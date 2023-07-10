https://sputniknews.com.tr/20230710/biden-turkiyenin-isvec-kararini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1073394914.html

Biden: Türkiye'nin İsveç kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Biden: Türkiye'nin İsveç kararını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Biden... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T23:11+0300

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abd

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recep tayyip erdoğan

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ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.Biden, "Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri tarafından bu akşam yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in Katılım Protokolü'nü hızlı bir şekilde onaylanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletme taahhüdünü de içeren açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.Biden, "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığın arttırılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım. Başbakan Kristersson ve İsveç'i 32. NATO müttefikimiz olarak ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ve Genel Sekreter Stoltenberg'e kararlı liderliği için teşekkür ediyorum" diye ekledi.Beyaz Saray: Biden, Erdoğan ile Vilnius'ta ikili görüşme gerçekleştirecekÖte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Akşam saatlerinde Başkan (Biden), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili bir görüşmeye katılacak. Görüşme, Litvanya'nın Vilnius kentindeki Litvanya Sergi ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek" bilgisi paylaşıldı.İsveç Başbakanı: Türkiye ile yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracağızÖte yandan Ulf Kristersson, "İsveç için güzel bir gün. (Türkiye ile) İşbirliği formatı olan, yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracağız" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230710/nato-zirvesine-hummali-hazirlik-ukraynaya-guvenlik-garantileri-anlasmasi-sunmak-icin-calisiliyor-1073385253.html

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