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https://sputniknews.com.tr/20230711/nato-liderler-zirvesi-basladi-1073409804.html
NATO Liderler Zirvesi başladı
NATO Liderler Zirvesi başladı
Litvanya'nın Vilnius kentinde, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
nato
nato zirvesi
nato liderler zirvesi
vilnius
litvanya
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NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek. Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna çatışmalarındaki son durumun masaya yatırılacak.NATO Zirvesi’nin ilk gününde düzenlenen forumun ardından, İsveç’in de katılımıyla zirvenin birinci oturumu gerçekleştirilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya arasında hava sahası konusunda işbirliği deklarasyonu imzalanacak, Dışişleri Bakanları ve Savunma bakanları toplantıları yapılacak.
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nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, vilnius, litvanya
nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, vilnius, litvanya

NATO Liderler Zirvesi başladı

12:07 11.07.2023
© AFP 2023NATO Liderler Zirvesi başladı
NATO Liderler Zirvesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023
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Litvanya'nın Vilnius kentinde, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede İsveç'in NATO üyeliği, Ukrayna'daki çatışmalar ve NATO'nun yeni askeri planları ele alınacak.
NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek.
Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna çatışmalarındaki son durumun masaya yatırılacak.
NATO Zirvesi’nin ilk gününde düzenlenen forumun ardından, İsveç’in de katılımıyla zirvenin birinci oturumu gerçekleştirilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya arasında hava sahası konusunda işbirliği deklarasyonu imzalanacak, Dışişleri Bakanları ve Savunma bakanları toplantıları yapılacak.
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