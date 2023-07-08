https://sputniknews.com.tr/20230708/cumhurbaskani-erdogan-bayburta-tesekkur-etmeye-elimiz-bos-gelmedik-yatirimlara-devam-edecegiz-1073312220.html

Erdoğan: Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz

Erdoğan: Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin olarak, "Refah payı ile zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T16:14+0300

2023-07-08T16:14+0300

2023-07-08T16:21+0300

politika

recep tayyip erdoğan

bartın

zam

emekli

emekli maaşı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Vilayet Meydanı'nda toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Enflasyonla kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.Emekli maaşlarına yönelik de Erdoğan, "Refah payı ile zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Vefakarlıkta sizlerin emsali bulunmaz, adam tanımada Bayburtlunun emsali bulunmaz. Bayburt 28 Mayıs'ta oy oranını 82,45'e yükseltti. Sandıkları patlatan herkese teşekkür ediyorum. Aşkınızı sevdanız güçlü iradeniz için her birinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, hiç endişe etmeyin. Sadece bize değil Türkiye'nin de geleceğine sahip çıktınız. Türkiye Yüzyılı inşasında biz de varız dediniz. İnşallah 31 Mart'taki yerel seçimlerde Türkiye'ye destek olacak rekor bir destek istiyorum.Teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. İnşası tamamlanan birçok açılış törenini gerçekleştireceğiz. Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor musunuz? Sizinle bu yolları biz çok yürürüz evelallah.'Hedefi büyütmeye devam ediyoruz'Hedef büyük. Hedefi büyütmeye devam ediyoruz. Çok değerli kardeşlerim Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerden birini geride bıraktık. 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanını verdiniz. Ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Toplumuzun farklı kesimlerine yönelik müjde verdik. Emeklilerimizin maaşıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk.Emekli maaşlarıZam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilaveten refah payı verilerek yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Bu adım hayırlı uğurlu olsun. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız durumu hassasiyetle inceliyor. Hayat pahalılığıyla mücadelemiz sürecek. Hırsılar çok, bunlara da gereken hesabı soracağız. Salgın krizi bitti derken Karadeniz'de komşu ülkelerimizde savaş patlak verdi. Gıda ve enerji fiyatları üst seviyelere çıktı. Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerimizi geliştirdik. Diplomatik hamlelerimizde devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi savunmaya çalışıyoruz.."

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recep tayyip erdoğan, bartın, zam, emekli, emekli maaşı