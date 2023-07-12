https://sputniknews.com.tr/20230712/bidendan-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-1073481272.html

Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T22:43+0300

2023-07-12T22:43+0300

2023-07-12T22:46+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

joe biden

isveç

türkiye

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073435045_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa9b7cc85e1e7f222d2be5dc711a0683.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile anlaşmaya varılmasına ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından açıklama yapan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" dedi.Biden, "Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, joe biden, isveç, türkiye, abd