https://sputniknews.com.tr/20230705/elmada-uretici-market-fiyat-farki-yuzde-338-1073190319.html

Elmada üretici-market fiyat farkı yüzde 338

Elmada üretici-market fiyat farkı yüzde 338

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziranda üreticiyle market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 338,4 ile elmada... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T11:41+0300

2023-07-05T11:41+0300

2023-07-05T11:41+0300

ekonomi

zam

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enflasyon

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Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamayla haziran ayı üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarında yaşanan değişimleri değerlendirdi.Haziranda üreticiyle market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 338,4 ile elmada görüldüğünü ifade eden Bayraktar, elmadaki fiyat artışını yüzde 257,8 ile kuru üzümün, yüzde 256,2 ile patlıcanın, yüzde 231,9 ile havucun, yüzde 222,3 ile kuru incirin ve yüzde 212,3 ile maydanozun takip ettiğini belirtti.Üreticide 5 lira olan elmanın markette 21 lira 92 kuruşa, 25 lira olan kuru üzümün 89 lira 44 kuruşa, 6 lira 90 kuruş olan patlıcanın 24 lira 58 kuruşa, 11 lira olan havucun 36 lira 51 kuruşa, 55 lira olan kuru incirin 177 lira 24 kuruşa, 1 lira 99 kuruş olan maydanozun 6 lira 20 kuruşa tüketiciye satıldığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:Üreticide fiyatı en çok düşen ürün havuçÜreticide ise 31 ürününün 12'sinde fiyat artışı, 11'inde fiyat düşüşü görüldüğünü belirten Bayraktar, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığına dikkati çekti.Bayraktar, üreticide fiyatı en çok düşen ürünün yüzde 63,3 ile havuç olduğunu vurgulayarak, "Havuçtaki fiyat düşüşünü yüzde 53 ile karpuz, yüzde 38,7 ile çilek, yüzde 27,9 ile yeşil fasulye, yüzde 24,4 ile salatalık, yüzde 12,5 ile kabak izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 40,6 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 29,7 ile yeşil soğan, yüzde 23,3 ile zeytinyağı, yüzde 17,6 ile ıspanak, yüzde 17,1 ile marul takip etti." değerlendirmesinde bulundu.Üretici fiyatlarındaki değişimin sebeplerine de değinen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230705/enflasyon-verisinin-ardindan-alkol-ve-sigarada-otv-zamminin-ne-kadar-olacagi-belli-oldu-1073189528.html

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zam, elma, ziraat, gıda fiyatları, enflasyon