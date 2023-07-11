https://sputniknews.com.tr/20230711/nato-liderler-zirvesi-basladi-1073409804.html

NATO Liderler Zirvesi başladı

NATO Liderler Zirvesi başladı

Litvanya'nın Vilnius kentinde, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

nato

nato zirvesi

nato liderler zirvesi

vilnius

litvanya

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NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek. Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna çatışmalarındaki son durumun masaya yatırılacak.NATO Zirvesi’nin ilk gününde düzenlenen forumun ardından, İsveç’in de katılımıyla zirvenin birinci oturumu gerçekleştirilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya arasında hava sahası konusunda işbirliği deklarasyonu imzalanacak, Dışişleri Bakanları ve Savunma bakanları toplantıları yapılacak.

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nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, vilnius, litvanya