https://sputniknews.com.tr/20230712/bidendan-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-1073481272.html
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:43+0300
2023-07-12T22:43+0300
2023-07-12T22:46+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
joe biden
isveç
türkiye
abd
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ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile anlaşmaya varılmasına ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından açıklama yapan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" dedi.Biden, "Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, joe biden, isveç, türkiye, abd
recep tayyip erdoğan, joe biden, isveç, türkiye, abd
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
22:43 12.07.2023 (güncellendi: 22:46 12.07.2023) Abone ol
ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile anlaşmaya varılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" dedi.
Biden, "Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.