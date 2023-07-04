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İran’ın ŞİÖ'ne katılımının önemi nedir?
İran’ın ŞİÖ'ne katılımının önemi nedir?
İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olmasını değerlendiren Çinli uzman Ji Kaiyun, bu gelişmenin önemi ve örgütün geleceğe dönük gelişimindeki rolü hakkında... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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şiö
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
çin
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada İran'ın örgüte katılımından memnuniyet duyduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise ŞİÖ üyeliğinin İran'a güvenliği güçlendirme, egemenliği ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlama koşullarını sağlayacağını kaydetti.Güneybatı (Chongqing) Üniversitesi İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Ji Kaiyun, Sputnik’e demecinde İran'ın ŞİÖ'ne üye olmasının önemi ve örgütün gelişimindeki gelecekteki rolü hakkında konuştu.İran’ın ŞİÖ'ne katılımının örgütün coğrafi alanını genişlettiğine dikkat çeken uzman, “ŞİÖ’ye katılım, örgütün sınırlarını Doğu Asya'dan Batı Asya'ya genişletmesine imkan tanıdı. İran jeopolitik strateji açısından son derece önemli bir konuma sahiptir, ülke kuzeyde Hazar enerji çemberine komşu olup, güneyinde ise Basra Körfezi'nin enerji taşıyıcı bölgesi yer alıyor. Bununla birlikte İran'ın kendisi de bütünleşmiş bir ekonomik ve endüstriyel sistemdir” diye konuştu.İran'ın ŞİÖ'ne katılmasının ayrıca örgütün üyeleri arasındaki siyasi düzeyde işbirliğini güçlendirebileceğini ifade eden Prof. Ji, “Bugünkü İran, Ortadoğu'daki uluslararası manzarayı şekillendirmede kilit bir etkiye sahiptir, bu nedenle ŞİÖ'de aktif ve yapıcı bir rol oynayabilir. Bunun yanı sıra İran'ın stratejik konumu, güvenlik konuları açısından da önemlidir. İran İslam aleminde güçlü bir devlettir. Bu nedenle İran terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadele konularında daha da büyük bir rol oynayabilir ve hatta bu, ŞİÖ'nün küresel ve devletlerarası güvenliği sağlama yeteneğini daha da güçlendirebilir” vurgusunu yaptı.“Bu adımın İran için önemine gelince, ABD liderliğindeki Batı'nın ablukasına, yaptırımlarına ve kısıtlamalarına maruz kalan İran, ŞİÖ'ne katılmanın ekonomik bir atılım gerçekleştirmesini sağlamaya yardımcı olacağını umuyor. ŞİÖ'ne katılmak İran için başka bir dünya pazarı açmakla, ekonomik kalkınma imkanlarını genişletmekle eşdeğerdir” diyen uzman, ekledi:
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narendra modi, iran, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), çin, asya & pasifik
narendra modi, iran, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), çin, asya & pasifik

İran’ın ŞİÖ'ne katılımının önemi nedir?

20:05 04.07.2023
© AFP 2023Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023
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İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olmasını değerlendiren Çinli uzman Ji Kaiyun, bu gelişmenin önemi ve örgütün geleceğe dönük gelişimindeki rolü hakkında konuştu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada İran'ın örgüte katılımından memnuniyet duyduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise ŞİÖ üyeliğinin İran'a güvenliği güçlendirme, egemenliği ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlama koşullarını sağlayacağını kaydetti.
Güneybatı (Chongqing) Üniversitesi İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Ji Kaiyun, Sputnik’e demecinde İran'ın ŞİÖ'ne üye olmasının önemi ve örgütün gelişimindeki gelecekteki rolü hakkında konuştu.
İran’ın ŞİÖ'ne katılımının örgütün coğrafi alanını genişlettiğine dikkat çeken uzman, “ŞİÖ’ye katılım, örgütün sınırlarını Doğu Asya'dan Batı Asya'ya genişletmesine imkan tanıdı. İran jeopolitik strateji açısından son derece önemli bir konuma sahiptir, ülke kuzeyde Hazar enerji çemberine komşu olup, güneyinde ise Basra Körfezi'nin enerji taşıyıcı bölgesi yer alıyor. Bununla birlikte İran'ın kendisi de bütünleşmiş bir ekonomik ve endüstriyel sistemdir” diye konuştu.
İran'ın ŞİÖ'ne katılmasının ayrıca örgütün üyeleri arasındaki siyasi düzeyde işbirliğini güçlendirebileceğini ifade eden Prof. Ji, “Bugünkü İran, Ortadoğu'daki uluslararası manzarayı şekillendirmede kilit bir etkiye sahiptir, bu nedenle ŞİÖ'de aktif ve yapıcı bir rol oynayabilir. Bunun yanı sıra İran'ın stratejik konumu, güvenlik konuları açısından da önemlidir. İran İslam aleminde güçlü bir devlettir. Bu nedenle İran terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadele konularında daha da büyük bir rol oynayabilir ve hatta bu, ŞİÖ'nün küresel ve devletlerarası güvenliği sağlama yeteneğini daha da güçlendirebilir” vurgusunu yaptı.
“Bu adımın İran için önemine gelince, ABD liderliğindeki Batı'nın ablukasına, yaptırımlarına ve kısıtlamalarına maruz kalan İran, ŞİÖ'ne katılmanın ekonomik bir atılım gerçekleştirmesini sağlamaya yardımcı olacağını umuyor. ŞİÖ'ne katılmak İran için başka bir dünya pazarı açmakla, ekonomik kalkınma imkanlarını genişletmekle eşdeğerdir” diyen uzman, ekledi:
“Genel olarak İran'ın ŞİÖ'ne katılımı, sadece İran ve ŞİÖ üyesi olan Çin için olumlu olmakla kalmayıp, aynı zamanda Ortadoğu ve dünya toplumu için de yararlıdır.”
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