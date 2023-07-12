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DSÖ: Devam eden kuş gribi salgınları insan için risk oluşturuyor
DSÖ: Devam eden kuş gribi salgınları insan için risk oluşturuyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuş gribinin giderek daha fazla memelilere bulaşması ve bunun insan için büyük risk oluşturması nedeniyle tüm ülkelere dikkat olmaya... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:20+0300
2023-07-12T22:20+0300
yaşam
kuş gribi
dünya sağlık örgütü (dsö)
salgın
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DSÖ Pandemi ve Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Dr. Sylvie Briand’ın yazılı açıklamasında, “Bugüne kadar elde edilen bilgilere göre, kuş gribi bir kişiden diğerine kolayca bulaşmıyor gibi görünüyor, ancak virüsün bunu değiştirebilecek herhangi bir evrimini tespit etmek için dikkatli olmak gerekiyor” ifadelerine yer verildi.Mevcut kuş gribi salgınlarının, kümes hayvanları, yabani kuşlar ve bazı memeliler dahil olmak üzere hayvan popülasyonunda tahribata yol açtığı ve çiftçilerin geçim kaynaklarına ve gıda ticaretine zarar verdiği bildirildi.Açıklamada, “Bu salgınlar büyük ölçüde hayvanları etkilemekle birlikte insanlar için sürekli risk oluşturuyor” denildi.DSÖ, tüm ülkelere, hastalıklara yönelik epidemiyolojik denetimi artırma ve tespit edilen vakaları mümkün olan en kısa sürede bildirme çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230411/cin-dsoye-kus-gribinin-a-h3n8-turunun-bulastigi-bir-kisinin-oldugunu-bildirdi-1069541634.html
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kuş gribi, dünya sağlık örgütü (dsö), salgın
kuş gribi, dünya sağlık örgütü (dsö), salgın

DSÖ: Devam eden kuş gribi salgınları insan için risk oluşturuyor

22:20 12.07.2023
© AAKuş gribi
Kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuş gribinin giderek daha fazla memelilere bulaşması ve bunun insan için büyük risk oluşturması nedeniyle tüm ülkelere dikkat olmaya çağırdı.
DSÖ Pandemi ve Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Dr. Sylvie Briand’ın yazılı açıklamasında, “Bugüne kadar elde edilen bilgilere göre, kuş gribi bir kişiden diğerine kolayca bulaşmıyor gibi görünüyor, ancak virüsün bunu değiştirebilecek herhangi bir evrimini tespit etmek için dikkatli olmak gerekiyor” ifadelerine yer verildi.
Mevcut kuş gribi salgınlarının, kümes hayvanları, yabani kuşlar ve bazı memeliler dahil olmak üzere hayvan popülasyonunda tahribata yol açtığı ve çiftçilerin geçim kaynaklarına ve gıda ticaretine zarar verdiği bildirildi.
Açıklamada, “Bu salgınlar büyük ölçüde hayvanları etkilemekle birlikte insanlar için sürekli risk oluşturuyor” denildi.
DSÖ, tüm ülkelere, hastalıklara yönelik epidemiyolojik denetimi artırma ve tespit edilen vakaları mümkün olan en kısa sürede bildirme çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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