https://sputniknews.com.tr/20230713/iran-10-yil-sonra-afrikaya-adim-atti-kral-gibi-karsilanan-reisi-bavulunu-anlasmalarla-doldurdu-1073518976.html

İran, 10 yıl sonra Afrika'ya adım attı: 'Kral gibi' karşılanan Reisi, bavulunu anlaşmalarla doldurdu

İran, 10 yıl sonra Afrika'ya adım attı: 'Kral gibi' karşılanan Reisi, bavulunu anlaşmalarla doldurdu

İran, ABD'nin ezici yaptırımlarıyla başa çıkmak için Küresel Güney'le işbirliğini güçlendirmeye yönelik 'Doğu'ya bakalım' dış politikasının parçası olarak, 10... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T22:12+0300

2023-07-13T22:12+0300

2023-07-13T22:21+0300

dünya

afrika

ibrahim reisi

iran

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kenya, Uganda, Zimbabve'yi kapsayan Afrika turunu, devlet başkanları, ekonomi ve iş dünyasının önde gelen isimleri ve akademisyenlerle görüşüp en az 21 işbirliği anlaşması imzalayarak tamamladı.İran, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın 2013'te Benin, Nijer ve Gana'yı kapsayan ziyaretinden 10 yıl sonra Reisi ile Afrika'ya adım atarken, Tahran 'fırsatlar ve zenginlikler kıtasıyla ilişkilerde yeni bir başlangıç' açıklamasını yaptı. Tahran'ın 'kıtadaki ülkelerle ekonomik bağlarını çeşitlendirmeye çalıştığını' belirten İran Dışişleri Bakanlığı, "Afrika ülkeleriyle daha yakın etkileşimi teşvik etmeyi, İran'ın ihracat noktalarını çeşitlendirmeyi ve siyasi ve ticari işbirliği için daha fazla zemin yaratmayı amaçlıyor" dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, "Afrika'nın çeşitli sektörlerdeki maden kaynakları ve ekonomik fırsatları ile İslam Cumhuriyeti'nin kaynakları ve fırsatları, her iki taraf için de çıkarlarını geliştirmek ve mevcut kapasitelerden kar elde etmek için önemli bir zemin sağlıyor" dedi. Reisi'nin yakın gelecekte Güney Afrika'yı da ziyaret etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi. Çarşamba günü Nairobi'de Reisi'yi kırmızı halıyla karşılayan Kenya Devlet Başkanı William Ruto, İran'ın Kenya'nın imalat, sağlık ve mavi ekonomi (denizle ilgili ekonomik faaliyetler) alanlarındaki araştırma ve teknoloji çabalarını desteklemeyi kabul ettiğini duyurdu.İki ülke tarım, hayvancılık, kültür ve miras, bilgi ve iletişim, balıkçılık, konut ve kentsel gelişim alanlarında temel mutabakat zaptları imzaladı."Kenya, İran ile ticaret hacmini artırmak istiyor" diyen Ruto, Nairobi'nin tarım ürünlerini ve çayını Tahran'a ihraç edeceğini ve İran'ın Orta Asya ülkelerine önemli bir giriş noktası görevi göreceğini söyledi. İran ile Kenya arasındaki işbirliğini ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Ruto, İran'ın kıyı şehri Mombasa'da bir otomobil fabrikası kuracağını duyurdu.Reisi de "Kenya ile ekonomik ilişkilerimizi 10 kat artırmayı hedefliyoruz" dedi. Ardından Uganda'da Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından kırmızı halılar serilerek ağırlanan İran Cumhurbaşkanı, vize muafiyeti, tarımsal işbirliği, hükümetler arası kalıcı bir komisyon kurulması ve ortak bir siyasi bildiriye imza attı.Reisi, son durağı Zimbabve'nin başkenti Harare'deki Robert Gabriel Mugabe Uluslararası Havalimanı'nda Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa (Mnangoga) ve İran bayrakları sallayıp Batı karşıtı sloganlar atan yüzlerce kişi tarafından karşılandı.Mnangagwa, Zimbabve'nin Britanya sömürgeciliğinden bağımsızlık mücadelesine atıfla Reisi'ye "Savaşa gittiğimizde İran bizim dostumuzdu... Dayanışma göstermeye geldiğiniz için mutluyum" diye hitap etti. Zimbabve ile ticari ve ekonomik ilişkilerin dostluk ölçüsündeki kadar gelişmemesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını belirten Reisi de iki ülke arasındaki işbirliğine yönelik pek çok kapasitenin varlığına dikkat çekerek "İran, deneyimlerini Zimbabve ile paylaşmaya hazır" mesajını verdi. Ziyaret vesilesiyle petrol-gaz arıtma, petrokimya, iş ve istihdam, sağlık ve güvenlik, yüksek öğrenim, araştırma, bilim ve teknoloji dahil pek çok alanda ikili işbirliği için 12 mutabakat zaptı imzalandı.Reisi, ortak basın toplantısında, “İran'ın [bize dayatılan] tüm kısıtlamalar ve yaptırımlara rağmen bu düzeyde ilerleme kaydetmesi, düşmana belki inandırıcı gelmiyor. Ancak liderlerimiz bize ilerleme yolunda yürümenin ve zirveye ulaşmanın Allah'a güvenerek, kendine güvenerek ve bir milletin yeteneğine güvenerek mümkün olduğunu öğretti" dedi. Azınlıktaki beyaz çiftçilerin geniş topraklarını topraksız yerlilere yeniden dağıtmak üzere geri alma kararı nedeniyle Zimbabve de son 20 yıldır ABD yaptırımlarının hedefinde. İran'ın gelişmekte olan ülkelere diplomatik erişimini genişletme çabasının bir parçası olarak mayısta Endonezya'yı, haziranda Latin Amerika'yı ziyaret eden Reisi, gezilerinde onlarca anlaşma imzaladı. Bu vesileyle Washington'ın eylemlerini, özellikle İran ile Latin Amerikalı müttefiklerine uyguladığı ağır ekonomik yaptırımları eleştirdi.2018'de dönemin Başkanı Donald Trump'ın çok taraflı nükleer anlaşmayı iptal edip Tahran'a yeniden ekonomik kısıtlamalar getirmesinden beri ABD yaptırımlarına tabi olan İran, diğer yandan bu ayın başlarında Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üyelik kazanarak 2001 yılında kurulan güvenlik bloğunun dokuzuncu üyesi oldu.

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afrika, ibrahim reisi, iran