https://sputniknews.com.tr/20230705/sifir-otoda-mtv-iki-katina-cikiyor-1073193267.html
Sıfır otoda MTV iki katına çıkıyor
Sıfır otoda MTV iki katına çıkıyor
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlardan iki katı olarak alınacak. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T12:46+0300
2023-07-05T12:46+0300
2023-07-05T12:46+0300
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Sıfır otoda MTV iki katına çıkıyor
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Ayrıntılar geliyor
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlardan iki katı olarak alınacak.