İranlı uzman Bahman: ŞİÖ için ‘Doğu NATO’ diyorlar, İran’ın katılmasıyla potansiyeli artacak

“Genelde ŞİÖ için ‘Doğu NATO’ denir. Bir tek bu tanımda, örgütün statüsü, dünya genelinde ona verilen dikkat, üyeleri arasında var olan yüksek düzeyde işbirliği yatıyor. ŞİÖ üyelerinin ekonomik ve siyasi potansiyeli büyük ve İran’ın katılımıyla daha da büyüyecek. İran’ın ŞİÖ’ye katılımı, örgütün güvenliğinin güçlenmesi, örgüt içinde kültürel bağların gelişimi için iyi fırsatlar yaratıyor.”