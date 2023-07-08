https://sputniknews.com.tr/20230708/kremlin-azov-elebaslarinin-turkiyeden-ukraynaya-donusu-anlasmalarin-ihlali-oldu-1073317033.html
Kremlin: ‘Azov’ elebaşlarının Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşü anlaşmaların ihlali oldu
Kremlin: ‘Azov’ elebaşlarının Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşü anlaşmaların ihlali oldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşum Azov Taburu elebaşlarının Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşünün daha önce varılan anlaşmaların... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T19:52+0300
2023-07-08T19:52+0300
2023-07-08T20:48+0300
kremlin
recep tayyip erdoğan
azov
dmitriy peskov
rusya
ukrayna krizi
nato
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Azov Taburu liderlerinin Türkiye’den Ukrayna’ya dönüş koşullarının hem Türkiye hem de Ukrayna tarafından ihlal edildiğini ifade etti.Anlaşmanın şartlarına göre Azov Taburu liderlerinin ihtilaf sonlanıncaya kadar Türkiye’de kalmaları gerektiğine dikkat çeken Peskov, hiç kimsenin bu kişilerin Türkiye’den Ukrayna’ya teslim edildiğine dair Rusya’yı bilgilendirmediğini vurguladı.Kremlin Sözcüsü, “Hiç kimse bize bu konuda bilgi vermedi. Anlaşmaların şartlarına göre bu elebaşları, belirtilen bu kişiler ihtilafın sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde kalmaları gerekirdi” diye konuştu.Ankara’nın Azov Taburu elebaşlarının mevcut anlaşmaları ihlal ederek Kiev’e teslim etme kararının doğrudan Ukrayna’nın karşı taarruzda uğradığı başarısızlıklar ile ilgili olduğuna dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:Yaklaşan NATO zirvesi öncesinde Ankara’ya büyük bir baskı yapıldığını ifade eden Peskov, “Elbette ki NATO zirvesi için hazırlıklar yapılıyor ve elbette ki bu hazırlık bağlamında Türkiye’ye büyük bir baskı yapıldı. Türkiye'nin ise elbette bir NATO üyesi olarak bu şekilde Kuzey Atlantik İttifakı ile dayanışma içinde olduğunu gösteriyor. Tüm bunları çok iyi anlıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
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kremlin, recep tayyip erdoğan, azov, dmitriy peskov, rusya, nato
kremlin, recep tayyip erdoğan, azov, dmitriy peskov, rusya, nato
Kremlin: ‘Azov’ elebaşlarının Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşü anlaşmaların ihlali oldu
19:52 08.07.2023 (güncellendi: 20:48 08.07.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşum Azov Taburu elebaşlarının Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşünün daha önce varılan anlaşmaların ihlali olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Azov Taburu liderlerinin Türkiye’den Ukrayna’ya dönüş koşullarının hem Türkiye hem de Ukrayna tarafından ihlal edildiğini ifade etti.
Anlaşmanın şartlarına göre Azov Taburu liderlerinin ihtilaf sonlanıncaya kadar Türkiye’de kalmaları gerektiğine dikkat çeken Peskov, hiç kimsenin bu kişilerin Türkiye’den Ukrayna’ya teslim edildiğine dair Rusya’yı bilgilendirmediğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, “Hiç kimse bize bu konuda bilgi vermedi. Anlaşmaların şartlarına göre bu elebaşları, belirtilen bu kişiler ihtilafın sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde kalmaları gerekirdi” diye konuştu.
Ankara’nın Azov Taburu elebaşlarının mevcut anlaşmaları ihlal ederek Kiev’e teslim etme kararının doğrudan Ukrayna’nın karşı taarruzda uğradığı başarısızlıklar ile ilgili olduğuna dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:
“Azov elebaşlarını mevcut anlaşmalara aykırı olarak (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'e, Ukrayna'ya iade etme kararı, elbette karşı taarruzdaki başarısızlıklarla doğrudan ilgilidir. Bunlar, Kiev rejimi birliklerinin şimdi her gün uğradığı başarısızlıklardır.”
Yaklaşan NATO zirvesi öncesinde Ankara’ya büyük bir baskı yapıldığını ifade eden Peskov, “Elbette ki NATO zirvesi için hazırlıklar yapılıyor ve elbette ki bu hazırlık bağlamında Türkiye’ye büyük bir baskı yapıldı. Türkiye'nin ise elbette bir NATO üyesi olarak bu şekilde Kuzey Atlantik İttifakı ile dayanışma içinde olduğunu gösteriyor. Tüm bunları çok iyi anlıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
“Mevcut anlaşmaları bu şekilde ihlal etmek hiç kimseye yakışmaz.”