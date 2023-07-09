https://sputniknews.com.tr/20230709/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-biden-ile-gorustu-1073352226.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T21:01+0300
2023-07-09T21:01+0300
2023-07-09T21:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
joe biden
ikili görüşme
abd
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı. Liderler Vilnius’ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak PKK destekçilerinin gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek ABD Başkanı Biden'a Türkiye'nin talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.Türkiye'nin AB’ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermesini istediklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230708/kremlinden-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-henuz-kesin-bir-tarih-yok-1073320718.html
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recep tayyip erdoğan, joe biden, ikili görüşme, abd, türkiye
recep tayyip erdoğan, joe biden, ikili görüşme, abd, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
21:01 09.07.2023 (güncellendi: 21:05 09.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.
Liderler Vilnius’ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak PKK destekçilerinin gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek ABD Başkanı Biden'a Türkiye'nin talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.
Türkiye'nin AB’ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermesini istediklerini belirtti.