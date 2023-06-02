https://sputniknews.com.tr/20230602/lavrov-cape-towndaki-brics-toplantisi-kapsaminda-brezilya-bae-ve-iranli-mevkidaslariyla-gorustu-1071946058.html

Lavrov, Cape Town'daki BRICS toplantısı kapsamında Brezilya, BAE ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Lavrov, Cape Town'daki BRICS toplantısı kapsamında Brezilya, BAE ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi ikili temas... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T17:18+0300

2023-06-02T17:18+0300

2023-06-02T17:18+0300

ekonomi

brics

sergey lavrov

cape town

ekonomi

brezilya

güney afrika

hindistan

çin

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre Lavrov ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Rusya-Brezilya ilişkilerinin siyasi ve ticari-ekonomik bileşenleri üzerinde durarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güncel konuları istişare etti.Lavrov ve Vieira, Rusya ve Brezilya'nın başta BM ve BM Güvenlik Konseyi, BRICS, G20 olmak üzere çok uluslu platformlardaki işbirliği, iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişi yaptı.'İran ile Rusya, ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye hazır'Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmaya dönme perspektiflerini ele aldı.Moskova ve Tahran'ın dış politikada ulaştıkları koordinasyon seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Lavrov ve Emirabdullahiyan, ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.'Rusya ve BAE, dostane ikili ilişkileri geliştirme niyetinde'Lavrov ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da, 1 Haziran 2018'de Moskova'da imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirgesi temelinde dostane ikili ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını teyit etti.Bu bağlamda sanayi, ileri teknoloji, taşımacılık, enerji, turizm ve barışçıl uzay alanlarındaki işbirliğini geliştirme görevlerini istişare eden Lavrov ve Al Nahyan, Suriye, Yemen ve Libya'daki durum da dahil uluslararası ve bölgesel gündemdeki önemli konuları değerlendirdi.

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brics, sergey lavrov, cape town, ekonomi, brezilya, güney afrika, hindistan, çin, rusya, bae