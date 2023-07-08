https://sputniknews.com.tr/20230708/kremlinden-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-henuz-kesin-bir-tarih-yok-1073320718.html

Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Henüz kesin bir tarih yok

Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Henüz kesin bir tarih yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası görüşmesi ile ilgili henüz kesin bir tarih belirlenmediğini belirtti. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T22:59+0300

2023-07-08T22:59+0300

2023-07-08T22:59+0300

dünya

kremlin

rusya

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

dmitriy peskov

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelebileceği yönündeki açıklaması sonrasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada iki lider arasındaki olası görüşme ile ilgili henüz kesin bir tarih belirlenmediğini söyledi.Peskov, gazetecilerin Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin yeri ve zamanı konusunda kesinlik olup olmadığı ve böyle bir görüşmenin ağustos ayında mümkün olup olmadığı sorusuna Peskov, “Henüz kesinlik yok. Haber vereceğiz” yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile dün yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ‘Putin’in önümüzdeki ay Türkiye’yi ziyaret edebileceğini’ açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1073297343.html

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kremlin, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, dmitriy peskov