https://sputniknews.com.tr/20230711/cumhurbaskani-erdogandan-bidena-onumuzdeki-secim-surecinde-size-de-basarilar-diliyorum--1073430940.html
Erdoğan'dan Biden'a: Önceki buluşmalarımız ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni süreci başlatıyoruz
Erdoğan'dan Biden'a: Önceki buluşmalarımız ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni süreci başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a "Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz" dedi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T18:23+0300
2023-07-11T18:23+0300
2023-07-11T18:37+0300
politika
joe biden
recep tayyip erdoğan
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Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından Biden'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı'na "Önümüzdeki seçim sürecinde size de başarılar diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD Başkanı Biden ile) Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyoruz
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joe biden, recep tayyip erdoğan
joe biden, recep tayyip erdoğan
Erdoğan'dan Biden'a: Önceki buluşmalarımız ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni süreci başlatıyoruz
18:23 11.07.2023 (güncellendi: 18:37 11.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a "Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz" dedi.
Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından Biden'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı'na "Önümüzdeki seçim sürecinde size de başarılar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD Başkanı Biden ile) Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyoruz