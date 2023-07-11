https://sputniknews.com.tr/20230711/cumhurbaskani-erdogandan-bidena-onumuzdeki-secim-surecinde-size-de-basarilar-diliyorum--1073430940.html

Erdoğan'dan Biden'a: Önceki buluşmalarımız ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni süreci başlatıyoruz

Erdoğan'dan Biden'a: Önceki buluşmalarımız ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni süreci başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a "Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz" dedi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T18:23+0300

2023-07-11T18:23+0300

2023-07-11T18:37+0300

politika

joe biden

recep tayyip erdoğan

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Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından Biden'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı'na "Önümüzdeki seçim sürecinde size de başarılar diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD Başkanı Biden ile) Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyoruz

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Sputnik Türkiye

joe biden, recep tayyip erdoğan