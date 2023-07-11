https://sputniknews.com.tr/20230711/isvece-ab-sartli-nato-onayi-turkiyeye-ne-vize-serbestisi-verilir-ne-de-ab-uyeligi-gerceklesir-1073416850.html

İsveç’e AB şartlı NATO onayı: ‘Türkiye’ye ne vize serbestisi verilir ne de AB üyeliği gerçekleşir’

İsveç’e AB şartlı NATO onayı: ‘Türkiye’ye ne vize serbestisi verilir ne de AB üyeliği gerçekleşir’

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yaktığı yeşil ışık karşılığında aldığı Stockholm’ün Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T13:33+0300

2023-07-11T13:33+0300

2023-07-11T13:33+0300

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başlayan NATO Zirvesi öncesinde dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bir araya geldi. Bu toplantıdan ise İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin aylardır koyduğu şerhi kaldırması ve onayı TBMM’ye göndermesi kararı çıktı.Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye en kısa sürede iletme ve TBMM ile onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.Stoltenberg, "Türkiye ile İsveç, bugün ikili bir güvenlik mekanizması kurulması konusunda uzlaştı. NATO da bu alandaki çalışmalarını ciddi şekilde artıracak. Ben de NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atayacağım" diye konuştu.Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Litvanya gitmeden önce yaptığı açıklamada, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım" ifadelerini kullanmıştı.AB ve ABD’den Türkiye’nin ‘Avrupa talebine’ ilişkin açıklamaAB Komisyonu sözcülerinden Dana Spinant de Erdoğan'ın sözlerine ilişkin, AB ve NATO'nun genişleme süreçlerinin birbirinden farklı olduğunu söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Türkiye'nin AB’ye katılım isteğinin İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olmadığını söyledi. Sullivan, "NATO NATO'dur, AB AB'dir" dedi. Sullivan ayrıca Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre ile istişare ederek bu süreci ilerletmeyi planladığını da ekledi.Biden memnunABD Başkanı Joe Biden da Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bugün ise Erdoğan ve Biden’ın yüzyüze görüşmesinin gerçekleşmesi bekleniyor.İsveç’te son olarak Kuran-ı Kerim yakılmıştıTürkiye; İsveç’in PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine desteği ve göz yumması dolayısıyla NATO üyeliğine şerh koyuyordu. İsveç bu konuda bazı yasal düzenlemeler yapsa da ülkede halen bu örgütlerin faaliyetleri ve gösterileri devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılması hem Türkiye’den hem de diğer Müslüman ülkelerden büyük tepki toplamıştı.Bahçeli: Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildirİsveç’e yakılan yeşil ışığa Türkiye’den ilk tepkilerden biri de Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, “Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir. NATO'nun açık kapı politikası da iç ve dış güvenliğimizden daha önemli olamayacaktır. Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız. Bunu nasıl hazmedeceğiz. Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. 26 üyesi NATO ülkesi olan Avrupa Savunma Birliği içinde İsveç de yer almaktadır. 19 Haziran 2023'te ABD'ye ait iki adet bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir. NATO'nun da Türkiye'nin taleplerinin gözetmesi ihmali olmayan bir sorumluluğudur. İsveç, politikalarından dönüş yaparsa bir şey demeyiz. Müttefik olacaksak mertçe olalım” ifadelerini kullandı.‘NATO’ya üye ülkelerin kağıt üzerinde veto yetkisi var, fiiliyatta yok’Peki, bu koşullar devam ederken Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine neden yeşil ışık yaktı, karşılığında verilen sözler hayata geçer mi? Ve en önemlisi de Türkiye’nin dış politikasındaki bu değişim neye işaret ediyor? Uzmanlar Sputnik’e yorumladı.ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir, İsveç’e verilen onay ile ilgili “Beklenmedik bir şey olmadı. Türkiye’nin hiçbir zaman İsveç’in NATO üyeliğini veto edeceğini düşünmüyordum” dedi ve şöyle devam etti:‘İktisadi bağımlılık er ya da geç dış politikada bir bedel ödetecektir’Özdemir, ‘bunun karşılığında ne aldık sorusu önemli’ diyerek şöyle devam etti:‘İktidar iktisadi koşulları nedeniyle Batı’ya tavizler verdi’Özdemir, “Türkiye, dış politikada 2016 öncesine geri dönecek görüşüne katılmıyorum” diye ekleyerek önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerini şöyle anlattı:Erenel: Türkiye artık denge politikasından biraz daha Batı’ya sapmaya yöneliyorİstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı ve Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel de “Son aylarda Türkiye’nin üzerindeki baskı giderek arttı” diyerek şunları söyledi:‘Çok mesafe gerekiyor bugünden yarına olacak şey değil’“Türkiye, İsveç AB üyeliği ve vize serbestisi konusunda destek sağlayacak dedi ancak AB’den hemen açıklama geldi ve iki konunun birbirinden ayrı olduğunu belirttiler. ABD’den de benzer bir açıklama geldi. O yüzden Türkiye’nin İsveç hamlesinin aslında NATO’ya verilen bir mesaj olmadığını Avrupa’ya verilen bir mesaj olduğunu düşünüyorum” diye ekleyen Erenel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20230710/biden-turkiyenin-isvec-kararini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1073394914.html

https://sputniknews.com.tr/20230711/beyaz-saraydan-erdogana-yanit-nato-natodur-ab-abdir-1073404014.html

https://sputniknews.com.tr/20230711/nato-genel-sekreteri-turkiye-ile-abd-arasindaki-f-16-diyalogunu-memnuniyetle-karsiliyorum-1073406378.html

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