https://sputniknews.com.tr/20230704/iranli-uzman-bahman-sio-icin-dogu-nato-diyorlar-iranin-katilmasiyla-potansiyeli-artacak-1073174135.html
İranlı uzman Bahman: ŞİÖ için ‘Doğu NATO’ diyorlar, İran’ın katılmasıyla potansiyeli artacak
İranlı uzman Bahman: ŞİÖ için ‘Doğu NATO’ diyorlar, İran’ın katılmasıyla potansiyeli artacak
İranlı uzman Şuayb Bahman, İran’ın ekonomik birlik olan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılımının Batı ve ABD’ye siyasi sinyal olduğunu belirtti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T21:17+0300
2023-07-04T21:17+0300
2023-07-04T21:17+0300
iran
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073151516_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_35022c1af5b83eec65edf532b1676528.jpg
Tahran merkezli Modern Dünyanın Stratejik Araştırmaları Enstitüsü’nün Direktörü, İran-Rusya ilişkileri uzmanı Şuayb Bahman, Sputnik’e demecinde, İran’ın resmen ŞİÖ üyesi olarak ilan etmesini şöyle değerlendirdi:
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073151516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68c853f33dfebf29fe29fde992d23308.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
iran, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
İranlı uzman Bahman: ŞİÖ için ‘Doğu NATO’ diyorlar, İran’ın katılmasıyla potansiyeli artacak
Abone ol
İranlı uzman Şuayb Bahman, İran’ın ekonomik birlik olan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılımının Batı ve ABD’ye siyasi sinyal olduğunu belirtti.
Tahran merkezli Modern Dünyanın Stratejik Araştırmaları Enstitüsü’nün Direktörü, İran-Rusya ilişkileri uzmanı Şuayb Bahman, Sputnik’e demecinde, İran’ın resmen ŞİÖ üyesi olarak ilan etmesini şöyle değerlendirdi:
“İran’ın ŞİÖ üyeliği, birkaç sebepten dolayı önemli. İlki, siyasi. Evet, ŞİÖ ekonomik örgüt olarak konumlandırılıyor, temelinde çok kutuplu yaklaşım yatıyor. Ama İran’ın katılımıyla Batı ve ABD’ye siyasi sinyal veriliyor. Küresel siyasi arenada, önemli bir birlik güçlenerek genişliyor. Her halükarda bu birliğin uluslararası arena üzerindeki etkisi giderek büyüyecek.”
“Genelde ŞİÖ için ‘Doğu NATO’ denir. Bir tek bu tanımda, örgütün statüsü, dünya genelinde ona verilen dikkat, üyeleri arasında var olan yüksek düzeyde işbirliği yatıyor. ŞİÖ üyelerinin ekonomik ve siyasi potansiyeli büyük ve İran’ın katılımıyla daha da büyüyecek. İran’ın ŞİÖ’ye katılımı, örgütün güvenliğinin güçlenmesi, örgüt içinde kültürel bağların gelişimi için iyi fırsatlar yaratıyor.”