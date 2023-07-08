https://sputniknews.com.tr/20230708/kremlinden-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-henuz-kesin-bir-tarih-yok-1073320718.html
Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Henüz kesin bir tarih yok
Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Henüz kesin bir tarih yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası görüşmesi ile ilgili henüz kesin bir tarih belirlenmediğini belirtti. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T22:59+0300
2023-07-08T22:59+0300
2023-07-08T22:59+0300
dünya
kremlin
rusya
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
dmitriy peskov
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelebileceği yönündeki açıklaması sonrasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada iki lider arasındaki olası görüşme ile ilgili henüz kesin bir tarih belirlenmediğini söyledi.Peskov, gazetecilerin Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin yeri ve zamanı konusunda kesinlik olup olmadığı ve böyle bir görüşmenin ağustos ayında mümkün olup olmadığı sorusuna Peskov, “Henüz kesinlik yok. Haber vereceğiz” yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile dün yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ‘Putin’in önümüzdeki ay Türkiye’yi ziyaret edebileceğini’ açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230708/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1073297343.html
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kremlin, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, dmitriy peskov
kremlin, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, dmitriy peskov
Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Henüz kesin bir tarih yok
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası görüşmesi ile ilgili henüz kesin bir tarih belirlenmediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelebileceği yönündeki açıklaması sonrasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada iki lider arasındaki olası görüşme ile ilgili henüz kesin bir tarih belirlenmediğini söyledi.
Peskov, gazetecilerin Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin yeri ve zamanı konusunda kesinlik olup olmadığı ve böyle bir görüşmenin ağustos ayında mümkün olup olmadığı sorusuna Peskov, “Henüz kesinlik yok. Haber vereceğiz” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile dün yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ‘Putin’in önümüzdeki ay Türkiye’yi ziyaret edebileceğini’ açıklamıştı.