "Köpek virüsündeki değişiklikler, köpeklerde bu kadar uzun süre kaldıktan sonra memeliler arasında yayılmaya daha müsait hâle geliyor" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/cin-dsoye-kus-gribinin-a-h3n8-turunun-bulastigi-bir-kisinin-oldugunu-bildirdi-1069541634.html
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köpek, grip, salgın, salgın hastalık, uyarı, bilim insanı
köpek, grip, salgın, salgın hastalık, uyarı, bilim insanı
Bilim insanlarından 'köpek gribi' uyarısı: Evrim geçiriyor, insanlara bulaşabilir
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Çin'de yapılan bir araştırma neticesinde, kuş gribinin 'köpek gribi' olarak bilinen H3N2 varyantının memeliler arasında yayılabildiği ve insanlara bulaşabilecek şekilde evrimleştiği belirtildi.
Bilim insanları, bir 'köpek gribi' virüsünün insanlara bulaşabilecek şekilde adaptasyon geçirdiğini söyleyerek uyarıda bulundu.
Virüs, ilk olarak 2006'da köpekleri enfekte eden H3N2 adlı bir kuş gribi türünden geliyor.
Şu ana kadar elde edilen veriler, kuş gribinin insandan insana bulaşmayı sürdüremeyeceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, virüsün bir memeli türünde evrim geçirmesi durumunda bu durumun değişebileceği ve insanlar da dahil olmak üzere memeliler arasında bulaşıyı artırabileceğine vurgu yaptı.
Çin'de 4 binden fazla köpek üzerinde çalışıldı
Çin Ziraat Üniversitesi'ndeki kuş gribi uzmanları, 4 binden fazla köpek üzerinde bir çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında uzmanlar, virüsün insan hücre reseptörlerini daha iyi tanıyabildiğini ve insan hücrelerinde çoğaldığını keşfettiler.
Sonuçlar adaptasyona işaret ediyor
ELife dergisinde yayımlanan makalede, "Sonuçlarımız, köpeklerde bulunan kuş gribi virüsünün insanlara bulaşacak şekilde adaptasyon geçirdiğini ortaya çıkardı" ifadeleri yer aldı.
Bununla birlikte, 6 köpeğe kasıtlı olarak H3N2'nin 'köpek gribi' olarak bilinen varyantı bulaştırıldı ve her biri ateş, hapşırma ve öksürük gibi semptomlarla hafif derecede hastalık geçirdi.
Cambridge Üniversitesi'nde veterinerlik bölümü başkanı Prof. James Wood, kuş gribinin H3 varyantının köpeğe özgü bir virüs haline geldiğinin 'oldukça açık' olduğunu söyledi
Wood, "Köpek virüsündeki değişiklikler, köpeklerde bu kadar uzun süre kaldıktan sonra memeliler arasında yayılmaya daha müsait hâle geliyor" diye ekledi.