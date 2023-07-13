https://sputniknews.com.tr/20230713/nato-zirvesinde-ertesinde-isvec-yargitayi-feto-uyesi-2-kisinin-iadesini-durdurdu-1073496663.html

NATO zirvesinin ertesinde, İsveç Yargıtayı, 'FETÖ üyesi' 2 kişinin iadesini durdurdu

NATO zirvesinin ertesinde, İsveç Yargıtayı, 'FETÖ üyesi' 2 kişinin iadesini durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ve dün düzenlenen NATO'nun Vilnius zirvesine katılımı vesilesiyle İsveç'in ittifaka üyeliğine itirazını... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T12:28+0300

2023-07-13T12:28+0300

2023-07-13T12:58+0300

dünya

türkiye

isveç

nato

fetö

yüksek mahkeme

yargıtay

recep tayyip erdoğan

iade

durdurma

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Ankara'nın Stokholm'un NATO üyeliğini onaylamak için kilit taleplerinden birini PKK, FETÖ gibi 'terör' örgütleriyle mücadele oluştururken, Türkiye'nin FETÖ nedeniyle aradığı iki kişinin iadesi İsveç Yüksek Mahkemesi (Yargıtay) tarafından engellendi. İsveç'te iade talepleri konusunda son kararı hükümet veriyor, ancak Yargıtay aleyhte karar verirse hükümet başka bir devlete iadede bulunamıyor. Ankara'nın kanıtı ByLockFransız haber ajansı AFP'ye göre sözkonusu iki vaka, Temmuz 2016 darbe girişimini planlamakla suçlanan FETÖ'nün üyesi olma ithamıyla Türkiye'de aranan kişiler.İsveç Yargıtayı, Ankara'nın, bu kişilerin FETÖ üyeleri tarafından kullanılan şifreli iletişim için ByLock uygulamasını indirmiş olmalarını, kanıt olarak sunduğunu söyledi.Mülteci statüsü verilmişKararda şöyle denildi:Pazartesi üçlü toplantıdan anlaşmayla çıkıldıBu haftaya dek Stokholm'u 'teröristler' için sığınak olmakla suçlayarak İsveç'in NATO üyeliğini engelleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi Vilnius'a gittiğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la gerçekleştirdiği toplantıda itirazını kaldıran bir anlaşmaya vardı. Erdoğan zirve sonunda yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliği teklifinin ekimde TBMM'ye gideceğini söyledi.Türkiye ve birlikte hareket eden Macaristan'ın onayına bağlıNATO'da kararlar oybirliğiyle alınırken, Finlandiya'nın nisanda onay almasının ardından, İsveç'e henüz oy vermeyen sadece Türkiye ve birlikte hareket eden Macaristan kaldı.PKK ve FETÖ ile mücadele ve Türkiye'de aranan onlarca zanlının iadesi, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için taleplerinin başını çekiyor.

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türkiye, isveç, nato, fetö, yüksek mahkeme, yargıtay, recep tayyip erdoğan, iade, durdurma, engel