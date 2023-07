https://sputniknews.com.tr/20230710/ikbal-durre-ukrayna-bati-icin-bir-anlamda-sapsiz-bavul-oldu-birakmak-da-olmuyor-tasimak-da-zor-1073372800.html

İkbal Dürre: Ukrayna, Batı için bir anlamda sapsız bavul oldu; bırakmak da olmuyor, taşımak da zor

Yarın başlayacak NATO Zirvesi iki gün boyunca Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta düzenlenecek. NATO liderlerini bir araya getirecek zirvede Türkiye’yi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst düzey heyet temsil edecek.Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak henüz onaylanmayan İsveç ile Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de zirve için Vilnius'a gideceği açıklandı. Zirvenin ana gündemini ise Ukrayna krizi, İsveç’in üyeliği, yeni askeri konseptler gibi önemli konular oluşturuyor.Bu süreçte en hareketli günler ise Türkiye hattında yaşanıyor. Özellikle seçimlerin ardından Türkiye ve ABD arasındaki temasların artması da dikkat çekiyor. Bu sürecin en önemli gelişmeleri Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde yaşandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunarak "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor" dedi. Bu fikre ABD ve Avrupa’nın birçok ülkesi bile sıcak bakmazken Erdoğan’ın bu çıkışı gündeme bomba gibi düştü. ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan’ın ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın NATO üyeliğine hazır olmadığını söyledi ve ittifaka girmesi durumunda Rusya ile savaş halinde olunacağını ifade etti.Türkiye’den Rusya’ya ‘Azov’ sürpriziDiğer bir başlık ise Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşum Azov Taburu elebaşlarının Rusya ile yapılan anlaşmaya aykırı olarak Zelenskiy ile birlikte Ukrayna’ya dönmesi oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Azov Taburu liderlerinin Türkiye’den Ukrayna’ya dönüş koşullarının hem Türkiye hem de Ukrayna tarafından ihlal edildiğini ifade etti. Kremlin Sözcüsü, “Hiç kimse bize bu konuda bilgi vermedi. Anlaşmaların şartlarına göre bu elebaşları, belirtilen bu kişiler ihtilafın sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde kalmaları gerekirdi” diye konuştu.‘Ukrayna’ya yapılacak her yardımda karşılıklı olarak can kayıpları artacaktır’Peki bu gelişmeler bize ne anlatıyor, NATO zirvesinden ne gibi kararlar çıkabilir? Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Yurtdışı Bölgesel Araştırmalar Teorisi Bölümü’nde Doç. Dr. İkbal Dürre, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bu zirve öncesinde Ukrayna’nın karşı ataklarını sonuçsuz kalması aslında Rusya’nın pozisyonunu güçlendiren bir durum. Ama diğer taraftan da Batı’yı Ukrayna’ya destek anlamında daha da ciddi hamleler yapmaya yönlendiren bir durum” dedi ve şunları ekledi:‘Bu Erdoğan’ın Rusya’nın hassasiyetlerini dikkate almayacak anlamına gelmiyor’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’nın NATO üyeliğine dair açıklamasını da yorumlayan Dürre, “Seçim öncesinde konuştuğumuz konu Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazansa Batı yanlısı bir politika izleyeceğiydi. Ama her zaman Erdoğan’ın da tekrar kazandığı takdirde yönünü biraz daha Batı’ya döndüreceğini ifade etmiştik” diyerek şunları söyledi:‘Erdoğan da Ukrayna’nın NATO üyesi olamayacağını ve olmasının iyi olmayacağını biliyor’Diğer yandan da ‘bunun aslında formalite icabı bir açıklama’ olduğunu ifade eden Dürre, şunları kaydetti:‘Moskova’nın cevabı ilişkilere darbe vuracak nitelikte olmaz’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşmede, ‘Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermesini istediklerini belirtmesine’ dikkat çeken Dürre, bunu şöyle yorumladı:‘Türkiye’nin arabuluculuk rolüne negatif olarak yansıyacak’Azov Taburu elebaşlarının Zelenskiy’e teslim edilmesini ‘beklenmedik bir durum’ olarak yorumlayan İkbal Dürre, “Bu adım şu andaki Türkiye-Rusya ilişkilerinin karakterine uygun bir davranış olarak görünmüyor. Bu Türkiye’nin arabuluculuk rolüne negatif olarak yansıyacak bir durum. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna arasında bu zamana kadar arabuluculuk yapmak isteyen Fransa, Almanya, İsrail ve Çin gibi ülkelere baktığımızda en efektif rolü Türkiye üstlendi. Dolayısıyla her ne kadar bu olay Türkiye’nin arabuluculuğuna zarar veriyor olsa da bunu tamamen Ankara’nın rolünü kaybettiği şekilde algılamak da yanlış olur. Darbe vuruldu şeklinde algılamak şu durumda yeterlidir” değerlendirmesinde bulundu.‘Rusya’yı kozları devreye sokacak seviyeye de getirmemek lazım’Dürre’nin Türkiye-Rusya ilişkilerine dair son vurguları ise şu şekilde oldu:

