https://sputniknews.com.tr/20230705/enflasyon-verisinin-ardindan-alkol-ve-sigarada-otv-zamminin-ne-kadar-olacagi-belli-oldu-1073189528.html
Enflasyon verisinin ardından alkol ve sigarada ÖTV zammının ne kadar olacağı belli oldu
Enflasyon verisinin ardından alkol ve sigarada ÖTV zammının ne kadar olacağı belli oldu
Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE'nin yüzde 14.82 oranında gerçekleşmesinin ardından alkol ve sigarada ÖTV zammı netleşti. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T11:26+0300
2023-07-05T11:26+0300
2023-07-05T11:26+0300
ekonomi
enflasyon
ötv
alkol
zam
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,5, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14.82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.42 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 86.59 yükseldi.Yurt İçi ÜFE'nin yüzde 14.82 olarak duyurulmasının ardından alkol ve sigaradaki ÖTV zammı da belli oldu. Söz konusu artışın ardından biranın asgari maktu vergi tutarı 6.18 liraya yükselecek.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3.92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38.21 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230705/temmuz-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1073186476.html
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enflasyon, ötv, alkol, zam
enflasyon, ötv, alkol, zam
Enflasyon verisinin ardından alkol ve sigarada ÖTV zammının ne kadar olacağı belli oldu
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Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE'nin yüzde 14.82 oranında gerçekleşmesinin ardından alkol ve sigarada ÖTV zammı netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,5, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14.82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.42 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 86.59 yükseldi.
Yurt İçi ÜFE'nin yüzde 14.82 olarak duyurulmasının ardından alkol ve sigaradaki ÖTV zammı da belli oldu. Söz konusu artışın ardından biranın asgari maktu vergi tutarı 6.18 liraya yükselecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3.92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38.21 oldu.