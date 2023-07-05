https://sputniknews.com.tr/20230705/enflasyon-verisinin-ardindan-alkol-ve-sigarada-otv-zamminin-ne-kadar-olacagi-belli-oldu-1073189528.html

Enflasyon verisinin ardından alkol ve sigarada ÖTV zammının ne kadar olacağı belli oldu

Enflasyon verisinin ardından alkol ve sigarada ÖTV zammının ne kadar olacağı belli oldu

Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE'nin yüzde 14.82 oranında gerçekleşmesinin ardından alkol ve sigarada ÖTV zammı netleşti. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T11:26+0300

2023-07-05T11:26+0300

2023-07-05T11:26+0300

ekonomi

enflasyon

ötv

alkol

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073189374_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b526d4ea4522a72168c7f2eb3e2be35a.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,5, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14.82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.42 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 86.59 yükseldi.Yurt İçi ÜFE'nin yüzde 14.82 olarak duyurulmasının ardından alkol ve sigaradaki ÖTV zammı da belli oldu. Söz konusu artışın ardından biranın asgari maktu vergi tutarı 6.18 liraya yükselecek.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3.92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38.21 oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230705/temmuz-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1073186476.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, ötv, alkol, zam