https://sputniknews.com.tr/20230708/zamli-maaslar-ne-zaman-yatacak-kimler-yararlanabilecek-1073308996.html

Tarih belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, kimler yararlanabilecek?

Tarih belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, kimler yararlanabilecek?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren, tahsis numarasına göre hesaplara... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T12:46+0300

2023-07-08T12:46+0300

2023-07-08T12:47+0300

türkiye

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emekli maaşı

maaş

tahsis numarası

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi. Buna göre emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.Emekli zammından kimler yararlanacak?Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri:

https://sputniknews.com.tr/20230708/ucret-maas-dengesi-nasil-bozuldu-1073307056.html

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emekli zammından kimler yararlanacak, emekli maaşı ne zaman yatacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak