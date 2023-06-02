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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230602/lavrov-cape-towndaki-brics-toplantisi-kapsaminda-brezilya-bae-ve-iranli-mevkidaslariyla-gorustu-1071946058.html
Lavrov, Cape Town'daki BRICS toplantısı kapsamında Brezilya, BAE ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü
Lavrov, Cape Town'daki BRICS toplantısı kapsamında Brezilya, BAE ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi ikili temas... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T17:18+0300
2023-06-02T17:18+0300
ekonomi
brics
sergey lavrov
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ekonomi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre Lavrov ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Rusya-Brezilya ilişkilerinin siyasi ve ticari-ekonomik bileşenleri üzerinde durarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güncel konuları istişare etti.Lavrov ve Vieira, Rusya ve Brezilya'nın başta BM ve BM Güvenlik Konseyi, BRICS, G20 olmak üzere çok uluslu platformlardaki işbirliği, iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişi yaptı.'İran ile Rusya, ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye hazır'Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmaya dönme perspektiflerini ele aldı.Moskova ve Tahran'ın dış politikada ulaştıkları koordinasyon seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Lavrov ve Emirabdullahiyan, ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.'Rusya ve BAE, dostane ikili ilişkileri geliştirme niyetinde'Lavrov ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da, 1 Haziran 2018'de Moskova'da imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirgesi temelinde dostane ikili ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını teyit etti.Bu bağlamda sanayi, ileri teknoloji, taşımacılık, enerji, turizm ve barışçıl uzay alanlarındaki işbirliğini geliştirme görevlerini istişare eden Lavrov ve Al Nahyan, Suriye, Yemen ve Libya'daki durum da dahil uluslararası ve bölgesel gündemdeki önemli konuları değerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230602/brics-disisleri-bakanlari-toplantisi-cape-townda-basladi-1071928347.html
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brics, sergey lavrov, cape town, ekonomi, brezilya, güney afrika, hindistan, çin, rusya, bae
brics, sergey lavrov, cape town, ekonomi, brezilya, güney afrika, hindistan, çin, rusya, bae

Lavrov, Cape Town'daki BRICS toplantısı kapsamında Brezilya, BAE ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

17:18 02.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov- BRICS
Sergey Lavrov- BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi ikili temas gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre Lavrov ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Rusya-Brezilya ilişkilerinin siyasi ve ticari-ekonomik bileşenleri üzerinde durarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güncel konuları istişare etti.

Lavrov ve Vieira, Rusya ve Brezilya'nın başta BM ve BM Güvenlik Konseyi, BRICS, G20 olmak üzere çok uluslu platformlardaki işbirliği, iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişi yaptı.
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
EKONOMİ
BRICS dışişleri bakanları toplantısı Cape Town’da başladı
12:57

'İran ile Rusya, ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye hazır'

Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmaya dönme perspektiflerini ele aldı.

Moskova ve Tahran'ın dış politikada ulaştıkları koordinasyon seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Lavrov ve Emirabdullahiyan, ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.
uluslararası para transferi sistemi SWIFT - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
EKONOMİ
Dolarsızlaşma mücadelesinde ABD yaptırımlarına röveşata: Asya, SWIFT'e alternatif getiriyor
Dün, 13:31

'Rusya ve BAE, dostane ikili ilişkileri geliştirme niyetinde'

Lavrov ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da, 1 Haziran 2018'de Moskova'da imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirgesi temelinde dostane ikili ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını teyit etti.

Bu bağlamda sanayi, ileri teknoloji, taşımacılık, enerji, turizm ve barışçıl uzay alanlarındaki işbirliğini geliştirme görevlerini istişare eden Lavrov ve Al Nahyan, Suriye, Yemen ve Libya'daki durum da dahil uluslararası ve bölgesel gündemdeki önemli konuları değerlendirdi.
Bolivar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
DÜNYA
Venezüella'nın BRICS üyeliği talebi: Brezilya'dan destek, Rusya'dan takdir, Çin'den memnuniyet
31 Mayıs, 15:31
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