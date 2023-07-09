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Yüzde 25 zamdan EYT'li de yararlanacak
Yüzde 25 zamdan EYT'li de yararlanacak
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıktığı yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Emeklilerin zammı yüzde 25 olacak. EYT’liler de... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T09:43+0300
2023-07-09T09:45+0300
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Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri cuma gecesi tamamlandı. Teklifin bu hafta Genel Kurul’a gelerek yasalaşması bekleniyor. Komisyon görüşmeleri sırasında emekliye yeni zam oranı için hazırlanan önerge kabul edildi. Önergeye göre Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ - KUR emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce altı aylık enflasyon gerçekleşmesine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 19.77, Emekli Sandığı’nda yüzde 17.55 olarak uygulanacak olan zam oranları yüzde 25’e tamamlanacak. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre yüzde 25’lik zammın EYT’liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafa karıştırdı. Ancak verilen önergede EYT’lileri kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadı. Bu konuda bir başka önerge de verilmedi. Bunun için yüzde 25’lik maaş zammında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25’lik zam maaşlarına yansıyacak.Yüzde 25’lik zamda kök aylık esas olacak. Bir süre önce en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak bu konuda düzenleme yapılırken artış kök ücrete yapılmamış, 7 bin 500 TL’nin altındaki aylıklar Hazine yardımıyla yükseltilmiş ve emekli aylığı ödemelerinin 7 bin 500 TL’den az olamayacağı yönünde yasa çıkarılmıştı. Bu nedenle 7 bin 500 liradan düşük alan emeklilerde 6 bin lira kritik eşik olacak. Örneğin kendi kök aylığı 6 bin lira olan ancak Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL alan bir emeklinin kök aylığına zam yapılacak. Yapılan zam tutarı 1500 TL olacak. Emekli aylığı olarak yapılan ödemenin 7 bin 500 TL’nin altında olmaması yönündeki yasal düzenlemeye bağlı olarak bu kişiye Hazine yardımı verilmesine gerek kalmayacak ve kişi 7 bin 500 almaya devam edecek. Benzer şekilde kişinin kök aylığı 6 bin 100 liraysa yüzde 25’lik zam kök aylığına uygulanacak ve maaş 7 bin 625 liraya çıkacak. Ama eline geçen maaş 7 bin 500 lira olduğu için, maaşında 125 liralık artış olacak. 7 bin lira emekli maaşı alan bir vatandaşın da kendi emekli aylığına yüzde 25 zam uygulanacak ve maaşı 8 bin 750 liraya çıkacak. Ancak maaşı bir süredir 7 bin 500 lira olduğu için maaşının üstüne bin 250 lira ilave gelecek. Kendi aylığı 7 bin 550 lira olan bir emekli ise yüzde 25’lik zammı maaşı üzerinden alacak. Böylece maaşı 9 bin 437 liraya yükselecek.Torba teklifin içinde yer alan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için de ilk aşama tamamlanmış oldu. Komisyon görüşmeleri sırasında CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, ek MTV ile ilgili “İki taksit şeklinde ödeme var. Diyelim ki ocak ayında vatandaş ödedi. Arabasını mart ayında sattı. Alan vatandaş da temmuz ayında ikinci taksiti ödedi. Şimdi ocak ayında ödenmesi gerekeni kim ödeyecek?” dedi. Yasa teklifi sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün ÖK ise, “Ocakta ödedi, temmuzda sattığında araç şu an kimdeyse o ödeyecek. Bandrolü şu an araç kimdeyse o ödeyecek çünkü artık aracın sahiplik durumu söz konusu, kimin adına tescilliyse. Geriye yönelik değil, şu an kimin aracı varsa, kimdeyse ek gelen MTV’den o sorumlu” açıklaması yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230708/zamli-maaslar-ne-zaman-yatacak-kimler-yararlanabilecek-1073308996.html
https://sputniknews.com.tr/20230708/cumhurbaskani-erdogan-bayburta-tesekkur-etmeye-elimiz-bos-gelmedik-yatirimlara-devam-edecegiz-1073312220.html
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yüzde 25 zam, emekli zammı, eyt, mtv, vergi zammı, emekli maaşı, eyt emekli zammı, en düşük memur maaşı
yüzde 25 zam, emekli zammı, eyt, mtv, vergi zammı, emekli maaşı, eyt emekli zammı, en düşük memur maaşı

Yüzde 25 zamdan EYT'li de yararlanacak

09:43 09.07.2023 (güncellendi: 09:45 09.07.2023)
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2023
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En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıktığı yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Emeklilerin zammı yüzde 25 olacak. EYT’liler de artıştan yararlanacak. Ek MTV de komisyondan geçti. Taşıt kimin üzerine kayıtlıysa vergiyi o ödeyecek.
Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri cuma gecesi tamamlandı. Teklifin bu hafta Genel Kurul’a gelerek yasalaşması bekleniyor. Komisyon görüşmeleri sırasında emekliye yeni zam oranı için hazırlanan önerge kabul edildi.
Önergeye göre Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ - KUR emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce altı aylık enflasyon gerçekleşmesine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 19.77, Emekli Sandığı’nda yüzde 17.55 olarak uygulanacak olan zam oranları yüzde 25’e tamamlanacak.
Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre yüzde 25’lik zammın EYT’liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafa karıştırdı. Ancak verilen önergede EYT’lileri kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadı. Bu konuda bir başka önerge de verilmedi. Bunun için yüzde 25’lik maaş zammında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25’lik zam maaşlarına yansıyacak.
Türk Lirası, para, maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2023
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Tarih belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, kimler yararlanabilecek?
Dün, 12:46
Yüzde 25’lik zamda kök aylık esas olacak. Bir süre önce en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak bu konuda düzenleme yapılırken artış kök ücrete yapılmamış, 7 bin 500 TL’nin altındaki aylıklar Hazine yardımıyla yükseltilmiş ve emekli aylığı ödemelerinin 7 bin 500 TL’den az olamayacağı yönünde yasa çıkarılmıştı.
Bu nedenle 7 bin 500 liradan düşük alan emeklilerde 6 bin lira kritik eşik olacak. Örneğin kendi kök aylığı 6 bin lira olan ancak Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL alan bir emeklinin kök aylığına zam yapılacak. Yapılan zam tutarı 1500 TL olacak.
Emekli aylığı olarak yapılan ödemenin 7 bin 500 TL’nin altında olmaması yönündeki yasal düzenlemeye bağlı olarak bu kişiye Hazine yardımı verilmesine gerek kalmayacak ve kişi 7 bin 500 almaya devam edecek.
Benzer şekilde kişinin kök aylığı 6 bin 100 liraysa yüzde 25’lik zam kök aylığına uygulanacak ve maaş 7 bin 625 liraya çıkacak. Ama eline geçen maaş 7 bin 500 lira olduğu için, maaşında 125 liralık artış olacak.
7 bin lira emekli maaşı alan bir vatandaşın da kendi emekli aylığına yüzde 25 zam uygulanacak ve maaşı 8 bin 750 liraya çıkacak. Ancak maaşı bir süredir 7 bin 500 lira olduğu için maaşının üstüne bin 250 lira ilave gelecek. Kendi aylığı 7 bin 550 lira olan bir emekli ise yüzde 25’lik zammı maaşı üzerinden alacak. Böylece maaşı 9 bin 437 liraya yükselecek.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2023
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Dün, 16:35
Torba teklifin içinde yer alan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için de ilk aşama tamamlanmış oldu. Komisyon görüşmeleri sırasında CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, ek MTV ile ilgili “İki taksit şeklinde ödeme var. Diyelim ki ocak ayında vatandaş ödedi. Arabasını mart ayında sattı. Alan vatandaş da temmuz ayında ikinci taksiti ödedi. Şimdi ocak ayında ödenmesi gerekeni kim ödeyecek?” dedi.
Yasa teklifi sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün ÖK ise, “Ocakta ödedi, temmuzda sattığında araç şu an kimdeyse o ödeyecek. Bandrolü şu an araç kimdeyse o ödeyecek çünkü artık aracın sahiplik durumu söz konusu, kimin adına tescilliyse. Geriye yönelik değil, şu an kimin aracı varsa, kimdeyse ek gelen MTV’den o sorumlu” açıklaması yaptı.
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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5 Temmuz, 12:46
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