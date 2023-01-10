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https://sputniknews.com.tr/20230110/japonyada-kus-gribinden-itlaf-edilen-tavuk-sayisi-10-milyona-yaklasti-1065578473.html
Japonya'da kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 10 milyona yaklaştı
Japonya'da kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 10 milyona yaklaştı
Japonya'da kuş gribi vakaları nedeniyle itlaf edilen tavuk sayısının 10 milyona yaklaştığı bildirildi. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T06:52+0300
2023-01-10T06:52+0300
dünya
japonya
kuş gribi
tavuk
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Sezonun ilk vakasının saptandığı Ekim 2022 sonrası, kuş gribi hastalığı Japonya geneline yayılmaya devam ediyor.Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanlığı (MAFF) kuş gribi nedeniyle bu sezon itlaf edilen toplam tavuk sayısının 10 milyon yaklaştığını açıkladı.Söz konusu rakamın, kuş gribi nedeniyle bir sezonda şimdiye kadarki en fazla itlaf edilen hayvan sayısı olduğuna işaret edildi.Ayrıca Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki İbaraki eyaletinin bir bölgesinde sadece bir çiftlikte 930 bin yumurta tavuğunun itlaf edileceği kaydedildi.En son kuş gribi vakasının ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaletinin Kawaminami bölgesinde yer alan bir tavuk çiftliğinde saptandığı açıklandı.Bu hafta başı itibarıyla Japonya genelindeki toplam 47 eyaletin 23'ünde kuş gribi vakası saptandığı belirtiliyor.Resmi Kyodo ajansı, kuş gribinin ülke geneline yayılmasında göçmen kuşların etkisinin olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.MAFF istatistiklerine göre, ülkede Kasım 2020-Mart 2021 arası kuş gribi sebebiyle 9,87 milyon tavuk itlaf edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230103/danimarkada-kus-gribi-alarmi-50-bin-tavuk-itlaf-edilecek-1065312800.html
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japonya, kuş gribi, tavuk
japonya, kuş gribi, tavuk

Japonya'da kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 10 milyona yaklaştı

06:52 10.01.2023
© AAkanatlı hayvan - kuş gribi
kanatlı hayvan - kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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Japonya'da kuş gribi vakaları nedeniyle itlaf edilen tavuk sayısının 10 milyona yaklaştığı bildirildi.
Sezonun ilk vakasının saptandığı Ekim 2022 sonrası, kuş gribi hastalığı Japonya geneline yayılmaya devam ediyor.
Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanlığı (MAFF) kuş gribi nedeniyle bu sezon itlaf edilen toplam tavuk sayısının 10 milyon yaklaştığını açıkladı.
Söz konusu rakamın, kuş gribi nedeniyle bir sezonda şimdiye kadarki en fazla itlaf edilen hayvan sayısı olduğuna işaret edildi.
Ayrıca Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki İbaraki eyaletinin bir bölgesinde sadece bir çiftlikte 930 bin yumurta tavuğunun itlaf edileceği kaydedildi.
En son kuş gribi vakasının ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaletinin Kawaminami bölgesinde yer alan bir tavuk çiftliğinde saptandığı açıklandı.
Bu hafta başı itibarıyla Japonya genelindeki toplam 47 eyaletin 23'ünde kuş gribi vakası saptandığı belirtiliyor.
Resmi Kyodo ajansı, kuş gribinin ülke geneline yayılmasında göçmen kuşların etkisinin olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.
MAFF istatistiklerine göre, ülkede Kasım 2020-Mart 2021 arası kuş gribi sebebiyle 9,87 milyon tavuk itlaf edilmişti.
Tavuk. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
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