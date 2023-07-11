https://sputniknews.com.tr/20230711/beyaz-saraydan-erdogana-yanit-nato-natodur-ab-abdir-1073404014.html
Beyaz Saray'dan Erdoğan'a yanıt: NATO NATO'dur, AB AB'dir
Beyaz Saray'dan Erdoğan'a yanıt: NATO NATO'dur, AB AB'dir
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım isteğinin İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olmadığını... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T10:09+0300
2023-07-11T10:09+0300
2023-07-11T10:41+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
nato
türkiye
ab
üyelik
jake sullivan
ab
beyaz saray
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/12/1044528736_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_a67d8442aa79cb640d98df5954cf805b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, İsveç’in İttifak üyeliğine ilişkin, “Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın ondan sonra biz de nasıl Finlandiya’nın önünü açtıysak İsveç’in de önünü açalım” ifadelerinin yankıları sürüyor.Erdoğan'ın açıklamalarına bir yanıt da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Vilnius'ta gazetecilere konuştu. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Sullivan, İsveç'i NATO'nun yeni üyesi olarak bir an önce görmeyi istediklerini kaydetti.ABD'li yetkili, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:Üçlü zirveden mutabakat çıktı Litvanya'daki NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson iki kez görüştü. Görüşme sonra bir basın açıklaması yapan Jens Stoltenberg, üçlü zirveden mutabakat çıktığını açıkladı. Stoltenberg, görüşmeler sonrasında İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceğini bildirdi.Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin açıklama: Biden, Kongre ile istişare ederek süreci ilerletmek istiyorSullivan, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre ile istişare ederek bu süreci ilerletmeyi planladığını söyledi. İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yanıtlarının ne olacağı sorusu üzerine Sullivan, Biden'ın bu satışı desteklediğini uzun zamandır dile getirdiğini anımsattı. Satışın ABD'nin çıkarları ile de uyuştuğunu vurgulayan Sullivan, "Biden, Kongre ile de istişare ederek bu süreci ilerletmek istiyor" ifadesini kullandı. Sullivan, Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını ne zaman onaylayacağının sorulması üzerine ise "Bu konuda net bir tarih veremem ancak Kongre üyeleri ile temastayız" yanıtını verdi. Biden ve Erdoğan'ın bugün görüşeceğine işaret eden Sullivan, görüşmede birçok ikili ve bölgesel konunun ele alınacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230711/ab-komisyonu-sozcusunden-turkiye-aciklamasi-ab-ve-natonun-uyelik-surecleri-birbirinden-farkli--1073403668.html
ab
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/12/1044528736_101:0:1700:1199_1920x0_80_0_0_4ab156210305e5e49d952d5a5fdb967f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, nato, türkiye, ab, üyelik, jake sullivan, ab, beyaz saray, abd
recep tayyip erdoğan, nato, türkiye, ab, üyelik, jake sullivan, ab, beyaz saray, abd
Beyaz Saray'dan Erdoğan'a yanıt: NATO NATO'dur, AB AB'dir
10:09 11.07.2023 (güncellendi: 10:41 11.07.2023) Abone ol
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım isteğinin İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olmadığını söyledi. Sullivan, "NATO NATO'dur, AB AB'dir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, İsveç’in İttifak üyeliğine ilişkin, “Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın ondan sonra biz de nasıl Finlandiya’nın önünü açtıysak İsveç’in de önünü açalım” ifadelerinin yankıları sürüyor.
Erdoğan'ın açıklamalarına bir yanıt da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Vilnius'ta gazetecilere konuştu. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Sullivan, İsveç'i NATO'nun yeni üyesi olarak bir an önce görmeyi istediklerini kaydetti.
ABD'li yetkili, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:
"NATO NATO'dur, AB AB'dir. Amerika Birleşik Devletleri AB'nin bir parçası değildir. ABD daha önce Türkiye'nin Avrupa ile bu müzakerelere girmesine ve üyelik konusunda AB ile bu müzakereleri yeniden başlatmasına desteğini dile getirmişti. Başkan (Joe) Biden, İsveç'in NATO üyeliği konusu masaya gelmeden çok önce de bu konuda kamuoyuna açık bir sicile sahipti. Dolayısıyla bize göre bu konular birbiriyle bağlantılı değil."
Üçlü zirveden mutabakat çıktı
Litvanya'daki NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson iki kez görüştü.
Görüşme sonra bir basın açıklaması yapan Jens Stoltenberg, üçlü zirveden mutabakat çıktığını açıkladı. Stoltenberg, görüşmeler sonrasında İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceğini bildirdi.
Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin açıklama: Biden, Kongre ile istişare ederek süreci ilerletmek istiyor
Sullivan, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre ile istişare ederek bu süreci ilerletmeyi planladığını söyledi.
İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yanıtlarının ne olacağı sorusu üzerine Sullivan, Biden'ın bu satışı desteklediğini uzun zamandır dile getirdiğini anımsattı.
Satışın ABD'nin çıkarları ile de uyuştuğunu vurgulayan Sullivan, "Biden, Kongre ile de istişare ederek bu süreci ilerletmek istiyor" ifadesini kullandı.
Sullivan, Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını ne zaman onaylayacağının sorulması üzerine ise "Bu konuda net bir tarih veremem ancak Kongre üyeleri ile temastayız" yanıtını verdi.
Biden ve Erdoğan'ın bugün görüşeceğine işaret eden Sullivan, görüşmede birçok ikili ve bölgesel konunun ele alınacağını belirtti.