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https://sputniknews.com.tr/20230713/nato-zirvesinde-ertesinde-isvec-yargitayi-feto-uyesi-2-kisinin-iadesini-durdurdu-1073496663.html
NATO zirvesinin ertesinde, İsveç Yargıtayı, 'FETÖ üyesi' 2 kişinin iadesini durdurdu
NATO zirvesinin ertesinde, İsveç Yargıtayı, 'FETÖ üyesi' 2 kişinin iadesini durdurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ve dün düzenlenen NATO'nun Vilnius zirvesine katılımı vesilesiyle İsveç'in ittifaka üyeliğine itirazını... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T12:28+0300
2023-07-13T12:58+0300
dünya
türkiye
isveç
nato
fetö
yüksek mahkeme
yargıtay
recep tayyip erdoğan
iade
durdurma
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Ankara'nın Stokholm'un NATO üyeliğini onaylamak için kilit taleplerinden birini PKK, FETÖ gibi 'terör' örgütleriyle mücadele oluştururken, Türkiye'nin FETÖ nedeniyle aradığı iki kişinin iadesi İsveç Yüksek Mahkemesi (Yargıtay) tarafından engellendi. İsveç'te iade talepleri konusunda son kararı hükümet veriyor, ancak Yargıtay aleyhte karar verirse hükümet başka bir devlete iadede bulunamıyor. Ankara'nın kanıtı ByLockFransız haber ajansı AFP'ye göre sözkonusu iki vaka, Temmuz 2016 darbe girişimini planlamakla suçlanan FETÖ'nün üyesi olma ithamıyla Türkiye'de aranan kişiler.İsveç Yargıtayı, Ankara'nın, bu kişilerin FETÖ üyeleri tarafından kullanılan şifreli iletişim için ByLock uygulamasını indirmiş olmalarını, kanıt olarak sunduğunu söyledi.Mülteci statüsü verilmişKararda şöyle denildi:Pazartesi üçlü toplantıdan anlaşmayla çıkıldıBu haftaya dek Stokholm'u 'teröristler' için sığınak olmakla suçlayarak İsveç'in NATO üyeliğini engelleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi Vilnius'a gittiğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la gerçekleştirdiği toplantıda itirazını kaldıran bir anlaşmaya vardı. Erdoğan zirve sonunda yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliği teklifinin ekimde TBMM'ye gideceğini söyledi.Türkiye ve birlikte hareket eden Macaristan'ın onayına bağlıNATO'da kararlar oybirliğiyle alınırken, Finlandiya'nın nisanda onay almasının ardından, İsveç'e henüz oy vermeyen sadece Türkiye ve birlikte hareket eden Macaristan kaldı.PKK ve FETÖ ile mücadele ve Türkiye'de aranan onlarca zanlının iadesi, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için taleplerinin başını çekiyor.
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türkiye, isveç, nato, fetö, yüksek mahkeme, yargıtay, recep tayyip erdoğan, iade, durdurma, engel
türkiye, isveç, nato, fetö, yüksek mahkeme, yargıtay, recep tayyip erdoğan, iade, durdurma, engel

NATO zirvesinin ertesinde, İsveç Yargıtayı, 'FETÖ üyesi' 2 kişinin iadesini durdurdu

12:28 13.07.2023 (güncellendi: 12:58 13.07.2023)
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKIİsveç- NATO
İsveç- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ve dün düzenlenen NATO'nun Vilnius zirvesine katılımı vesilesiyle İsveç'in ittifaka üyeliğine itirazını kaldırmasının ardından, bugün İsveç Yüksek Mahkemesi FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki kişinin Türkiye'ye iadesini bloke etti.
Ankara'nın Stokholm'un NATO üyeliğini onaylamak için kilit taleplerinden birini PKK, FETÖ gibi 'terör' örgütleriyle mücadele oluştururken, Türkiye'nin FETÖ nedeniyle aradığı iki kişinin iadesi İsveç Yüksek Mahkemesi (Yargıtay) tarafından engellendi.
İsveç'te iade talepleri konusunda son kararı hükümet veriyor, ancak Yargıtay aleyhte karar verirse hükümet başka bir devlete iadede bulunamıyor.

Ankara'nın kanıtı ByLock

Fransız haber ajansı AFP'ye göre sözkonusu iki vaka, Temmuz 2016 darbe girişimini planlamakla suçlanan FETÖ'nün üyesi olma ithamıyla Türkiye'de aranan kişiler.
İsveç Yargıtayı, Ankara'nın, bu kişilerin FETÖ üyeleri tarafından kullanılan şifreli iletişim için ByLock uygulamasını indirmiş olmalarını, kanıt olarak sunduğunu söyledi.

Mülteci statüsü verilmiş

Kararda şöyle denildi:
"Bir davada hapis cezasının infazı, diğerinde kovuşturma için iade talep ediliyor. Yargıtay, hükümete verdiği mütalaasında her iki davada da iadenin önünde engeller olduğunu açıkladı."
"Uygulamayı indirmek, tek başına birini İsveç yasalarına göre terör örgütüne katılmaktan mahkum etmek için yeterli olmayacağı için iade süreci ilerletilemez."
"İsveç'te mülteci statüsü verilen bu kişiler, Türkiye'ye geri gönderilmeleri halinde zulüm görme riskiyle karşı karşıya kalır."

Pazartesi üçlü toplantıdan anlaşmayla çıkıldı

Bu haftaya dek Stokholm'u 'teröristler' için sığınak olmakla suçlayarak İsveç'in NATO üyeliğini engelleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi Vilnius'a gittiğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la gerçekleştirdiği toplantıda itirazını kaldıran bir anlaşmaya vardı. Erdoğan zirve sonunda yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliği teklifinin ekimde TBMM'ye gideceğini söyledi.

Türkiye ve birlikte hareket eden Macaristan'ın onayına bağlı

NATO'da kararlar oybirliğiyle alınırken, Finlandiya'nın nisanda onay almasının ardından, İsveç'e henüz oy vermeyen sadece Türkiye ve birlikte hareket eden Macaristan kaldı.
PKK ve FETÖ ile mücadele ve Türkiye'de aranan onlarca zanlının iadesi, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için taleplerinin başını çekiyor.
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