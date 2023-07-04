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İranlı uzman Bahman: ŞİÖ için ‘Doğu NATO’ diyorlar, İran’ın katılmasıyla potansiyeli artacak
İranlı uzman Bahman: ŞİÖ için ‘Doğu NATO’ diyorlar, İran’ın katılmasıyla potansiyeli artacak
İranlı uzman Şuayb Bahman, İran’ın ekonomik birlik olan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılımının Batı ve ABD’ye siyasi sinyal olduğunu belirtti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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Tahran merkezli Modern Dünyanın Stratejik Araştırmaları Enstitüsü’nün Direktörü, İran-Rusya ilişkileri uzmanı Şuayb Bahman, Sputnik’e demecinde, İran’ın resmen ŞİÖ üyesi olarak ilan etmesini şöyle değerlendirdi:
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iran, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
iran, şanghay işbirliği örgütü (şiö)

İranlı uzman Bahman: ŞİÖ için ‘Doğu NATO’ diyorlar, İran’ın katılmasıyla potansiyeli artacak

21:17 04.07.2023
© AFP 2023Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023
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İranlı uzman Şuayb Bahman, İran’ın ekonomik birlik olan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılımının Batı ve ABD’ye siyasi sinyal olduğunu belirtti.
Tahran merkezli Modern Dünyanın Stratejik Araştırmaları Enstitüsü’nün Direktörü, İran-Rusya ilişkileri uzmanı Şuayb Bahman, Sputnik’e demecinde, İran’ın resmen ŞİÖ üyesi olarak ilan etmesini şöyle değerlendirdi:
“İran’ın ŞİÖ üyeliği, birkaç sebepten dolayı önemli. İlki, siyasi. Evet, ŞİÖ ekonomik örgüt olarak konumlandırılıyor, temelinde çok kutuplu yaklaşım yatıyor. Ama İran’ın katılımıyla Batı ve ABD’ye siyasi sinyal veriliyor. Küresel siyasi arenada, önemli bir birlik güçlenerek genişliyor. Her halükarda bu birliğin uluslararası arena üzerindeki etkisi giderek büyüyecek.”
“Genelde ŞİÖ için ‘Doğu NATO’ denir. Bir tek bu tanımda, örgütün statüsü, dünya genelinde ona verilen dikkat, üyeleri arasında var olan yüksek düzeyde işbirliği yatıyor. ŞİÖ üyelerinin ekonomik ve siyasi potansiyeli büyük ve İran’ın katılımıyla daha da büyüyecek. İran’ın ŞİÖ’ye katılımı, örgütün güvenliğinin güçlenmesi, örgüt içinde kültürel bağların gelişimi için iyi fırsatlar yaratıyor.”
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